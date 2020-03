Trwają wybory bramki sezonu

Sezon 2019/20 był był pierwszym dla futsalowej sekcji Legii Warszawa. "Wojskowi" jak burza wygrali swoją grupę w II lidze, a przed nimi są jeszcze baraże o awans do I ligi. W 13 ligowych meczach legioniści strzelili aż 134 gole i właśnie spośród nich sekcja wybiera teraz te najpiękniejsze. Możecie obejrzeć je poniże, a głosować na facebooku Legia Futsal . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

