Rosołek: Mistrzostwo łatwiejsze niż prawo jazdy

Niedziela, 29 marca 2020 r. 16:04 źródło: Po Gwizdku

- Wymarzyłem sobie, że jak zdam prawo jazdy, to pozostanie formalność, czyli zdobycie Pucharu Polski i mistrzostwa Polski. Z tych kwestii bardziej stresuje mnie zdanie egzaminu. Mistrzostwo wydaje się łatwiejszym celem - mówi Maciej Rosołek w materiale kanału YouTube "Po Gwizdku".



- Na razie na Legię dojeżdżam komunikacją miejską. Pod blokiem mam przystanek i autobusem 107 docieram prosto na Łazienkowską.



- Gola z Lechem nie traktowałem jako egzaminu dojrzałości. Byłem zdania, że było w tym sporo szczęścia. Kolejne mecze i gol jak z ŁKS-em w ciężkim momencie bardziej można traktować jako taki egzamin. Mam swoją cieszynkę po bramkach. Pokazuje taką trójkę z palców. To ulubiona liczba mojej dziewczyny i umówiliśmy tak, że dy tylko będę strzelał, to będę ją wykonywał.



- Zawsze mnie ciągnęło do sportu. Byłem obdarzony talentem do wielu dyscyplin i nieźle mi wychodziło. W Siedlcach brałem udział w zawodach lekkoatletycznych, koszykarskich i siatkarskich. Przez prawie dwa lata trenowałem tenis - dodaje "Rosół".



Cały materiał możecie obejrzeć poniżej: