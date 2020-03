Kartka z kalendarza: 30 marca

Poniedziałek, 30 marca 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 30 marca? Legioniści po 7 latach przerwy wygrali na Konwiktorskiej. Dodatkowo fani fani ze stolicy zapełnili sektor w Krakowie i zaprezentowali oprawę.



Mecze



Sezon 2012/13 Ekstraklasa: Polonia Warszawa 1-2 Legia Warszawa

0-1 52’ Danijel Ljuboja

1-1 87’ Łukasz Piątek

1-2 90+’ Dominik Furman



Skład Legii: Dusan Kuciak - Bartosz Bereszyński, Inaki Astiz, Tomasz Jodłowiec, Jakub Wawrzyniak - Miroslav Radović, Ivica Vrdoljak, Daniel Łukasik (64’ Dominik Furman), Jakub Kosecki - Wladimer Dwaliszwili (74’ Marek Saganowski), Danijel Ljuboja (85’ Janusz Gol)

Trener: Jan Urban



W pierwszej części meczu przewagę mieli legioniści. „Wojskowi” starali się grać atakiem pozycyjnym za to gospodarze liczyli na kontrataki. Kilka minut po zmianie stron na prowadzenie wyszła ekipa Jana Urbana. Piłkę w pole karne dośrodkował Daniel Łukasik, a futbolówki nie dał rady złapać golkiper polonistów. Wykorzystał to Tomasz Jodłowiec, który dopadł do futbolówki i dograł ją do Daniela Ljuboji, a ten z najbliższej odległości wpakował ją do siatki. Niestety pod koniec meczu podanie głową Pawła Wszołka wykorzystał Łukasz Piątek. Legioniści poderwali się do ataku i to przyniosło efekt w pierwszej minucie doliczonego czasu gry. Ivica Vrdoljak fenomenalnie wrzucił futbolówkę na głowę ówcześnie 20-letniego Dominika Furmana, który zapewnił nam zwycięstwo. „Wojskowi” wygrali na Konwiktorskiej pierwszy raz od 7 lat. Po tym spotkaniu legioniści wciąż prowadzili w ligowej tabeli, za to poloniści spadli na piąte miejsce.











Sezon 2011/12 Ekstraklasa: Wisła Kraków 0-0 Legia Warszawa



Skład Legii: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk, Dickson Choto, Michał Żewłakow, Jakub Wawrzyniak - Nacho Novo (57’ Jakub Rzeźniczak), Ivica Vrdoljak, Janusz Gol, Rafał Wolski (86’ Michał Kucharczyk), Miroslav Radović - Danijel Ljuboja (90’ Tomasz Kiełbowicz)

Trener: Maciej Skorża



Do Krakowa udało się 1650 kibiców, jednak nie wszyscy weszli na stadion. Na wyjście piłkarzy fani ze stolicy rozwinęli dwie znane z dawnych czasów sektorówki – eLkę z logo nieistniejącego już tygodnika "Nasza Legia". Opatrzono je pomysłowym, ironicznym hasłem "Klub nad Wisłą", potem pojawiły się flagi i pirotechnika. W pierwszej odsłonie spotkania nie było wiele stuprocentowych sytuacji. Niestety kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy z boiska wyleciał Janusz Gol. Piłkarz otrzymał drugi żółty kartonik za nieprzepisowe zatrzymanie Łukasza Garguły. Pomimo gry w osłabieniu lepiej na murawie prezentowali się „Wojskowi”. W 81. minucie drugi żółty kartonik obejrzał Artur Jędrzejczyk, który podobnie jak Gol musiał opuścić boisko. Legia grała w dziewiątkę, a gdyby tego było mało to na trybuny za protesty został odesłany trener Maciej Skorża. Do końca spotkania za wiele się już nie działo, a pomimo straty dwóch piłkarzy legioniści utrzymali remis do końcowego gwizdka. Dla Legii był to czwarty remis z kolei, jednak wciąż byli liderem w Ekstraklasie.







Sezon 2007/08 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Korona Kielce

1-0 49’ Takesure Chinyama

2-0 81’ Roger Guerreiro



Skład Legii: Jan Mucha - Jakub Wawrzyniak (36’ Przemysław Wysocki), Inaki Astiz, Jakub Rzeźniczak, Wojciech Szala - Roger Guerreiro, Miroslav Radović (46’ Sebastian Szałachowski), Aleksandar Vuković, Marcin Burkhardt (71' Maciej Rybus), Piotr Giza - Takesure Chinyama

Trener: Jan Urban



Kibiców Legii przy Ł3 zebrało się nieco więcej niż 7 tys. Przed meczem doping był prowadzony normalnie, nawet zostały wywieszone flagi. Po paru minutach gry zostały one zdjęte, a doping ustał. Wtedy wyjaśniono wszystkim zebranym o co chodzi. "Walter" - krzyknęli fani z odkrytej. "Co?!" - dobiegła odpowiedź spod dachu. "Prima aprilis" - odpowiedziała druga strona, a za pomysłowość została nagrodzona brawami. Legioniści po raz kolejny wyrazili swoje zdanie o ITI i od tego momentu na stadionie było cicho. Bramki w tym meczu zobaczyliśmy dopiero po zmianie stron. W 49. minucie Wojciech Szala popisał się fenomenalnym rajdem, a kieleccy obrońcy mogli widzieć tylko jego plecy. Obrońca znalazł podaniem czekającego na siódmym metrze Takesure Chinyame, który w trudnej sytuacji zdołał wepchnąć piłkę do bramki. W 81. minucie zwycięstwo zapewnił nam Roger Guerreiro, który wygrał pojedynek z golkiperem Korony. Warto wspomnieć, że przyjezdni mieli swoje sytuacje, jednak tego dnia w świetnej dyspozycji był Jan Mucha.







Sezon 2001/02 Ekstraklasa: GKS Katowice 3-3 Legia Warszawa

0-1 12’ Cezary Kucharski

0-2 30’ Sylwester Czereszewski

1-2 33’ Mirosław Sznaucner

2-2 52’ Marek Świerczewski (k)

3-2 73’ Krzysztof Gajtkowski

3-3 84’ Stanko Svitlica



Skład Legii: Artur Boruc - Maciej Murawski, Tomasz Sokołowski (46’ Bartosz Karwan), Siarhiej Amieljanczuk, Jacek Zieliński - Aleksandar Vuković, Adam Majewski (76’ Stanko Svitlica), Jacek Magiera, Tomasz Kiełbowicz - Cezary Kucharski, Sylwester Czereszewski (87’ Moussa Yahaya)

Trener: Dragomir Okuka



Do Katowic udało się 800 fanów ze stolicy. Niestety przez opóźnienie jednego pociągu nie wszyscy legioniści dojechali na obiekt. Od pierwszej minuty to legioniści byli lepszą ekipą. Potwierdzili to w 12. minucie, kiedy Aleksandar Vuković dośrodkowaniem znalazł Cezarego Kucharskiego, a ten umieścił piłkę w bramce. Dwubramkowe prowadzenie warszawiakom swoją główką w 30. minucie zapewnił Sylwester Czereszewski. Niestety minęło zaledwie kilka minut, a Mirosław Sznaucner zaskoczył wysuniętego Artura Boruca uderzeniem z okolicy 25. metra. Po kontaktowym trafieniu gospodarze zyskali pewności siebie, jednak nie udało im się zdobyć następnego gola przed przerwą. Niestety kwadrans przed końcem spotkania futbolówkę rywalom oddał Siarhiej Amieljanczuk. Wykorzystali to przeciwnicy, którzy wyszli na prowadzenie. W 76. minucie na murawę wszedł Stanko Svitlica, który kilka minut później uderzył płasko na dalszy słupek i dał remis „Wojskowym”.



Sezon 1995/96 Ekstraklasa: Legia Warszawa 5-0 Pogoń Szczecin

1-0 25’ Leszek Pisz

2-0 38’ Krzysztof Ratajczyk

3-0 48’ Grzegorz Lewandowski

4-0 80’ Jerzy Podbrożny

5-0 82’ Tomasz Wieszczycki



Skład Legii: Maciej Szczęsny - Marek Jóźwiak, Krzysztof Ratajczyk, Jacek Zieliński, Grzegorz Lewandowski - Leszek Pisz, Jacek Bednarz (46’ Tomasz Sokołowski), Radosław Michalski (68’ Marcin Jałocha), Ryszard Staniek (46' Tomasz Wieszczycki) - Cezary Kucharski, Jerzy Podbrożny

Trener: Paweł Janas



Sezon 1993/94 Ekstraklasa: Hetman Zamość 0-0 Legia Warszawa



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Jacek Zieliński, Krzysztof Ratajczyk (67’ Marek Jóźwiak), Juliusz Kruszankin, Marcin Jałocha - Radosław Michalski, Dariusz Bayer (89’ Arkadiusz Gmur), Adam Fedoruk, Zbigniew Mandziejewicz - Janusz Kopeć, Grzegorz Wędzyński

Trener: Paweł Janas



Sezon 1990/91 Ekstraklasa: Legia Warszawa 0-0 Zagłębie Lubin



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Arkadiusz Gmur, Dariusz Kubicki, Marek Jóźwiak, Leszek Pisz - Jacek Sobczak, Jacek Bąk, Krzysztof Iwanicki, Piotr Czachowski - Wojciech Kowalczyk (62’ Dariusz Czykier), Jacek Cyzio (75’ Artur Salamon)

Trener: Władysław Stachurski