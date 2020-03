Boniek: Nie jesteśmy bankiem

- Nie jesteśmy bankiem. Jeżeli kluby potrzebują pożyczki, to partnerem ekstraklasy jest przecież największy bank w Polsce. Takie hasła to pobożne życzenia prezesów - mówi Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

- Gdybym był prezesem klubu... Po pierwsze: przeliczyłbym, co się stanie, jeżeli nie zagramy do czerwca. Po drugie: spotkałbym się z drużyną i powiedział wprost: panowie, idą trudne czasy, jak chcemy przetrwać, to muszę wam wszystkim obniżyć pensje o x procent. To czas twardych i męskich decyzji. Poza tym - wielu zawodników ma przecież umowy cywilnoprawne, czyli zarabiają, jeżeli świadczą usługi. Na ich miejscu zależałoby mi, żeby się po prostu dogadać.



Pod koniec tego tygodnia, albo na początku następnego związek ma przedstawić plan, który będzie dotyczył przede wszystkim sezonu 2021/22. Boniek podkreśla, że może pojawić się szansa na dokończenie Pucharu Polski i zakłada, że szanse na dokończenie rozgrywek ligowych są niewielkie.