Rada Nadzorcza Ekstraklasy uchwaliła zasady obniżania wynagrodzeń piłkarzy

Rada nadzorcza Ekstraklasy SA, na wniosek wszystkich klubów, podjęła uchwałę o zasadach ograniczania wynagrodzenia zawodników w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami w kraju spowodowanymi przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. Wskutek wprowadzonych w Polsce ograniczeń kluby nie mogą prowadzić zorganizowanych treningów i rozgrywać meczów. W rezultacie, świadczenie usług profesjonalnych przez zawodników na rzecz klubów w dotychczasowym kształcie zostało znacząco ograniczone, a kluby nie osiągają zaplanowanych przychodów. Przyjęta uchwała ma na celu minimalizowanie negatywnych wpływów pandemii na sytuację finansową klubów, a zwłaszcza uchronienie ich przed bankructwem, zachowanie miejsc pracy i ochronę wynagrodzeń, a także zapewnienie integralności rozgrywek. Uchwała rady nadzorczej Ekstraklasy reguluje, że kluby są uprawione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50%, jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT. Obniżki wynagrodzeń piłkarzy mają obowiązywać od 14 marca br. do minimum pierwszego meczu ligowego w Ekstraklasie rozgrywanego jako impreza masowa z udziałem publiczności, jednak nie krócej niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020 lub do dnia 30 czerwca 2020 r. – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Na bazie uchwały rady nadzorczej zarząd Ekstraklasy zwróci się do zarządu PZPN o przyjęcie stosownych regulacji w Federacji w tym zakresie, obejmujących także zasady wyłączające możliwości rozwiązania kontraktów przez zawodników wskutek obniżek wynagrodzeń dokonanych na bazie uchwalonych zasad. Ta pomoc ze strony Związku jest obecnie traktowana przez kluby jako priorytetowa, gdyż zapewnia wsparcie w bieżącym sezonie i daje szanse na przetrwanie tego trudnego okresu.

Ksiegowy - 17 minut temu, *.stansat.pl Obradovic nie lubi tego :D

A tak powaznie to on nie jest zgłoszony do eklapy, a wiec lipa? odpowiedz

Mark - 36 minut temu, *.waw.pl Zaraz piłkarze stwierdzą, że jednak można grać :P odpowiedz

News⚽️Legia - 1 godzinę temu, *.188.197 Plusy I Minusy,plusy to wreście ciécia chorych kontraktòw ktòre na polská słabá kopanà sà za wysokie,minusy to Rzád I Banki powinni ratować sport polski ,bo sport to zdrowie a zdrowie to antivirus ! odpowiedz

kopacz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Panie Boniek jak żyć odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl to tylko kluby sa winne temu że z budżetu klubu 70% to na wynagrodzenia ,poprostu piłkarze są przepłacani nie warci takich kontraktów jeżeli to się nie zmieni to i poziom sie nie zwiększy za tak wysokie kontrakty musza być bardzo wysokie wymagania . Jedyne wyjście to postawić na mlodziez i nie sprzedawać ich za szybko odpowiedz

Gwiazda Ekstraklasy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A rata za porsche? odpowiedz

vinny24 - 3 godziny temu, *.10.215 Canal plus nie wyplaci ostatniej raty i kluby zaczna oglaszac upadlosc? To oni napedzaja pilke, a jak nie maja co pokazywac to nie maja za co placic. Pilkarze maja takie wysokie wynagrodzenia tylko dzieki canal plus. Budzet klubu to w 70% place pilkarzy? Nawet jak obniza o 50% to co kluby zrobia? Gdyby honor byl wsrod pilkarzy to by zrezygnowali z pensji za te miesiace nierozegrane i by moze wszystko wrocilo do normy. No ale taki Rzezniczak nawet otwarcie pryznawal, ze nie bedzie chcial sie godzic na obnizke pensji. Slabo to widze jak rozgrywki nie zostana wznowione. Chyba, ze Boniek wylozy te brakujace 200milionow :) odpowiedz

llllllllll - 3 godziny temu, *.com.pl No to na frytki nie starczy........ jak żyć? odpowiedz

Autor - 20 minut temu, *.chello.pl @llllllllll: Frytki ?? Tylko na wynos :D

odpowiedz

