Kamil Trzciński, który piastował stanowisko szkoleniowca siatkarzy Legii w sezonie 2019/2020, został zwolniony z pełnienia funkcji trenera „Wojskowych”. Po sezonie zasadniczym legioniści zajęli ostatecznie piąte miejsce, które nie premiowało ich awansem do fazy play-off i ewentualnych dalszych walk o wejście do drugiej ligi.

Japa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Stary numer z rękawicą ...... była możliwość no to papa !!! odpowiedz

