Biblioteka legionisty: 50 razy Tour de Pologne

Niedziela, 29 marca 2020 r. 12:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed laty sekcja kolarska Legii była jedną z najmocniejszych w naszym kraju, a kolarze naszego klubu z powodzeniem startowali w zawodach nie tylko na krajowym podwórku, ale również w imprezach międzynarodowych. Wyścig Dookoła Polski, czyli Tour de Pologne, miał przez lata olbrzymi prestiż. W książce Bogdana Tuszyńskiego poznamy między innymi rodowód samych zawodów, wzorowanych poniekąd na Tour de France, czy Giro d'Italia.



Pierwszy wyścig Dookoła Polski miał miejsce w roku 1928 i szczegółowo przytoczono jak doszło do organizacji samych zawodów. Już w pierwszych zawodach, liczących 1491 kilometrów, bliski triumfu był zawodnik Legii Wiktor Olecki, który ze stratą 1:10.16 uplasował się na miejscu drugim. Za Feliksem Więckiem, na co dzień czeladnikiem masarskim z Bydgoskiego Klubu Kolarskiego. Pierwszy etap pierwszego w historii wyścigu Tour de Pologne wygrał z kolei inny kolarz Legii, Eugeniusz Michalak.



Także w wielu kolejnych startach rywalizowali kolarze naszego klubu, czasem w drużynie narodowej, innym razem w barwach klubowych. Pierwszym legijnych triumfatorem Wyścigu Dookoła Polski był Wacław Wójcik. Najpierw w roku 1948 zwyciężył pod szyldem "Polska I", a cztery lata później w dziewiątej edycji Tour de Pologne wygrał już jako kolarz CWKS-u. Tamte zawody zdominowali legioniści, którzy wygrali klasyfikację drużynową, a w klasyfikacji indywidualnej, poza Wójcikiem, w czołówce uplasowali się Józef Kapiak (2.), Henryk Hadasik (4.) oraz Marian Więckowski (7.).



Każdy z wyścigów jest ciekawie opisany przez autora, przytoczono najważniejsze wydarzenia i zwroty akcji, a na końcu każdego z rozdziałów, znajdują się wyniki każdego etapu danego wyścigu. Jako, że kolarze Legii przez wiele lat stanowili o sile kolarstwa w naszym kraju, dowiedzieć można się wiele o ich osiągnięciach.



Na łamach książki Bogdana Tuszyńskiego znaleźć możemy opisy wszystkich wyścigów Dookoła Polski do roku 1992 włącznie. Lektura godna polecenia.



Tytuł: 50 razy Tour de Pologne

Autor: Bogdan Tuszyński

Wydawnictwo: BGW

Rok wydania: 1993

Liczba stron: 428



