Kartka z kalendarza: 29 marca

Niedziela, 29 marca 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 29 marca na przestrzeni wielu lat? Na przykład Legia skromnie wygrała z Lechem Poznań, dodatkowo 31 lat temu bardzo pewnie zwyciężyła z Wisłą Kraków.

Mecze

Sezon 2013/14 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Lech Poznań

1-0 37’ Miroslav Radović



Skład Legii: Dusan Kuciak - Łukasz Broź, Dossa Junior, Jakub Rzeźniczak, Tomasz Brzyski - Michał Żyro (54’ Jakub Kosecki), Ivica Vrdoljak, Tomasz Jodłowiec, Henrik Ojamaa (90’ Raphael Augusto), Ondrej Duda (75’ Wladimer Dwaliszwili) - Miroslav Radović

Trener: Henning Berg



Już w 4. minucie legioniści mieli szansę wyjść na prowadzenie, jednak źle głową w piłkę trafił Tomasz Jodłowiec. „Jodła” zrehabilitował się w 37. minucie, kiedy świetnie zabrał się z futbolówką zagraną przed Tomasza Brzyskiego, po czym dośrodkował ją w pole karne. Piłkę zagrał wprost na głowę Miroslava Radovicia, który z bliska wpakował ją do siatki, a ponad 28 tys. fanów ze stolicy mogło świętować prowadzenie. Po zmianie stron swoje okazje mieli również poznaniacy, jednak tego dnia byli nieskuteczni. W 87. minucie w pole karne Lecha wpadł Henrik Ojamaa. Estończyk założył „dziurę” Mateuszowi Możdżeniowi, po czym chciał podbić piłkę nad golkiperem, lecz ten okazał się lepszy. Po tym spotkaniu przewaga legionistów nad czwartym Lechem wzrosła do pięciu oczek, jednak do drugiej Lechii wciąż traciliśmy dwa oczka.











Sezon 1988/89 Ekstraklasa: Legia Warszawa 4-0 Wisła Kraków

1-0 50’ Marek Motyka (sam.)

2-0 64’ Ryszard Robakiewicz

3-0 78’ Ryszard Robakiewicz (k)

4-0 88’ Jan Karaś



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Marek Jóźwiak, Tomasz Arceusz, Zbigniew Kaczmarek, Dariusz Wdowczyk - Juliusz Kruszankin, Jacek Bąk, Jan Karaś, Krzysztof Iwanicki - Stanisław Terlecki (40’ Andrzej Łatka), Ryszard Robakiewicz

Trener: Andrzej Strejlau



Pierwszą bramkę kibice zebrani przy Łazienkowskiej zobaczyli dopiero w 50. minucie. Po rzucie rożnym legionistów Marek Motyka skierował futbolówkę w stronę własnej bramki. Piłka odbiła się od poprzeczki, po czym spadła na murawę. Pomimo gorących protestów krakowian sędzia wskazał na środek boiska, a „Wojskowi” mogli radować się golem. Później po godzinie gry prowadzenie podwyższył Ryszard Robakiewicz, a następnie z jedenastu metrów Roberta Gaszyńskiego ponownie pokonał snajper warszawiaków. Pod koniec meczu kropkę nad „i” postawił Jan Karaś.



Sezon 1986/87 Ekstraklasa: Śląsk Wrocław 1-3 Legia Warszawa

0-1 18’ Jan Karaś

1-1 19’ Ryszard Tarasiewicz

1-2 35’ Witold Sikorski

1-3 58’ Andrzej Łatka



Skład Legii: Jacek Kazimierski - Dariusz Wdowczyk, Paweł Janas, Dariusz Kubicki, Krzysztof Gawara - Tomasz Arceusz, Zbigniew Kaczmarek, Andrzej Łatka (80’ Zbigniew Antolak), Jan Karaś - Dariusz Dziekanowski (88’ Krzysztof Iwanicki), Witold Sikorski



Urodziny



29 marca 1999 w Rybniku urodził się piłkarz Legii Bartosz Slisz. Karierę rozpoczynał w klubach z rodzinnego miasta, po czym udał się do Zagłębia Lubin. Tej zimy Slisz dołączył do zespołu „Wojskowych”. Dotychczas zdołał zadebiutować w wygranym 2-0 meczu z Lechią Gdańsk. Zawodnik na boisko wszedł w 71. minucie. Solenizantowi życzymy dużo zdrowia oraz sukcesów w barwach Legii.