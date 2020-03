Legioniści pamiętali o 77. rocznicy Akcji pod Aresenałem

Fani Legii, jak co roku, pamiętali o kolejnej, 77. już rocznicy Akcji pod Arsenałem. Muranowcy Legii Fani wywiesili transparent "Kamienie przez Boga na szaniec rzucone w swym Bohaterstwie niezwyciężone", natomiast grupa OFMC w miejscu pamięcy przy ulicy Długiej, zapaliła legijny znicz.



26 marca 1943 roku u zbiegu Bielańskiej, Nalewek i Długiej Grupy Szturmowe "Szarych Szeregów", dokonały brawurowego odbicia więźniów przewożonych przez Niemców z katowni w Alei Szucha do więzienia na Pawiaku. Była to słynna Akcja pod Arsenałem. W ciężarówce znajdował się aresztowany przez Gestapo Rudy. Akcję zaplanował osobiście jego wierny druh Zośka. Była to nie tylko zwycięska potyczka ze znienawidzonym okupantem, był to przede wszystkim bezprzykładny dowód przyjaźni tych młodych towarzyszy broni.