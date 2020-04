Fani Legii pomagają szpitalom dziecięcym. Trwa zbiórka pieniędzy

Kibice Legii z grupy Dobrzy (L)udzie kontynuują akcję mającą na celu wsparcie w tym trudnym czasie, trzech szpitali dziecięcych. Legioniści każdego dnia dostarczają do Centrum Zdrowia Dziecka, jak również szpitala przy ul. Mikołaja Kopernika i szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, najpotrzebniejsze środki dezynfekcji, przyłbice, rękawiczki, ochraniacze na buty oraz mydło antybakteryjne. Cały czas trwa zbiórka pieniędzy na ten cel - zachęcamy do wpłat TUTAJ . Do tej pory fani Legii zebrali na pomoc dla szpitali dziecięcych ponad 43 tysiące złotych. Pomóc można także biorąc udział w licytacjach legijnych gadżetów - m.in. szalików, piłek z autografami, czy koszulki "Legia Warszawa do końca".

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

tomiacab - 02.04.2020 / 09:34, *.virginm.net liczę się z tym, że zacznie się tu hejt na mnie za chwile. Jesteście dobrymi ludźmi i nie podważam tego że chęć niesiania pomocy jest dobra ale pomyslcie chwile... czym dluzej będziemy wyręczać rząd z ich obowiązków, tym dlużej będzie mu się opłacało przetrzymywać nas w tym lock downie. Jak to w każdym krzysie jest, tak i teraz. wyciąganie pieniędzy od warstw spolecznych, ktore kryzys i tak dotknienajmocniej, bo bogaci wyciągają pieniadze z ich kieszeni. Zamiast tego, lepiej byłoby wziać za mordę rząd i kazać pieniądze przeznaczone nie dawno na tvp, przenieść do slużby zdrowia. odpowiedz

Legia Mistrz 2020 - 02.04.2020 / 13:08, *.2.45 @tomiacab:

Skończ z tą propagandą z tymi 2 miliardami.

Sam pewnie oglądasz sport. Same transmisje to 500 milionów. Przeznaczają na służbę 70 parę miliardów rocznie. Proste, że przydałoby się więcej. Poprzyj więc mój wniosek. Jestem za przekazaniem całego 500+ na Onkologię. To jakieś 40 miliardów złotych czyli 20 razy więcej niż ma telewizję. I to rokrocznie. Ile ludzi uratujemy razem. odpowiedz

Podatnik - 02.04.2020 / 13:17, *.tpnet.pl @tomiacab: też uważam, że tych niektórych akcji charytatywnych jest za duźo. Np. ta druga karetka dla szpitala dziecięcego, jako obywatele wyręczamy Państwo Polskie, a ci wszyscy opoje z wiejskiej bawią się za pieniądze podatników. Przepraszam służą Ojczyźnie... odpowiedz

tomiacab - 02.04.2020 / 19:15, *.virginm.net @Legia Mistrz 2020: Mordo z pieniędzmi na tvp, to był tylko jeden przyklad, marnotrastwa publicznych pieniędzy, które móglbym szerzyc. Akurat to mi przyszlo do głowy, bo to ostatnimi czasy najgłośniejszy przyklad. świadomie pominąłem 500+ by nie zboczyć z tematu. Akurat 500+ wywołuje dużo emocji. Mi chodzi o ogólne marnotrawienie kasy publicznej, do którego jeszcze bardziej zachecamy rządy, zasypując ich dziury prywatnym kapitałem. chodzi o sam fakt, że im więcej teraz będziemy dawać na to, na co oni powinni wygenerować z podatków, to tym dluzej będzie im się oplacało trzymać nas w domach. odpowiedz

tomiacab - 02.04.2020 / 19:31, *.virginm.net @Podatnik: a teraz z trochę inne beczki:



Według strony world mite info, do której spływają informacje od rządów poszczególnych państw z całego świata. Strona ta informuje, ze od 28 marca, mamy brak wzrostu zachorowan na świecie. Wynosi 250 zachorowan dziennie, ale brak wzrostu pozwala z optymizmem spojrzeć w nadchodzace tygodnie. Poniżej podaje ranking zachorowan na wirusa w stosunku na milion mieszkańców. Informacje zapożyczyłem z filmu Pana dr. Jacka Pawłowskiego, który nie podał pełnych danych (brakdwóch pozycji i brak liczb przy niektórych krajach). Liczby, ktore podawal zaokrągliłem sam z dokladnością do 10. Porównajcie jak ma się to do ogólnej propagandy, gdzie mowi się, ze takie kraje jak Włochy i Hiszpania sa w najgorszej sytuacji.Zanim zaczną się jakies komentarze, ze Watykan nie ma 7 tysięcy mieszkancow, przypominam, że jest to stosunek do 1 000 000.

1 Watykan 7000

2 San Marino ok. 6000

3 Andora

4 Luksemburg

5

6

7 Hiszpania 2350

8 Szwajcaria 1900

9 Lichtenstain

10 Włochy 1830

11 Belgia 1250

12 Austria 1250

13 Niemcy 1000

14 Norwegia 1000

15 Francja

16 Portugalia

17 Holandia

18 Izrael

19 Irlandia 700

20 usa 650

21 Iran 600

22 Dania 580

23 Szwecja 490

24 UK 435

25 Cały świat 120

26 Polska 70

27 Węgry 65

28 Chiny 55 - tu można się spodziewać kłamstwa, z wiadomych przyczyn.



W Polace umieralność na korowire jest 260 razy mniejsza, niż wymieralność naszego Narodu na skutek malejącego przyrostu naturalnego. odpowiedz

Mamut - 01.04.2020 / 23:02, *.t-mobile.pl Legia to My, proszę każdy ile może nawet najmniejsza kwota to cegiełka odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.