Plusy marca: Antolić, Jędrzejczyk i Cholewiak

W marcu legioniści zdołali rozegrać tylko dwa z pięciu zaplanowanych soptkań. "Wojskowi" zmierzyli się jedynie z Lechią Gdańsk (2-0) i Piastem Gliwice (1-2). Dwa plusy w obu spotkaniach zdobyli Artur Jędrzejczyk , Domagoj Antolić i Mateusz Cholewiak . W obu meczach po profesorsku zagrał Domagoj Antolić , który wcześniej, wraz z Michałem Karbownikiem, miał najwięcej plusów w październiku. Artur Jędrzejczyk z Lechią i Piastem grał bardzo pewnie i spokojnie w trudnych sytuacjach. Dla "Jędzy" to już czwarte wyróżnienie w tym sezonie. Mateusz Cholewiak dwukrotnie otrzymał pozytywną ocenę za dobrą zmianę. Po jednej negatywnej nocie i jednej pozytywnej dostało aż pięciu piłkarzy, za to tylko minusa otrzymali Arvydas Novikovas i Mateusz Wieteska . Obaj zawodnicy zagrali tylko w jednym z meczów. Artur Jędrzejczyk - 2 Domagoj Antolić - 2 Mateusz Cholewiak - 2 Marko Vesović - 1 Michał Karbownik - 1 Tomas Pekhart - 1 Andre Martins - 1 / 1 Luquinhas - 1 / 1 Paweł Wszołek - 1 / 1 Radosław Majecki - 1 / 1 Walerian Gwilia - 1 / 1 Arvydas Novikovas - 1 Mateusz Wieteska - 1

