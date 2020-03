Kartka z kalendarza: 27 marca

Piątek, 27 marca 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 27 marca na przestrzeni lat? Legioniści zagrali w Pucharze Polski oraz Pucharze Ligi. Dodatkowo dziś urodziny obchodzi były zawodnik "Wojskowych" Marek Citko.



Mecze



Sezon 2008/09 Puchar Polski: Legia Warszawa 1-2 GKS Bełchatów

1-0 20’ Tomasz Jarzębowski

1-1 63’ Patryk Rachwał

1-2 90+’ Dawid Nowak



Skład Legii: Wojciech Skaba - Inaki Astiz, Dickson Choto, Inaki Descarga (46’ Jakub Rzeźniczak), Tomasz Kiełbowicz - Maciej Iwański, Krzysztof Ostrowski (87’ Ariel Borysiuk), Tomasz Jarzębowski, Miroslav Radović (46' Adrian Paluchowski), Piotr Giza - Takesure Chinyama (46’ Kamil Majkowski)

Trener: Jan Urban



W pierwszym meczu 1/4 finału Pucharu Polski legioniści zremisowali na wyjeździe z GKS-em 1-1. Wydawało się, że w rewanżu w Warszawie ograją rywala i awansują do półfinału. W pierwszej części meczu „Rado” bardzo ładnie zakręcił rywalem, po czym dośrodkowaniem znalazł Tomasza Jarzębowskiego, który głową świetnie wpakował piłkę do siatki. Pierwsze 45 minut tym bardziej mogło zapewnić kibiców, że nie ma obaw co do awansu do następnej rundy. Dramat „Wojskowych” rozpoczął się w 62. minucie, kiedy za drugi żółty kartonik wyleciał Inaki Astiz. Piłkę przed polem karnym ustawił Patryk Rachwał i mocnym uderzeniem doprowadził do wyrównania. Od tamtego momentu goście przeważali na boisku, co potwierdzili w doliczonym czasie gry. Futbolówka spadła pod nogi Dawida Nowaka, który opanował ją, po czym pokonał Wojciecha Skabę.











Sezon 2001/02 Puchar Ligi: Odra Wodzisław 1-0 Legia Warszawa

1-0 9’ Łukasz Sosin



Skład Legii: Artur Boruc - Siarhiej Amieljanczuk, Marek Jóźwiak, Marjan Gerasimovski (46’ Sebastian Nowak) - Tomasz Sokołowski, Aleksandar Vuković (73’ Wojciech Szala), Maciej Murawski, Tomasz Kiełbowicz, Adam Majewski (66' Moussa Yahaya) - Sylwester Czereszewski, Stanko Svitlica

Trener: Dragomir Okuka



Był to nasz pierwszy mecz w 1/4 finału Pucharu Ligi. Legioniści wyszli na to spotkanie w mocno okrojonym składzie bez Cezarego Kucharskiego, Jacka Magiery, Jacka Zielińskiego i Bartosza Karwana. Dwaj pierwsi pauzowali za kartki, za to Zieliński i Karwan zostali powołani do kadry na mecz z Japonią. Odra na prowadzenie wyszła już w 9. minucie, po tym jak Łukasza Sosina dobrym dośrodkowaniem obsłużył Paweł Sibik. W pierwszej części meczu warszawiacy nie oddali żadnego strzału, a nasz rywal mógł, a nawet powinien prowadzić przynajmniej jedną bramką więcej. Po zmianie stron Legia zaprezentowała się nieco lepiej, ale wciąż grała na bardzo słabym poziomie. Wodzisławianie skromną wygraną utrzymali do końca meczu. Przed obiema ekipami był jeszcze rewanż w stolicy.



Sezon 1993/94 Ekstraklasa: Siarka Tarnobrzeg 1-4 Legia Warszawa

0-1 12’ Jacek Zieliński

0-2 43’ Leszek Pisz

1-2 49’ Jacek Berensztajn (k)

1-3 70’ Zbigniew Mandziejewicz

1-4 83’ Jerzy Podbrożny



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Krzysztof Ratajczyk, Jacek Zieliński, Juliusz Kruszankin, Marcin Jałocha (69’ Grzegorz Wędzyński) - Adam Fedoruk (80’ Marek Jóźwiak), Zbigniew Mandziejewicz, Radosław Michalski, Leszek Pisz - Jerzy Podbrożny, Janusz Kopeć

Trener: Paweł Janas



Wydarzenia



27 marca 2017 roku były zawodnik, kapitan i trener Legii Jacek Zieliński został nowym dyrektorem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Zieliński był zawodnikiem stołecznego zespołu przez 12 lat, podczas których rozegrał 404 oficjalne mecze i zdobył 9 bramek. 4-krotnie wywalczył mistrzostwo Polski, trzykrotnie zdobył Puchar Polski, a w sezonie 1995/96 grał z Legią w fazie grupowej Ligi Mistrzów.







Urodziny



27 marca 1974 w Białymstoku urodził się były zawodnik Legii Marek Citko. Karierę zaczynał w swoim rodzimym mieście, po czym przeniósł się do Widzewa Łódź, w którym święcił największe sukcesy. Następnie na początku roku 2000 trafił do Legii i przez półtora sezonu grał w jej barwach, a potem zasilił Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski. Następnie wyjechał do Izraela, po czym wrócił do „Wojskowych” na pół roku. Później występował w Szwajcarii, a ostatecznie karierę skończył w Polsce. Z „eLką” na piersi rozegrał 46 meczów i zdobył sześć goli. Dodatkowo na swoim koncie ma 10 spotkań w reprezentacji Polski. Z okazji urodzin życzymy przede wszystkim zdrowia oraz dużo szczęścia.



27 marca 1945 w Piotrkowicach urodził się były piłkarz oraz trener Legii Władysław Stachurski. Piłkarz grał w kilku klubach warszawskich (Skra, Sarmata, Warszawianka) i SHL Kielce. W 1964 roku trafił do zespołu „Wojskowych” z którymi dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski oraz krajowy puchar. Po 9 latach gry w Legii zakończył piłkarską karierę. Przygodę trenerską zaczynał jako asystent pierwszego szkoleniowca legionistów, a później pracował w młodzieżowej kadrze Polski i Zawiszy Bydgoszcz. Po kilku latach wrócił do stolicy i został trenerem seniorów Legii. Z warszawiakami dotarł nawet do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów, w którym odpadł z Manchesterem United. Następnie został selekcjonerem narodowej kadry, a w sezonie 1996/1997 ponownie był pierwszym trenerem Legii, lecz ze względu na problemy zdrowotne zakończył pracę szkoleniową. Zmarł 13 marca 2013 r. na zawał serca. Jest członkiem Galerii Sław Legii, a pośmiertnie został uhonorowany Diamentowym Odznaczeniem PZPN. Został pochowany na Powązkach-Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.