Biblioteka legionisty: Andrzej Gołota. Pierwsza autoryzowana biografia

Wtorek, 7 kwietnia 2020 r. 10:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Andrzej Gołota to ostatni z bokserów Legii, który w boksie amatorskim osiągnął tak wiele. Po karierze pełnej sukcesów na arenie krajowej, jak również międzynarodowej, Gołota przeszedł na zawodowstwo i dostąpił możliwości walki z najlepszymi pięściarzami. W jedynej dotychczas wydanej biografii, poznajemy historię boksera Legii od najmłodszych lat.



Dowiadujemy się m.in. o trudnym dzieciństwie Gołoty, który wychował się na warszawskim Śródmieściu, poznajemy historię rozpoczęcia treningów w Legii - w sali mieszczącej się pod trybuną Krytą, gdzie w latach 80-tych znajdowała się legijna sekcja bokserska. Później zaś szczegółowo pokazana została amatorska kariera Andrzeja, od pierwszych turniejów, pierwszych sukcesów na mistrzostwach świata juniorów, przez wchodzenie do pierwszej drużyny Legii, brąz na igrzyskach olimpijskich w Seulu, po upadek sekcji i ostatnie amatorskie starty, zwieńczone mistrzostwem Polski w roku 1990.



Autorzy publikacji opisują także jak doszło do poznania Andrzeja z żoną Mariolą, jak doszło do wyjazdu za wielką wodę, który miał miejsce w trakcie trwającej "Afery z Włocławka". Czytelnicy poznają także, jak zdeterminowany był Gołota, by zacząć walczyć w USA, gdzie za pierwsze walki otrzymywał symboliczne apanaże. Większe kwoty pojawiły się dopiero z biegiem czasu, a te największe... przepadły po drugiej porażce z Bowe'em. Poznajemy zresztą kulisy wszystkich walk Gołoty aż do roku 1999, w którym opisywana książka została wydana.



Książkę czyta się bardzo dobrze, ta jest zdecydowanie za krótka i wystarczy niestety na nie więcej niż dwa wieczory. Denerwować mogą jedynie literówki oraz zupełnie niepotrzebne zabawy z czcionkami. Mimo tych drobnych wad, naprawdę dobrze czyta się opowieść o pięściarzu, który stoczył niezapomniane walki ze ścisłą światową czołówką (Bowe, Lewis, czy Witherspoon).



Tytuł: Andrzej Gołota. Pierwsza autoryzowana biografia

Autor: Stefan Bieńkowski, Przemysław Garczarczyk, Bogusław Kubisz, Krzysztof Rzeszot

Wydawnictwo: Tabos

Rok wydania: 1999

Liczba stron: 152



