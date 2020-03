Kartka z kalendarza: 24 marca

Co działo się 24 marca na przestrzeni lat? Legioniści wygrali swój 1000. mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Dodatkowo ówczesny trener Romeo Jozak wysłał do rezerw Michała Kucharczyka.



Mecze



Sezon 2013/14 Ekstraklasa: Piast Gliwice 1-2 Legia Warszawa

1-0 10’ Kamil Wilczek

1-1 43’ Ondrej Duda

1-2 90+’ Wladimer Dwaliszwili



Skład Legii: Dusan Kuciak - Łukasz Broź, Jakub Rzeźniczak, Dossa Junior, Tomasz Brzyski - Michał Żyro, Tomasz Jodłowiec, Ivica Vrdoljak, Henrik Ojamaa (87’ Jakub Kosecki), Ondrej Duda (57’ Wladimer Dwaliszwili) - Miroslav Radović



Trener: Henning Berg



Mecz niespodziewanie lepiej rozpoczął się dla gospodarzy. W 10. minucie piłkę zdecydowanie za krótko wybił Dossa Junior, a dodatkowo w obronie zaspał Ivica Vrdoljak, który załamał linię spalonego. Piasta na prowadzenie wyprowadził Kamil Wilczek. Następnie do ataku rzucili się „Wojskowi”, co poskutkowało golem tuż przed przerwą. Na uderzenie zdecydował się Ondrej Duda, a futbolówka po rykoszecie wylądowała w bramce. W końcówce meczu na boisko wszedł Jakub Kosecki, który zdecydowanie rozruszał legionistów w ofensywie. To właśnie w doliczonym czasie gry, po jego dośrodkowaniu piłkę głową do bramki wpakował Wladimer Dwaliszwili. Po trafieniu Gruzin pokazał „Gest Kozakiewicza”, który jak sam później tłumaczył był skierowany do ludzi, którzy źle życzą Legii i krytykują ją na każdym kroku. Było to 1000. zwycięstwo „Wojskowych” w najwyższej klasie rozgrywkowej, a dla Dusana Kuciaka setne spotkanie z „eLką” na piersi.







Sezon 2011/12 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-1 GKS Bełchatów

1-0 36’ Rafał Wolski

1-1 57’ Marcin Żewłakow



Skład Legii: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk, Michał Żewłakow, Jakub Rzeźniczak, Jakub Wawrzyniak - Miroslav Radović, Ivica Vrdoljak, Janusz Gol (85’ Nacho Novo), Rafał Wolski (75’ Ismael Blanco), Michał Żyro (62’ Michał Kucharczyk) - Danijel Ljuboja



Trener: Maciej Skroża



Od pierwszych minut legioniści napierali na defensywę gości. Na prowadzenie wyszli w 36. minucie bo bardzo dobrej indywidualnej akcji Rafała Wolskiego. Jego bramkę zobaczycie w 40:22 w filmie poniżej. Po zmianie stron dalej w natarciu była ekipa z Warszawy, jednak po kwadransie gry gola wyrównującego zdobyli bełchatowianie. Kamil Kosowski z rzutu wolnego wrzucił piłkę na głowę Marcina Żewłakowa, który pokonał Dusana Kuciaka. Przez remis legioniści mogli stracić pozycję lidera, jednak dzień później Lechowi nie dał rady Śląsk Wrocław. "Co wy robicie? Wy naszą Legię hańbicie!", "Legia grać, k... mać" – takie okrzyki żegnały piłkarzy, którzy jedynie zremisowali z zespołem z dolnej części tabeli.











Sezon 1995/96 Ekstraklasa: Hutnik Kraków 0-3 Legia Warszawa

0-1 39’ Jacek Podbrożny

0-2 63’ Jacek Bednarz

0-3 87’ Ryszard Staniek



Skład Legii: Maciej Szczęsny - Marek Jóźwiak, Grzegorz Lewandowski (63’ Tomasz Sokołowski), Jacek Zieliński, Krzysztof Ratajczyk - Tomasz Wieszczycki (59’ Cezary Kucharski), Leszek Pisz, Radosław Michalski, Jacek Bednarz - Jerzy Podbrożny (88’ Marcin Jałocha), Ryszard Staniek



Trener: Paweł Janas



Sezon 1992/93 1/4 finału Pucharu Polski: Legia Warszawa 2-0 KP Wałbrzych

1-0 36’ Jacek Kacprzak

2-0 62’ Maciej Śliwowski



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Radosław Michalski, Krzysztof Ratajczyk, Juliusz Kruszankin, Marek Jóźwiak - Roman Zub, Jacek Kacprzak, Dariusz Czykier, Maciej Śliwowski (77’ Krzysztof Przała) - Wojciech Kowalczyk, Zbigniew Grzesiak (80’ Andrzej Głowacki)



Trener: Janusz Wójcik



Sezon 1889/90 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Motor Lublin

1-0 31’ Jacek Cyzio

2-0 90’ Roman Kosecki (k)



Skład Legii: Maciej Szczęsny - Juliusz Kruszankin, Dariusz Kubicki, Marek Jóźwiak, Krzysztof Budka - Krzysztof Iwanicki (30’ Mieczysław Pisz), Jacek Bąk, Andrzej Łatka, Leszek Pisz - Roman Kosecki, Jacek Cyzio



Trener: Rudolf Kapera



Wydarzenia



24 marca 2018 roku ówczesny trener Legii Romeo Jozak odesłał do rezerw Michała Kucharczyka. "Decyzja została podjęta z przyczyn niesportowych, a u jej podstaw leży dobro i jedność całej drużyny" - czytaliśmy w komunikacie klubu. Szkoleniowiec przedstawił również cała sytuację radzie drużyny. 4 kwietnia Chorwat przywrócił do pierwszego zespołu "Kuchego".



- Kiedy podejmowałem decyzję o przesunięciu Michała do rezerw, moim jedynym celem było dobro drużyny i samego zawodnika, od którego oczekiwałem odpowiedniej reakcji. Zakładałem, że docelowo będzie to miało konstruktywny wpływ na zespół i wierzę, że tak się stało - powiedział Romeo Jozak po przywróceniu "Kuchego".