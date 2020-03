Legia zainteresowana Nigelem Roberthem

Jak podają bułgarskie media, Legia rozważa sprowadzenie do siebie 22-letniego napastnika Nigela Robertha z Levskiego Sofia. Holender strzelił w tym sezonie 8 bramek w 13 rozegranych kolejkach bułgarskiej ekstraklasy. "Wojskowi" mieli czynić starania o piłkarza już w zimowym oknie transferowym, jednak wówczas klub z Sofii nie był zainteresowany jego sprzedażą. Ostatnimi czasy bułgarski zespół popadł jednak w spore kłopoty finansowe, dlatego po zakończeniu sezonu najprawdopodobniej będzie musiał pożegnać się ze swoimi najbardziej wartościowymi piłkarzami. Nigel Robertha z całą pewnością jest jednym z nich - informują Bułgarzy.

