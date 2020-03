Legioniści z Targówka i Bródna prowadzą zbiórkę dla Szpitala Bródnowskiego

Kibice Legii z Bródna i Targówka rozpoczęli zbiórkę pieniędzy oraz najpotrzebniejszych rzeczy ochrony osobistej, mającą na celu pomoc dla jednego z oddziałów Szpitala Bródnowskiego. "Każdy z Was doskonale wie jaka aktualnie panuje sytuacja w polskiej służbie zdrowia. Nie mamy zamiaru urządzać polityki, tylko i wyłącznie wziąć sprawy w swoje ręce i wesprzeć lekarzy w codziennym ratowaniu ludzkiego życia, zanim dotrą kolejne transporty z niezbędnymi artykułami" - informują organizatorzy akcji. Zbiórka pieniędzy prowadzona jest tutaj . Osoby, które mogą pomóc nie tylko finansowo, ale również przekazując poszczególne artykuły (rękawiczki lateksowe, maseczki, kombinezony ochronne), proszone są o kontakt tutaj .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.