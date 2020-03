Biblioteka legionisty: Szalone lata 90. Od Falubazu do JKS-u (cz. II)

Kilka tygodni temu wydana została druga książka z serii "Szalone lata 90.", z podtytułem "Od Falubazu do JKS-u". Jej autorem jest kibic ŁKS-u, znany m.in. z książek "Z pamiętnika Galernika" oraz kilku numerów magazynu "Old school Fanatics". "Szalone lata 90." to wybrany zbiór kibicowskich relacji z zinów z lat 90., często w oryginalnym brzmieniu.



Dzięki temu klimat wspomnianych relacji jest niepodrabialny. Pewnie, pełen napinek, ale kto czytał wtedy ziny, będzie z pewnością usatysfakcjonowany. W oryginalne relacje wprowadzono jedynie delikatne korekty, w tym poprawiono błędy, głównie językowe. W drugiej części "Szalonych lat 90." znajdziemy opisy 22 ekip plus kilku mniejszych w ostatnim rozdziale. "To nie jest żadna książka, tylko zin w formie książkowej" - opisuje we wstępie autor publikacji.



Ci, którzy mieli okazję czytać część pierwszą, z pewnością wiedzą czego się spodziewać i z pewnością nie będą mieli najmniejszych wątpliwości, by zakupić również część drugą. Warto przypomnieć, że projekt, który przed rokiem rozpoczął autor, ma składać się z czterech części, a kolejnej spodziewać możemy się jeszcze w tym roku, prawdopodobnie jesienią. Tymczasem warto zasiąść do lektury części drugiej.







Tytuł: Szalone lata 90. Od Falubazu do JKS-u

Autor: Artur eR

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 452

Cena: 45 zł



