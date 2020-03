Legijne maski w sklepie Żyleta

Piątek, 27 marca 2020 r. 13:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sklepie Żyleta pojawiły się dziś zupełnie nowe gadżety, a mianowicie cztery wzory legijnych maseczek. "Może nie uratują Was przed przed wirusem, ale uratują nasz wspólny sklep przed zamknięciem" - informują legioniści i zachęcają do zakupów. Pamiętajcie, kupując w sklepie Żyleta, wspieracie wiele legijnych inicjatyw. Maseczki kosztują 40 złotych i zamawiać je, podobnie jak pozostałe kibicowskie pamiątki, można TUTAJ.



Tylko dziś do każdego zamówienia powyżej 100 złotych za darmo otrzymacie magnes lub brelok (losowo). W sklepie dostępne są również nowe koszulki Jesteśmy waszą Stolicą (70 złotych), jak również cieszące się sporym powodzeniem szare bluzy na suwak, zarówno w wersji dziecięcej, jak i dorosłej.



Uwaga! 5 złotych od każdej sprzedanej maseczki trafi na zbiórkę Legijnego Garwolina - na pomoc dla córki jednego z nas, malutkiej Julki.