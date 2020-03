Kartka z kalendarza: 25 marca

Środa, 25 marca 2020 r. 10:38 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 25 marca? Na pewno warto przypomnieć sobie wyjazd do Wodzisława i dwie oprawy zaprezentowane przez legionistów. Niejednemu również zapadł w pamięci sezon, w którym "Wojskowi" przyczynili się do spadku Lecha Poznań.



Mecze



Sezon 2005/06 Ekstraklasa: Odra Wodzisław 1-2 Legia Warszawa

1-0 1’ Marcin Chmiest

1-1 18’ Cezary Kucharski

1-2 90+’ Marcin Burkhardt



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Wojciech Szala, Dickson Choto, Luiz da Silva Edson, Veselin Djoković (52’ Jakub Rzeźniczak) - Łukasz Surma, Grzegorz Bronowicki, Marcin Burkhardt, Roger Guerreiro (77’ Bartosz Karwan) - Cezary Kucharski, Piotr Włodarczyk (70’ Sebastian Szałachowski)

Trener: Dariusz Wdowczyk



Już w 30. sekundzie tego meczu doszło do sporego nieporozumienia pomiędzy Dicksonem Choto i Łukaszem Fabiańskim. Błąd ten wykorzystał były legionista, Marcin Chmiest, który dopadł do futbolówki i wpakował ją do pustej bramki. W 18. minucie prawą flanką przedarł się Grzegorz Bronowicki, po czym dośrodkowaniem znalazł Piotra Włodarczyka. Snajper świetnie złożył się do strzału głową, lecz nie pokonał golkipera, który odbił futbolówkę wprost do Cezarego Kucharskiego, który umieścił ją w siatce. W 33. minucie Marcin Krysiński szarpał Cezarego Kucharskiego za koszulkę we własnym polu karnym. Piłkarz Odry wyleciał z boiska za drugą żółtą kartkę, a legioniści mogli wyjść na prowadzenie po golu z rzutu karnego. Niestety tak się nie stało, ponieważ jedenastki nie wykorzystał Piotr Włodarczyk. Po zmianie stron legioniści mieli zdecydowaną przewagę, za to rywale czekali na ataki z kontry. W końcówce panowało oblężenie bramki wodzisławian. Wreszcie w doliczonym czasie gry fantastycznym uderzeniem z woleja popisał się Marcin Burkhardt, który dał „Wojskowym” zwycięstwo.











Sezon 1999/00 Ekstraklasa: Lech Poznań 1-2 Legia Warszawa

1-0 81’ Sławomir Suchomski (k)

1-1 82’ Bartosz Karwan

1-2 87’ Michał Goliński (sam)



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Rafał Siadaczka, Jacek Bednarz (70’ Radosław Wróblewski), Jacek Zieliński, Maciej Murawski - Marek Citko, Bartosz Karwan, Tomasz Sokołowski (89’ Tomasz Mazurkiewicz), Adam Majewski - Sylwester Czereszewski, Marcin Mięciel

Trener: Franciszek Smuda



Do Poznania udało się około tysiąca fanów ze stolicy. Pierwsza połowa była mocno wyrównana, a żadna z drużyn nie wysunęła się na prowadzenie. Drugą osłonę spotkania lepiej zaczęli „Wojskowi”, ale potem do głosu doszli rywale. Poznaniacy obili nawet słupek bramki Zbigniewa Robakiewicza. W 81. minucie Lech ruszył z kontrą, a we własnym polu karnym rywala nieprzepisowo zatrzymał Maciej Murawski. Jedenastkę na bramkę zamienił Sławomir Suchomski. Stadion oszalał, ale nie na długo. Po kilkudziesięciu sekundach futbolówkę z rzutu rożnego wrzucił Marek Citko, ta spadła na klatę Bartosza Karwana, który huknął mocno z woleja i pokonał golkipera. Kilka minut przed końcem spotkania piłkę w pole karne wrzucił Marcin Mięciel, a nieudolnie wybił ją Michał Goliński. Zawodnik Lecha przelobował własnego bramkarza, a sektor gości oszalał. Po tym meczu poznaniacy znaleźli się w strefie spadkowej, a ostatecznie spadli do niższej ligi.







Sezon 1988/89 Ekstraklasa: Śląsk Wrocław 0-0 Legia Warszawa

Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Dariusz Wdowczyk, Tomasz Arceusz, Marek Jóźwiak, Zbigniew Kaczmarek - Jan Karaś, Krzysztof Iwanicki, Juliusz Kruszankin, Ryszard Robakiewicz - Jacek Bąk, Dariusz Dziekanowski (czerwona kartka 36’)

Trener: Andrzej Strejlau



Urodziny



25 marca 1994 roku w Krasnymstawie urodził się Łukasz Turzyniecki. Karierę rozpoczynał w zespole z rodzinnego miasta, jednak szybko przeniósł się do Legii. Trafił do rezerw stołecznego zespołu, a później zaliczył epizod w Wiśle Puławy. Piłkarz zanotował dwa występy w pierwszej drużynie, oba w Pucharze Polski przeciwko Bytovii Bytów. Niestety młody piłkarz zerwał więzadła krzyżowe, a następnie przechodził żmudny okres rehabilitacji. Zimą 2019 roku „Turzyk” trafił do Widzewa Łódź, gdzie gra do dziś.



