Zbiórka na środki ochronne dla szpitali dziecięcych

Grupa Dobrzy Ludzie rozpoczyna zbiórkę pieniędzy na środki ochronne dla trzech szpitali dziecięcych - Centrum Zdrowia Dziecka, szpitala SPZOZ przy ul. Mikołaja Kopernika oraz szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. "Mamy nadzieję, że dzięki wszystkim dobrym ludziom uda się nam zakupić jak najwięcej środków ochronnych tak potrzebnych Wam w dobie pandemii koronawirusa covid-19!" - apelują legioniści. Zbiórka pieniędzy wystartowała wczoraj późnym wieczorem. Do tej pory zebrano ponad 7300 złotych z planowanych 50 tysięcy. Zachęcamy do wpłat TUTAJ . Legioniści przekazali do Centrum Zdrowia Dziecka pierwszą partię środków ochronnych, m.in. 300 maseczek ochronnych oraz 6 dużych preparatów do dezynfekcji rąk.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Niedecyzyjny - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo za inicjatywę!



btw. Jak to decyzyjni mówią, że nie będzie zbiórki? Dlaczego? odpowiedz

Decyzyjny - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Niedecyzyjny: Bzdury ten matoł wypisuje. Nie organizuje to nie to samo co "mówi ze nie będzie". Kto chce może organizować i się angażować nikt tu niczego nikomu nie broni!

odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dobra Akcja !!! Pozdro odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrzy Ludzie Brawo. Dziękuję

A decyzyjni mówią, że nie będzie zbiórki.

Obyście nigdy nie musieli korzystać z pomocy szpitali. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.