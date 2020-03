Kartka z kalendarza: 28 marca

Sobota, 28 marca 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 28 marca? Dokładnie 14 lat temu w kadrze Polski zadebiutował ówczesny legionista Łukasz Fabiański. Dodatkowo dziś obchodzi urodziny Piotr Mosór.



Mecze



Sezon 1997/98 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Raków Częstochowa

1-0 13’ Jacek Bednarz

2-0 80’ Sylwester Czereszewski



Skład Legii: Grzegorz Szamotulski - Jacek Zieliński, Bartosz Karwan (88’ Jacek Kacprzak), Piotr Mosór, Igor Kozioł - Tomasz Sokołowski (68’ Jacek Magiera), Jacek Bednarz, Sylwester Czereszewski, Paweł Skrzypek - Marcin Mięciel, Cezary Kucharski (77’ Kenneth Zeigbo)

Trener: Mirosław Jabłoński



Sezon 1992/93 Ekstraklasa: Zagłębie Lubin 3-1 Legia Warszawa

1-0 7’ Radosław Jasiński

2-0 35’ Sławomir Majak

3-0 69’ Radosław Kałużny

3-1 89’ Jacek Kacprzak



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Radosław Michalski, Krzysztof Ratajczyk, Juliusz Kruszankin, Marcin Jałocha - Maciej Śliwowski, Marek Jóźwiak, Dariusz Czykier (74’ Jacek Kacprzak), Leszek Pisz - Wojciech Kowalczyk, Zbigniew Grzesiak

Trener: Janusz Wójcik



Już w 7. minucie pierwszy do wrzuconej piłki dopadł Radosław Jasiński, który strzałem głową bez problemu pokonał Zbigniewa Robakiewicza. Po zdobytej bramce fani Zagłębia zniszczyli płot, który oddzielał ich od bieżni, przez co na boisko wtargnęły służby porządkowe. W 35. minucie bardzo słabo zachowała się obrona „Wojskowych”, co wykorzystał Sławomir Majak. Chwilę później legioniści byli bliscy zdobycia gola kontaktowego, jednak z linii bramkowej futbolówkę wybili rywale. Następne świetne sytuacje mieli Juliusz Kruszankin i Wojciech Kowalczyk, lecz obydwa uderzenie obronił Krzysztof Koszarski. Po zmianie stron bardzo dobry kontratak wyprowadzili lubinianie, który mocnym i trafnym strzałem wykorzystał Radosław Kałużny. W końcówce jedynego gola dla Legii zdobył Jacek Kacprzak, który strzałem po ziemi pokonał bramkarza.







Sezon 1991/92 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Olimpia Poznań

1-0 34’ Janusz Kopeć



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Mirosław Modzelewski (62’ Jacek Kacprzak), Jacek Zieliński, Siergiej Szestakow, Arkadiusz Gmur - Jacek Bąk, Jacek Sobczak, Dariusz Czykier, Andrzej Łatka - Janusz Kopeć (65' Rafał Siadaczka), Wojciech Kowalczyk

Trener: Krzysztof Etmanowicz



Wydarzenia



28 marca 2006 roku ówczesny golkiper Legii Łukasz Fabiański zadebiutował w kadrze Polski. "Fabian" na murawę wszedł dopiero w 84. minucie w wygranym przez "Biało-czerwonych" towarzyskim spotkaniu z Arabią Saudyjską. Decyzja selekcjonera Pawła Janasa, była dziwna ponieważ Fabiański dopiero w końcówce zmienił Jerzego Dudka, a nasz rywal nie należał do wymagających.







Urodziny



28 marca 1974 w Makowie Podhalańskim urodził się były obrońca Legii Piotr Mosór. Do Legii trafił z Ruchu Chorzów w 1994 roku. W koszulce z „eLką” na piersi występował do 2000 roku, z przerwą na krótkie półroczne wypożyczenie do Lechii Gdańsk. W zespole „Wojskowych” rozegrał 153 mecze, w których zdobył 12 goli. Z zespołem sięgał po mistrzostwo Polski w 1995 roku, dwukrotnie zdobywał Puchar Polski (1995 i 1997) oraz raz Superpuchar w 1995 roku. Po swojej przygodzie w Legii grał w wielu polskich klubach, a następnie w 2007 zakończył piłkarską karierę. Obecnie Mosór jest trenerem w Zniczu Prószków, a jego syn Ariel rozgrywa mecze w rezerwach Legii. Solenizantowi składamy najszczersze życzenia. Dużo zdrowia i szczęścia.