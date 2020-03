Umowa Legii z miastem na promocję poprzez sport

Jak poinformowała Gazeta Wyborcza Stołeczna Legia podpisała 13 marca umowę ze stołecznym ratuszem na promowanie Warszawy. Umowa opiewa na 3 mln zł brutto. Władze stolicy podpisują takie umowy od 2017 roku z drużynami grającymi na najwyższych szczeblach rozgrywkowych w kraju. Z tego samego tytułu 2 mln zł brutto może trafić na konto koszykarskiej Legii, ale połowa tej kwoty uzależniona jest np. od tego czy zespół zagra w europejskich pucharach. Co ciekawe, taką samą kwotę co piłkarska Legia może otrzymać siatkarska drużyna Verva Warszawa, a przecież zdecydowanie klub z Łazienkowskiej ma większe zasięgi związane z promocją miasta poprzez sport. Umowy dotyczą kalendarzowego roku 2020, więc wobec aktualnej sytuacji w kraju i na świecie nie wiadomo jakie kwoty ostatecznie trafią na konto klubów. Jak mówi Renata Kaznowska: - Umowy są zawierane do grudnia. Co ważne, rozliczane są z tzw. wolumenu reklamowego, czyli jeśli meczów będzie mniej, drużyny dostaną mniejsze kwoty.

News⚽️Legia - 34 minuty temu, *.155.191 Nowa 3 razy wiéksza hala sportowa Torwar Warszawa ,strzelnica,boiska,podZiemny parking ,budowa ruszy w 2022! odpowiedz

Krzysiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Liczba radnych:

Nowy Jork-51

Warszawa-60

Promocja Warszawy. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Krzysiek: i o czym świadczy ta twoja głęboka analiza!? odpowiedz

Kirkor - 3 godziny temu, *.orange.pl Pieniądze Warszawy pięniędzmi Legii. Niestety to za mało. Powinno być co najmniej 10 razy więcej.

Warszawa to Legia, Legia to Warszawa.

Brawo Panie Prezesie Mioduski, brawo za walkę za Legię. Tylko Legia. Warszawa musi zdać sobie sprawę, że bez Legii nie istnieje.

Jedno Miasto Jeden Klub!!!! Brawo Legia. Tylko Legia!!!! Legia, Legia, Legia!!!!

Niepokonane Miasto to Niepokonana Legia.

odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Kirkor: pierwsze słońce a niektórym już przygrzało... odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Promocja poprzez sport: pusta polana pod stadionem od strony Czerniakowskiej, gdzie od lat powinny być boiska. odpowiedz

oLaf - 43 minuty temu, *.vectranet.pl @Kuba: 100% racji, lepiej bym tego nie ujął + niech przed starym Torwarem wybudują parking 4-ro piętrowy żeby i na targi i na Legię się wszyscy pomieścili. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Niech zwolnia z oplaty za grunty do konca roku. A jezeli juz zaplacone, to w roku nastepnym. odpowiedz

Sputnik 44 - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Na kosza najzwyczajniej szkoda kasy... odpowiedz

bati gol - 5 godzin temu, *.vectranet.pl miasto stolica dzieki tylko Legia odpowiedz

Marian - 5 godzin temu, *.centertel.pl G.ówno prawda odpowiedz

XxX - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Dzięki Warszawo! odpowiedz

