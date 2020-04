Kartka z kalendarza: 1 kwietnia

Środa, 1 kwietnia 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 1 kwietnia? Rok temu z Legią pożegnał się Ricardo Sa Pinto, a 3 lata temu do kibicowskiego repertuaru dołączyła przyśpiewka wysławiająca "Kuchego Kinga".

Mecze



Sezon 2016/17 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Pogoń Szczecin

1-0 63’ Michał Kucharczyk

2-0 77’ Vadis Odjidja-Ofoe



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski, Jakub Rzeźniczak, Adam Hlousek - Guilherme (80’ Dominik Nagy), Michał Kopczyński (86’ Tomasz Jodłowiec), Thibault Moulin, Vadis Odjidja-Ofoe, Miroslav Radović - Michał Kucharczyk (88’ Waleri Kazaiszwili)

Trener Legii: Jacek Magiera



Już w 20. minucie mocny strzał Jarosława Fojuta obronił Arkadiusz Malarz. Kilka minut później odpowiedzieli „Wojskowi”, jednak płaskie uderzenie ”Kuchego” sparował Jakub Słowik. Tuż przed przerwą swoim ogromnym kunsztem bramkarskim popisał się ponownie Arkadiusz Malarz, który powstrzymał strzał Adama Gyurcso, pomimo że futbolówka odbiła się jeszcze od Macieja Dąbrowskiego. Po zmianie stron to legioniści wyszli na prowadzenie. W 63. minucie Adam Hlousek dośrodkował idealną piłkę do „Kuchego”, który dołożył nogę i zmieścił ją w siatce. W 77. minucie świetnie fubolówkę w kozioł zza pola karnego uderzył Vadis Odjidja-Ofoe. Belg wyprowadził nas na dwubramkowe prowadzenie oraz zapewnił zwycięstwo. Dla Arkadiusza Malarza był to 50. ligowy występ w koszulce z eLką na piersi. Z kolei Adam Hlousek zaliczył również 50. mecz w stołecznym klubie, ale we wszystkich rozgrywkach. Warto dodać, to właśnie podczas spotkania z Pogonią do kibicowskiego repertuaru weszła nowa przyśpiewka wysławiająca "Kuchego Kinga".















Sezon 2014/15 Puchar Polski: Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-4 Legia Warszawa

0-1 24’ Michał Masłowski

0-2 30’ Ivica Vrdoljak

0-3 71’ Michał Kucharczyk

1-3 84’ Maciej Korzym

1-4 87’ Jakub Kosecki



Skład Legii: Dusan Kuciak - Bartosz Bereszyński, Jakub Rzeźniczak, Igor Lewczuk, Tomasz Brzyski - Guilherme (75’ Jakub Kosecki), Ivica Vrdoljak, Michał Masłowski (79’ Helio Pinto), Tomasz Jodłowiec (79’ Dominik Furman), Michał Kucharczyk - Marek Saganowski

Trener Legii: Henning Berg



Był to pierwszy z pojedynków w półfinale Pucharu Polski. Początek spotkania nie był najlepszy w wykonaniu oby ekip. Zespołom nie pomagała aura oraz stan boiska, gdyż przed meczem padał śnieg. W 24. minucie nie najmocniej zza pola karnego uderzył Michał Masłowski, przy strzale źle interweniował golkiper Podbeskidzia, dzięki temu futbolówka znalazła drogę do bramki. Kilka minut później Tomasz Brzyski celnie dośrodkował z rzutu wolnego, a głową piłkę do siatki skierował Ivica Vrdoljak. Następnie do końca pierwszej połowy przewaga „Wojskowych” była bardzo widoczna. Po zmianie stron do ataku ruszyli gospodarze. W 56. minucie we własnym polu karnym piłkę ręką zagrał Marek Saganowski. Futbolówkę na jedenastym metrze ustawił Adam Deja, jednak przegrał rywalizację ze świetnie interweniującym Dusanem Kuciakiem. W 71. minucie prowadzenie warszawiaków podwyższył Michał Kucharczyk. „Kuchy” przebiegł nieatakowany z piłką kilkadziesiąt metrów i będąc na linii szesnastki mocnym uderzeniem pokonał bramkarza Podbeskidzia. Bramkę na otarcie łez zdobył Maciej Korzym, jednak szybko odpowiedzieli legioniści. Kropkę nad „i” postawił Jakub Kosecki. Dla Jakuba Rzeźniczaka był to 300. mecz z „eLką” na piersi. Warto dodać, że legionistów wspierała grupa ponad dwustu kibiców. Wydawało się, że przez stadion który jest w budowie przyjezdni nie obejrzą tego spotkania z wysokości trybun. Fani weszli na obiekt za sprawą skrzętnej akcji naszych bielskich „układowiczów”, którzy kilka dni przed pucharowym pojedynkiem nabyli bez żadnych problemów bilety na sektory gospodarzy. W liczbie ponad dwustu osób połączone siły BKS-u, legionistów i Zagłębia Sosnowiec zajęły miejsca przy młynie gospodarzy. Fani przez 90. minut dopingowali warszawiaków.











Sezon 2006/07 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-1 ŁKS Łódź

1-0 22’ Piotr Włodarczyk

2-0 55’ Marcin Smoliński

2-1 84’ Marius Kizys



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Dickson Choto, Hugo Alcantara, Wojciech Szala, Luiz da Silva Edson - Łukasz Surma, Tomasz Kiełbowicz, Roger Guerreiro, Marcin Smoliński (88’ Aleksandar Vuković) - Piotr Włodarczyk, Dawid Janczyk (73’ Junior)

Trener Legii: Dariusz Wdowczyk



Pomimo, że „Wojskowym” nie szło w rundzie wiosennej, to na trybunach był prawie komplet widzów. Podczas pierwszej połowy została zaprezentowana oprawa. Wówczas cała Żyleta rozpoczęła odliczanie i na „zero” w kierunku murawy pofrunęły serpentyny, konfetti, a nad głowami kibiców zaczęły powiewać flagi, folie i balony. Na banerze nad trybuną i na płocie pojawiły się długie transparenty z hasłem "Niech będzie pochwalony - Czerwony, biały, zielony". Na dole sektora odpalone zostały świece dymne. Legioniści prowadzenie powinni objąć już w 8. minucie jednak mocny strzał po ziemi Piotra Włodarczyka, a zarazem dobitkę Macieja Janczyka wybronił golkiper. W 22. minucie lewą flanką pobiegł Edson, po czym dośrodkowaniem znalazł Piotra Włodarczyka, który strzałem głową z bliskiej odległości pokonał Bogusława Wyparło. Następnie przewaga legionistów rosła, co pokazali po zmianie stron. W 55. minucie fenomenalnym, technicznym strzałem prowadzenie warszawiaków podwyższył Marcin Smoliński. W 84. minucie kontaktową bramkę głową zdobył niekryty przed bramką Legii Marius Kizys. Podopieczni Dariusza Wdowczyka do końcowego gwizdka kontrolowali mecz i wygrywali pierwsze spotkanie w rundzie wiosennej.















Sezon 1999/00 Ekstraklasa: Odra Wodzisław 0-2 Legia Warszawa

0-1 37’ Rafał Siadaczka

0-2 78’ Jacek Bednarz



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Rafał Siadaczka, Jacek Bednarz, Jacek Zieliński, Maciej Murawski - Marek Citko (86’ Tomasz Mazurkiewicz), Bartosz Karwan, Tomasz Sokołowski, Adam Majewski - Sylwester Czereszewski, Marcin Mięciel (80’ Radosław Wróblewski)

Trener Legii: Franciszek Smuda



Sezon 1994/95 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 GKS Katowice

1-0 2’ Radosław Michalski



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Krzysztof Ratajczyk, Jacek Zieliński, Zbigniew Mandziejewicz, Marek Jóźwiak - Jacek Bednarz (80’ Grzegorz Wędzyński), Radosław Michalski (88’ Piotr Mosór), Leszek Pisz, Grzegorz Lewandowski - Jerzy Podbrożny, Marcin Mięciel

Trener Legii: Paweł Janas



Sezon 1986/97 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-1 Górnik Wałbrzych

1-0 50’ Dariusz Dziekanowski

2-0 57’ Jan Karaś

2-1 90’ Jerzy Kowalik



Skład Legii: Jacek Kazimierski - Dariusz Wdowczyk, Paweł Janas, Dariusz Kubicki, Krzysztof Gawara - Tomasz Arceusz (85’ Krzysztof Iwanicki), Zbigniew Kaczmarek, Andrzej Łatka (46’ Zbigniew Antolak), Jan Karaś - Dariusz Dziekanowski, Witold Sikorski

Trener Legii: Jerzy Engel



Wydarzenia



1 kwietnia 2019 roku posadę trenera stracił Portugalczyk Ricardo Sa Pinto. Był trenerem Legii od połowy sierpnia 2018 roku. Zespół poprowadził w 28 meczach, z których wygrał 15, 7 razy zremisował i 6 razy przegrał. Szkoleniowiec został zwolniony po kompromitującej przegranej 0-4 z Wisłą Kraków. Następnie był trenerem SC Braga, jednak tam również nie zagrzał miejsca na dłużej. Aktualnie Sa Pinto pozostaje bez pracy.