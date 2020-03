21. urodziny Slisza

29 marca 2020

W niedzielę swoje 21 urodziny obchodzi zimowy nabytek Legii Bartosz Slisz. Pomocnik trafił do stołecznej drużyny z Zagłębia Lubin, a zadebiutował w niej 4 marca w wygranym 2-0 spotkaniu z Lechią Gdańsk. Slisz pochodzi z Rybnika, gdzie reprezentował barwy Energetyka ROW Rybnik. Później trafił do drugiej drużyny Zagłębia Lubin, a następnie został włączony do kadry pierwszego zespołu.



Z okazji urodzin życzymy Bartoszowi przede wszystkim dużo zdrowia, a także cierpliwości i szczęścia w dalszej karierze piłkarskiej. Sto (L)at!