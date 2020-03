Kartka z kalendarza: 31 marca

Wtorek, 31 marca 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 31 marca? W 2019 roku legioniści skompromitowali się w Krakowie, przegrywając 0-4. Rok wcześniej stołeczny zespół przegrał w Gdyni 0-1. Z kolei w sezonie 2000/2001 Legia po raz pierwszy w historii wygrała na wyjeździe z Groclinem Grodzisk Wielkopolski.

Mecze



Sezon 2018/19 Ekstraklasa: Wisła Kraków 4-0 Legia Warszawa

1-0 5’ Sławomir Peszko

2-0 40’ Jakub Błaszczykowski (k)

3-0 73’ Rafał Pietrzak

4-0 82’ Marko Kolar



Skład Legii: Radosław Cierzniak - Paweł Stolarski (42’ Sandro Kulenović), Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha - Iuri Medeiros (76’ Kasper Hamalainen), Domagoj Antolić, Andre Martins, Sebastian Szymański, Marko Vesović - Carlitos (76’ Michał Kucharczyk)

Trener: Ricardo Sa Pinto



Już w 5. minucie legioniści przegrywali z krakowianami, a fatalnie w tej sytuacji zachowała się nasza defensywa. Prawą flanką pobiegł Jakub Błaszczykowski, który znalazł dośrodkowaniem niekrytego Krzysztofa Drzazgę, ale jego uderzenie obronił Radosław Cierzniak. Golkiper warszawiaków nie dał rady z dobitką Sławomira Peszki. Blisko wyrównania w 26. minucie był Carlitos, ale jego strzał obronił bramkarz. W 39. minucie ręką w polu karnym zagrał Luis Rocha, a jedenastkę wykorzystał Jakub Błaszczykowski. W 73. minucie świetnie futbolówkę z rzutu wolnego zmieścił Rafał Pietrzak, a Radosław Cierzniak przy tym strzale nawet nie drgnął. W 82. minucie do kompromitacji Legii doprowadził Marko Kolar. Po tym spotkaniu Dariusz Mioduski zwolnił Ricardo Sa Pinto. Po porażce z „Białą gwiazdą” legioniści do pierwszej wówczas w tabeli Lechii Gdańsk tracili już pięć punktów.











Sezon 2017/18 Ekstraklasa: Arka Gdynia 1-0 Legia Warszawa

1-0 34’ Andrij Bohdanow



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Marko Vesović, William Remy, Michał Pazdan, Artur Jędrzejczyk - Cafu (46’ Adam Hlousek), Chris Philipps, Domagoj Antolić, Cristian Pasquato (73’ Sebastian Szymański), Kasper Hamalainen - Miroslav Radović (35’ Eduardo)

Trener: Romeo Jozak



Na Pomorze na zakazie w Wielką Sobotę udało się 500 fanów ze stolicy, którzy obejrzeli beznadziejny mecz legionistów. Pierwszą groźną sytuację w tym spotkaniu zobaczyliśmy w 30. minucie. Nieźle prawą flanką pobiegł Damian Zbozień, po czym szukał dośrodkowaniem niepilnowanego Rafała Siemaszko. Snajpera gdynian ofiarnie uprzedził Arkadiusz Malarz. Cztery minuty później na prowadzenie wyszła Arka. Z rzutu wolnego płasko pod murem uderzył Andrij Bohdanow, futbolówki nie dał rady zatrzymać Arkadiusz Malarz. Po zmianie stron doszło do zamieszania pod bramką gospodarzy, które jednak szybko zażegnał golkiper. Więcej w tym meczu nic się nie działo. Po tej porażce „Wojskowi” spadli na trzecie miejsce w tabeli.















Sezon 2005/06 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Pogoń Szczecin

1-0 80’ Aleksandar Vuković

2-0 84’ Sebastian Szałachowski



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Wojciech Szala, Dickson Choto, Moussa Ouattara, Luiz da Silva Edson - Łukasz Surma, Roger Guerreiro (68’ Tomasz Kiełbowicz), Marcin Burkhardt (60’ Sebastian Szałachowski), Grzegorz Bronowicki - Cezary Kucharski (60’ Aleksandar Vuković), Piotr Włodarczyk

Trener: Dariusz Wdowczyk



Zanim mecz się rozpoczął, nastąpiła minuta ciszy w związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II. Zgromadzony na stadionie tłum milczał przez 60 sekund, po czym odśpiewał hymn narodowy. W tym czasie na płocie Żylety wywieszony został transparent z hasłem: "Ojcze Święty, módl się za grzeszników! Takich jak my!". Wyjściu piłkarzy na boisko towarzyszyła oprawa przygotowana przez Nieznanych Sprawców, na którą składały się małe flagi na kijach, balony oraz sektorówka z herbem, które razem utworzyły napis "TIFO". W pierwszej połowie na boisku nie działo się nic ciekawego, obie drużyny grały bardzo brzydko. Po zmianie stron do gry Legii wkradła się nerwowość, a szczecinianie z biegiem czasu chcieli jak najdłużej utrzymywać się przy piłce zamiast szukać bramki. W 60. minucie trener Dariusz Wdowczyk wpuścił na boisko Aleksandara Vukovicia i Sebastiana Szałachowskiego. Trzeba przyznać, że szkoleniowiec miał nie lada przeczucie, bo to właśnie ta dwójka dała nam zwycięstwo w końcówce. W 80. minucie ”Vuko” pokonał Borisa Peskovicia, a „Wojskowi” wreszcie zaczęli grać z polotem i dużym spokojem. Kilka minut później Sebastiana Szałachowskiego świetnym podaniem obsłużył Edson. Atak legionistów zakończył się golem oraz zapewnił nam zwycięstwo.







Sezon 2000/01 Ekstraklasa: Groclin Grodzisk Wielkopolski 0-1 Legia Warszawa

0-1 84’ Marcin Mięciel



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Marinho dos Santos Giuliano, Jacek Zieliński, Tomasz Jarzębowski, Paweł Wojtala - Bartosz Karwan, Tomasz Kiełbowicz, Adam Majewski, Tomasz Sokołowski (90’ Jacek Magiera), Marek Citko (64’ Radosław Wróblewski) - Marcin Mięciel

Trener: Dragomir Okuka



Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, może nawet z lekkim wskazaniem na gospodarzy. Po zmianie stron groźne sytuacje miały obie ekipy. Bliski szczęścia był Tomasz Jarzębowski, jednak na wysokości zadania z bramce stanął Wojciech Kowalewski. W końcówce spotkania na prowadzenie wyszli warszawiacy. Lewą stroną akcję przeprowadził Bartosz Karwan, po czym wyłożył piłkę w pole karne. Kiedy wydawało się, że obrońcy wydelegują futbolówkę, ta trafiła pod nogi Marcina Mięciela, który pokonał golkipera. „Wojskowi” utrzymali prowadzenie do końcowego gwizdka, dzięki czemu pierwszy raz w historii wygrali z Groclinem Grodzisk Wielkopolski na ich obiekcie. Podopieczni Dragomira Okuki wskoczyli na drugie miejsce w tabeli, a do pierwszej Wisły Kraków tracili już tylko trzy oczka.



Sezon 1989/90 Ekstraklasa: Ruch Chorzów 0-0 Legia Warszawa



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Marek Jóźwiak, Zbigniew Kaczmarek, Krzysztof Budka, Jacek Cyzio (64’ Arkadiusz Gmur) - Dariusz Kubicki, Leszek Pisz, Andrzej Łatka, Jacek Bąk, Roman Nowicki - Roman Kosecki

Trener: Rudolf Kapera



Sezon 1884/85 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Ruch Chorzów

1-0 66’ Wiesław Cisek

2-0 88’ Tomasz Arceusz



Skład Legii: Jacek Kazimierski - Dariusz Kubicki, Dariusz Wdowczyk, Zbigniew Kaczmarek, Andrzej Sikorski - Tomasz Arceusz (75’ Kazimierz Buda), Andrzej Buncol, Kazimierz Putek (46’ Tomasz Cebula), Jan Karaś - Witold Sikorski, Wiesław Cisek

Trener: Jerzy Kopa



Sezon 1981/82 Ekstraklasa: Górnik Zabrze 1-1 Legia Warszawa

1-0 36’ Tadeusz Dolny

1-1 62’ Andrzej Buncol



Skład Legii: Jacek Kazimierski - Adam Topolski, Paweł Janas, Ryszard Milewski, Edward Załężny - Janusz Baran, Stefan Majewski, Henryk Miłoszewicz, Marek Kusto, Krzysztof Adamczyk (22’ Andrzej Buncol) - Witold Sikorski (61’ Zbigniew Kakietek)

Trener: Kazimierz Górski



Urodziny



31 marca 1966 w Brzezinach w województwie łódzkim urodził się były napastnik Legii, Tomasz Cebula. Zaczynał w Agrykoli Warszawa, po czym w roku 1983 trafił do Legii. Z „eLką” na piersi grał do 1987 roku, jednak w międzyczasie był wypożyczony do Zagłębia Lubin. W zespole „Wojskowych” rozegrał 36 meczów i zdobył dwie bramki. Następnie grał w kilku polskich klubach, izraelskim Hapoelu Petach Tikwa, a karierę zakończył w Wietnamie. W reprezentacji Polski rozegrał 12 meczów.