Dziś mecz Wisła - Legia w FIFA20

Na dziś pierwotnie zaplanowany był mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa. Z powodu panującej epidemii spotkanie się nie odbędzie, ale przedstawiciele esportowych sekcji klubów postanowili wypełnić tę lukę i rozegrają dwa mecze w grę FIFA 20. Stołeczny klub reprezentował będzie Miłosz „milosz93” Bogdanowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich esportowców, czterokrotny mistrz kraju w FIFA Ultimate Team i członek reprezentacji narodowej. Naprzeciw gwiazdy polskiej sceny sportów komputerowych stanie z kolei Jakub „Cyanide” Mikołajewski, który obecnie reprezentuje barwy krakowskiej Wisły, ale jeden z największych sukcesów w dotychczasowej karierze, czyli drugie miejsce w zawodach Ekstraklasa Games, osiągnął w koszulce z „eLką” na piersi. Obecny okres jest ciężki dla graczy, więc główny sponsor Legii firma Fortuna włączyła nawet te spotkania do swojej oferty zakładów. Faworytem jest zawodnik Legii - kurs na jego zwycięstwo wynosi 1,85 . Wygrana przedstawiciela "Białej Gwiazdy" szacowana jest po kursie 3,15 . WISŁA KRAKÓW - LEGIA WARSZAWA 1. mecz 1 3.15 X 4 2 1.85 2. mecz 1 3.15 X 4 2 1.85 Sprawdź ofertę na mecz Wisła - Legia i odbierz bonus Początek meczów o godzinie 17:30. Rywalizację będzie można śledzić na facebooku Legii Warszawa .

