Biblioteka legionisty: Uwolnić Maćka

Środa, 1 kwietnia 2020 r.

Przed czterema laty na rynku ukazała się książka "Uwolnić Maćka", opisująca historię naszego kolegi z trybun, Maćka Dobrowolskiego. Zapewne większość z Was czytała już tę pozycję zaraz po wydaniu. Ci, którzy nie mieli okazji, mogą wykorzystać nadmiar wolnego czasu na nadrobienie zaległości. "Opowieść o 40 miesiącach życia, które ukradł mi system" - opisują w skrócie zawartą w niej treść autorzy - wspomniany Maciek oraz Łukasz Kowalski, który podjął się zebrania opowieści w całość.



Tytuł książki, z # na początku, zaczerpnięty został od akcji kibiców Legii, którzy czynili wszelkie starania, by zwrócić uwagę opinii publicznej na niesłuszne zatrzymanie legionisty. Historia Maćka to nie tylko 40 miesięcy odosobnienia, ale także to jak trafił na stadion Legii, opowieść o tym, jak angażował się z życie kibicowskie, a także jak potoczyły się jego prywatne sprawy. Autorzy szczegółowo przedstawili moment zatrzymania, oskarżenia, przemyślenia w trakcie pobytu za kratami - to nie jest miła lektura, ale bez wątpienia szczera i poruszająca. Kto jeszcze nie miał okazji przeczytać, niech czym prędzej nadrobi zaległości.



Poniżej krótki wycinek jednego z rozdziałów książki:

"(...) W głowie miałem mętlik. Przed tym obskurnym pokojem, w którym właśnie się znalazłem, zawieźli mnie do sądu na Kocjana. Tam miała zostać podjęta decyzja o sankcji. No i stało się. Taśmowa rozprawa, bez specjalnego zadawania pytań, bez jakiegoś przeglądania papierów. Sędzia przeczytała mi to wszystko, co znałem z papierów, które dostałem z prokuratury i zapytała, czy chcę się jakoś odnieść. Odniosłem się tak samo, jak w rozmowie z prokuratorem - że to paranoja. Nie zrobiło to na niej specjalnego wrażenia.

Szast, prast i dowiedziałem się, że sąd przychyla się do wniosku prokuratury i zarządza dla mnie trzymiesięczny areszt. Wiecie co? Po tym ataku śmiechu w aucie, po tym wszystkim, co tego dnia przeżyłem i usłyszałem, było mi wszystko jedno. Wpadłem w jakąś taką dziurę, w taki moment, który może być wszystkim, ale nie punktem odniesienia. Przez moment właśnie. Potem pomyślałem, że trzy miesiące to cholernie dużo. Długo. Że będzie już po Euro, że skończy się lato, że jak w ogóle można na tak długi czas trafić za kraty.

Stanąłem przed "łóżkiem". Zegarka nie miałem, ale na dołku cyferblat pokazywał 16. W dziesięć godzin sporo się wydarzyło w moim życiu. Co tu robić? W celi poza łóżkiem nie było nic, ja nie miałem nic. Pomyślałem, że muszę się jakoś zmęczyć, żeby jak najszybciej zasnąć. Cela nie była duża, ale wystarczająca, żeby zrobić kilka kroków po obwodzie, nie zahaczając o łóżko. Nie wiem, ile chodziłem, chyba ze trzy godziny. W każdym razie naliczyłem pięć tysięcy kółek."



Kilka miesięcy po wydaniu wersji polskiej do sprzedaży trafiła przetłumaczona wersja książki, ze zmodyfikowaną delikatnie okładką - "Free Maciek". Wewnątrz wzbogacono również nieznacznie treść i dodano trochę fotografii. Aktualnie wersja anglojęzyczna jest wyprzedawana (19,99 zł) w internetowym sklepie Legii.



Tytuł: Uwolnić Maćka

Autor: Maciej Dobrowolski, Łukasz Kowalski

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Warszawski Sznyt

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 193



