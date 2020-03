Igrzyska Olimpijskie w Tokio przełożone. Legioniści mają pięć kwalifikacji

Wtorek, 24 marca 2020 r. 19:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś podjęta została decyzja nt. przełożenia Igrzysk Olimpijskich w Tokio na przyszły rok. Pierwotnie zawody miały zostać rozegrane w Japonii w dniach 24 lipca - 9 sierpnia. Nowa data nie jest jeszcze znana, ale ogłoszono jedynie, że IO odbędą się nie później niż latem 2021 roku. Do tego czasu dokończone będą kwalifikacje w różnych dyscyplinach, o które walczyć będą także sportowcy różnych sekcji Legii Warszawa.



Kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, dotychczas wywalczyli następujący zawodnicy Legii: Łukasz Gutkowski (pięciobój nowoczesny), Aleksandra Jarmolińska (sekcja strzelecka, strzelanie do rzutków), Tomasz Bartnik (sekcja strzelecka, konkurencje karabinowe), Zofia Klepacka (sekcja żeglarska, windsurfing), a na Igrzyska Olimpijskie osób niepełnosprawnych: Emilia Babska (sekcja strzelecka).



Ponadto wciąż w walce o kwalifikację na IO w Tokio jest Karolina Koszewska (boks, Legia Fight Club) - legionistka, aby zapewnić sobie miejsce na IO w Tokio, ma do wygrania jedną walkę w ramach turnieju kwalifikacyjnego, który nie został dokończony kilka dni temu w Londynie.