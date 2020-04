Zwolnienia w Legii, negocjacje z piłkarzami

Wiele firm boryka się obecnie z dużymi problemami finansowymi. Niestety kłopoty nie omijają także biur przy Łazienkowskiej 3. Od ponad dwóch tygodni zdecydowana większość pracowników klubu pracuje zdalnie. Według naszych informacji z końcem marca zarząd klubu zdecydował o zwolnieniu ponad 20 osób, a pozostali muszą liczyć się ze znacznym obcięciem pensji (o 50%) na co najmniej 3 miesiące. Najprawdopodobniej wynika z tego to, że w klubie zakładają iż zespół wróci do gry najwcześniej w lipcu. Zarząd Legii także obniżył sobie wypłaty o 50%. Przedstawiciele klubu prowadzą także negocjacje z pierwszą drużyną. Do wczoraj nie osiągnięto jednak porozumienia, czyli na ten moment zawodnicy nie przyjęli propozycji przygotowanej przez zarząd.

asdgdh - 1 godzinę temu, *.orange.pl Piłkarze powinni zejść z pensji chociaż na tyle, aby nie trzeba było zwalniać ludzi, co zarabiają po 3-4k odpowiedz

zombi - 38 minut temu, *.play-internet.pl @asdgdh: słusznie prawisz odpowiedz

wawerr - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek to korporacyjna menda , ludzie się nie liczą tylko słupki, wykresy i hajs. odpowiedz

News⚽️Legia - 4 godziny temu, *.94.111 Artur Jędrzejczyk - 200 tysięcy zł

Domagoj Antolić - 150 tysięcy zł

Marko Vesović - 113 tysięcy zł

Arvydas Novikovas - 100 tysięcy zł

Radosław Cierzniak - 60 tysięcy zł

Paweł Stolarski - 60 tysięcy zł

Igor Lewczuk - 60 tysięcy zł

Mariusz Wieteska - 40 tysięcy zł

Michał Karbownik 12 tysięcy miesięcznie Wychodzi na to że zarobki powyżej 100 tyś to 50% ciécia , a poniżej tego 30% Michałowi Karbownikowi dałbym podwyżke 1 tysiaka wiécej! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com @News⚽️Legia: A nasz ukochany prezes ?? odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: a "trener" ?? odpowiedz

News⚽️Legia - 1 minutę temu, *.94.111 @Arek: Ciécia,ciécia panowie i panie... odpowiedz

Okulista - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Mam nadzieje ze to juz koniec ekstraklapy i przestana do mnie przylazic masowo pacjenci z bolem oczu. odpowiedz

pacjent - 15 minut temu, *.elartnet.pl @Okulista: Panie doktorze, jak pije herbatę, to mnie oko boli odpowiedz

Bu"L"i - 6 godzin temu, *.inetia.pl No to teraz panowie piłkarze będą targać za sobą walizki ze sprzętem, po treningach i meczach swoje prać, suszyć itp. Pomiędzy treningami kosić trawę, rysować linie zakładać siatki itp. Może wówczas nabiorą szacunku dla pracowników technicznych. odpowiedz

775 - 8 godzin temu, *.orange.pl Może wreszcie coś się pozmienia w tym sporcie. Zawsze dziwiło mnie to, dlaczego sportowcy zarabiają takie pieniądze. I nie chodzi mi absolutnie o jakąś zazdrość tylko o szacunek do innych ludzi, mam na myśli to, że na sukces tego piłkarza pracują setki ludzi a to on spija śmietankę i zgarnia niemal całą stawkę dla siebie. Poczynając od takiego pana Mietka który grabi trawę na boisku i je podlewa, kasjera który sprzedaje bilety na mecz, panią która sprzedaje piwo w budzie na stadionie i setki innych osób których średnie wynagrodzenie to 2500 na rękę. Nieważne kim są ci ludzie, ale ważne, że ciężko pracują, na pewno ciężej niż panowie piłkarze. I OK, rozumiem, że to nie komuna gdzie teoretycznie każdy ma mieć po równo, ale też nie może być tak że jeden zarabia 40x więcej od drugiego po czym ten pierwszy traci pracę żeby ten drugi mógł dostać swoje 100 czy 200 tysięcy. Aha, podejrzewam, że nawet podczas epidemii gdy piłkarz siedzi w domu to pan Mietek i tak musi grabić i podlewać boisko. odpowiedz

D - 7 godzin temu, *.virginm.net @775: pilkarz siedzi w domu podczas epidemii ale tez musi cwiczyc,trzymac diete itp



A poza tym podsumowujac Twoj wpis zacytuje klasyk "nie ma rownych i rowniejszych"..... jak to sie ma do rzeczywistosci trybun a teraz sytuacji "pracownik klubu vs pilkarz" to kazdy kto chodzi na Ł3 wie i widzi odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.plus.pl @775: popieram odpowiedz

Tak - 9 godzin temu, *.centertel.pl Cała Legia zawsze razem ale tylko do wrzucania do puszek. odpowiedz

No cóż.. - 10 godzin temu, *.chello.pl Z samego szacunku do kibiców i klubu powinni się na częściową obniżkę zgodzić. 50% z ich stawek to wciąż bardzo dużo, zwłaszcza za siedzenie w domu i granie na playstation.. odpowiedz

Marcin(L) - 10 godzin temu, *.chello.pl Dziwia mnie ludzie ktorzy pisza ze pilkarz zarabia tyle i nikt mu nie ma prawa nic obnizyc itd... Czasy niestety sa jakie sa i nic na to nie poradzimy... Dam wam prosty przyklad... Moj przyklad a wiec

Pracuje w firmie 10 lat na normalnie umowie zarabiam w zaleznosci od dni roboczych i czy uda zrobic sie jakis weekend od 2700 do 3000 zl na reke... Teraz niestety sa takie czasy ze i my w firmie mamy postuj wiec nie zarabiam 100% wyplaty tylko 85% kazdy z was mniej wiecej sobie moze przeliczyc ile teraz moge dostac wyplaty... I ile mi zostanie na zycie... Po oplaceniu wszystkiego a co tam zostanie mi mysle kolo 400, 500zl zalezy ile dostane wyplaty... I nie siedze na dupie i nie placze ze mi 15% wzieli z wyplaty bo wiem ze niestety zeby to wszystko mialo rece i nogi i zebym nie stracil pracy to musieli tak zrobic... A wy za przeproszeniem pier...... Jak to im moga obnizyc 50% z ich zarobkow... Przeciez oni nie zarabiaja tyle co ja im z tych 50% zostanie tyle kasy ze nie beda musieli sobie czegos od pyska ujac zeby przezyc od wyplaty do wyplaty... Wiec nie broncie ich bo sie tam chyba niektorym gwiazdorka w dup... Poprzewracalo...

Tyle odpowiedz

Kumaty wladeczek - 7 godzin temu, *.virginm.net @Marcin(L): nie obchodza mnie Twoje wydatki i żale, mogles zostac pilkarzem to bys teraz mial 100 koła za siedzenie przed LG Oled 95" ze zmrozona maciora i playstation faken hahaha odpowiedz

Ty jesteś jednak ,guupi - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Kumaty wladeczek: nie kumaty, a gupi odpowiedz

bep - 12 godzin temu, *.chello.pl Kudłąty, weź chłopie skorzystaj z okazji i sam się zwolnij z Legii! Ty i twoje nieudolne pozorowane działąnia jesteście największym obciążeniem dla jej budżetu! Żeby nawiększy i najbardziej rozpoznawalny klub w Polsce przez trzy lata nie mógł znaleźć strategicznego sponsora? To już powoli zaczyna wyglądać na sabotaż... odpowiedz

antyanty - 10 godzin temu, *.centertel.pl @bep: Chlopie. Zanim coś napiszesz to wez sprawdz pojecia w slowniku. Masz z tym ewidentny problem. Strategicznym sponsorem jest sam wlasciciel, co on szuka kogoś kto kupi klub? Moze ci chodzi o nazwę stadionu? Nie ma chętnych by placić dobre pieniadze, więc nic dziwnego. Co najwyzej moze wejsc do klubu partner, udzialowiec mniejszosciowy, ktoremu Miodek odsprzeda 30

% udzialow za podwyzszenie kapitalu zakladowego spolki Legia.

Legia ma sponsora tytularnego na koszulkach Fortuna.

Nazwa stadionu miala być dogadana z miastem Warszawa 5 mln zwolnienia z podatkow rocznie za reklamę stolicy. Ale nic nie slychac w tej sprawie.

Nawet twoj Boguś gowno zrobil w tej sprawie. więc ochlon i lecz się:)

PS. Miodek oraz jego zona z fundacji nie pobierają wynagrodzeń z klubu. odpowiedz

Kuba - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @bep: Wiesz dlaczego nie ma strategicznego sponsora? Bo nie wybudowano boisk treningowych pod stadionem, od strony Czerniakowskiej. Puste pole tyle lat... Sponsor będzie jak będą boiska treningowe, to takie proste. odpowiedz

Alex Morgan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kuba: Rozmawiałam z potencjalnym sponsorem, który powiedział, że pierwszym i głównym czynnikiem są boiska od strony Czerniakowskiej. Przejdź się naokoło stadionu (nie po trybunach, tylko poza ogrodzeniem) jako szary człowiek, ten widok nie napawa optymizmem: zniszczone, zbyt wąskie chodniki, jak na imprezy masowe (Łazienkowska do Myśliwieckiej). Oczywiście sam front stadionu jest super (kasy, bar, fanstore). Nieźle to wygląda od strony kanałku i przy wejściach na trybuny (od wschodu) ale już od strony samej ul. Czerniakowskiej dramat, pusta, ogrodzona polana, nierówny chodnik, krzaki. To stąd najlepiej widać stadion, również z ulicy (jako kierowca). Wiele jest niegospodarności, a sponsor nie chce się z tym utożsamiać. Oczywiście są to rzeczy, które leżą w gestii Miasta, ale tu jest potrzebna wspólna praca i wspólny cel: dobro sportu, dobro Legii i dobro Warszawy. odpowiedz

Krasnal - 12 godzin temu, *.telkab.pl Pare klubow upadnie...to kolejka do Legii sie ustawi...teraz sa nowe czasy panowie piłkarzyki. odpowiedz

Typo - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Kazdy grosz potrzebny ale kary do uefa kibice powinni klubowi oddać odpowiedz

Meteor - 5 godzin temu, *.chello.pl @Typo: Jakie niby kary ? Kiedy Legia ostatni raz dostała kary od Uefa i ile tego było ? odpowiedz

Rafał - 19 godzin temu, *.chello.pl I teraz właśnie widać, jak Legię traktują cudzoziemcy.

Ja bym dla tego klubu grał za darmo, bo go kocham. Wielu jest takich jak ja, tylko że nas gdzieś po drodze system szkolenia wypluł i się nie przebiliśmy. Szkoda!

Może bym nie był Lewandowskim, ale serducha nikt by mi nie odmówił.

Co to znaczy, że piłkarze nie chcą zejść z zarobków, pierdząc w stołki w domach???

Rozgonić w pi..u i po wakacjach zagramy Rosołkami i innymi Karbownikami. Oni na pewno dla Legii gotowi są poświęcić się troszkę, bo później klub im to odda, gdy pojawi się dobra opcja dla nich. odpowiedz

On (L) - 3 godziny temu, *.25.51 @Rafał: hahha to graj i pracuj dla Legii za darmo, kto ci broni? rzuc prace, rodzine, dom i powiedz Prezesowi, ze jestes na jego posylki za darmo:) odpowiedz

Szyszko - 21 godzin temu, *.chello.pl W rezerwach Obradovic postawi mocne veto. Tak mocne jak jego rola w Legii i intuicja tego co go ściągał... odpowiedz

admate - 21 godzin temu, *.orange.pl Niech podadzą, kto nie chce obniżki pensji. Za to powinni dostać to, co po meczu z Lechem



Ja obstawiam tych, co się nie łapią nawet na ławkę, a dużo zarabiają. odpowiedz

admate - 21 godzin temu, *.orange.pl Co innego obniżyć 50% z 100.000zł miesięcznie, a co innego z 3.000zł na 1.500zł



Zarząd, jak ma na koncie i tak kilka mln, może pracować kilka miesięcy za min. krajową. Wtedy żadnej szeregowy pracownik nie zostałby zwolniony ani nie obniżonoby pensji. odpowiedz

pytania o $€£ hajsy - 21 godzin temu, *.mm.pl 4 tyg nie graja i juz zwalniaja ludzi?! to klub nie ma oszczednosci zeby pracownikom (ktorych pensje nie sa jakies wysokie) zaplacic chociaz przez 3 miesiace? przed swietami zwalniaja- kopacze nie wstyd wam jakbyscie zeszli z tych np 100 tys na 50 tys to posady tych ludzi byly by moze uratowane!! odpowiedz

j - 21 godzin temu, *.chello.pl @pytania o $€£ hajsy: 3/4 zespołu to jakieś kozie bobki z Bahrajnu, myślisz, że ich obchodzą polscy pracownicy? odpowiedz

xaxax121 - 10 godzin temu, *.centertel.pl @pytania o $€£ hajsy: zapytaj pajacu dlaczego Barcelona, Juventus, Bayern zwalniają, obnizają pensje w klubach pilkarzy. Ba Legia to potega ma nieskonczony budżet:) odpowiedz

PND - 22 godziny temu, *.chello.pl Czemu zarządzacie kasa kogokolwiek NIC NIKT NIE MUSI, każdy ma swoje zobowiązania jak zarabia 100 tys miesięcznie to ma pełne prawo je przepier...c i Nic Wam do tego jak ja zarabiam 3 to też mogę i ani Ci co zarabiają 100 nie muszą odkładać i ja również odpowiedz

Radzisz - 13 godzin temu, *.com.pl @PND: dokładnie, ale potem też nikt nie ma prawa biadolić, że nie ma kasy odpowiedz

Zdzicho - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Cała wspólczesna piłka to pasożyty. Tylko kasa i tyle. Against Modern Football. Jakis sens maja jeszcze lokalne druzyny na wioskach. Kopia dla przyjemnosci dla kilkunastu zapalencow z bimberkiem na trybunach. Podle czasy a pilka to syf odpowiedz

Tomek - 20 godzin temu, *.virginm.net @Zdzicho: to czemu ogladasz ta zepsuta pilke klubowa, wez z Wladeczkiem maciore, czapke uszatke i jedz na wioche ogladac 8lige F klase hahahaha faken! odpowiedz

Mistrz - 22 godziny temu, *.centertel.pl Ciekawe ile chcieli im już uwalić z pensji skoro piłkarze się nie zgodzili. W Gdańsku też piłkarze się nie zgadzają. Także będę teraz negocjować do lipca aż się rozgrywki zaczną być może na nowo. odpowiedz

Kozioł - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Loczek nagle taki cwany? Jak na razie to się nie odbył jeden mecz u Nas a ten skomli od tygodni żeby mu pomóc bo bankrutuje. Widać jak stabilny finansowo jest klub skoro jak widać funkcjonuje od pierwszego do pierwszego! Pokazał jaki ma szacunek do szeregowych pracowników! odpowiedz

MoonRock - 22 godziny temu, *.tpnet.pl @Kozioł: nie kumasz podstawowych zasad prowadzenia każdej działalności gospodarczej, prawda? A wiesz skąd Legia bierze największą część swoich przychodow? A ile meczów Legii w tym sezonie jeszcze zobaczysz w TV?

Połącz kropki... odpowiedz

Ciecia osoba w Państwie - 20 godzin temu, *.chello.pl @MoonRock : A ile pieniędzy przytulił za transfery? Połącz kreski!!! odpowiedz

MoonRock - 19 godzin temu, *.tpnet.pl @Ciecia osoba w Państwie: zbyt mało żeby klub był zyskowny. Wyszła mi myszka miki... odpowiedz

Kozioł - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl @MoonRock :

Szanowny Balcerowiczu gospodarki, Legia największą część przychodu bierze od Canal+ za prawa do transmisji. Należy pamiętać jednak iż w tym sezonie 2/3 przynależnej sumy Legia już dostała. Problemem jest to że 80% budżetu klubu idzie na pensje graczy. odpowiedz

Bl1916 - 02.04.2020 / 21:16, *.chello.pl Nie 20 zwolniono tylko ponad 40 osób odpowiedz

Anty-Korpo-hieny - 02.04.2020 / 19:46, *.chello.pl Typowa korpo-hiena u sterów więc będą zwolnienia porządne, piłkarzom też chce pojechać po całości. Tylko kumple prezesi zasługują na pełne gaże. odpowiedz

Ewelina - 02.04.2020 / 19:45, *.play-internet.pl Mam nadzieję, że poznamy nazwiska tych którzy nie zauważają powodu aby mieć obniżoną pensję. Oczekiwałam, że zespół sam wyjdzie z inicjatywą obniżenia poborów. odpowiedz

D - 20 godzin temu, *.virginm.net @Ewelina: a Ty bys zeszla z pensji w swojej szwalni gdyby Ci maszyna nawalila i moglabys pobory miec za friko siedzac na tylku??? odpowiedz

Ole ola - 02.04.2020 / 19:29, *.chello.pl Portal pierwsza klasa. Zawsze po dodaniu komentarza wyświetla mi się napis: Dziękujemy za dodanie komentarza! Pełna kulturka i szacuneczek dla człowieka. Brawo panowie i pięknie panie! odpowiedz

Elquatro - 02.04.2020 / 19:19, *.chello.pl Podobno pilkarzy w rozmowach reprezentuje Obradovic. odpowiedz

Meteor - 02.04.2020 / 19:36, *.chello.pl @Elquatro: To twardy i nieugięty negocjator - zawsze postawi na swoim i jak to się mówi ,,moje będzie na wierzchu" :D odpowiedz

Juri - 02.04.2020 / 19:05, *.inetia.pl Proszę podać pseudonimy piłkarzy co nie chcą się zgodzić. odpowiedz

:) - 02.04.2020 / 19:18, *.chello.pl @Juri: uu ale jesteś groźny odpowiedz

Gagarin - 15 godzin temu, *.kompex.pl @:) : ruska mafia człowieku odpowiedz

Pokazać charakter - 02.04.2020 / 19:00, *.com.pl W takiej sytuacji za zawodnicy sami powinni wyjść z propozycją , że do czasu epidemii i zawieszają wypłaty dla siebie dla dobra klubu . odpowiedz

Radzio - 02.04.2020 / 18:47, *.play-internet.pl Gwiazdeczki nie chcą zejść z pensji? To zapraszamy od jutra na treningi, w końcu do czegoś się zobowiązali... odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 02.04.2020 / 18:27, *.btcentralplus.com Liga Belgijska zakonczona. Mistrzem zostal Club Brugge. A wiec na co czekamy.........Mistrz, mistrz Legia mistrz !!!! Troche pociechy na te arcytrudne czasy. odpowiedz

L56 - 02.04.2020 / 17:47, *.t-mobile.pl Wywalić wszystkich bez wyjątku, za pół roku pod drzwiami będzie stało pół Europy

żeby dać zarabiać na życie kopaniem piłki.

To co było do marca już nigdy nie wróci! odpowiedz

19(L)16 - 02.04.2020 / 19:08, *.chello.pl @L56: Wszyscy na starówkę :) odpowiedz

Kristof - 02.04.2020 / 16:46, *.ziggo.nl Powinni wszystkich piłkarzyków zwolnić. Niech idą pracować do Biedronki lub Lidla.Darmozjady jedne.Tylko by doili Legie. odpowiedz

TeBe - 02.04.2020 / 16:20, *.chello.pl Znów się trzeba przejść do garażu odpowiedz

JEDZA - 02.04.2020 / 16:13, *.t-mobile.pl Ja na żadne obniżki sie nie zgadzam! musze za coś ciągnąć deweloperke. budynki same sie nie zbudują! poza tym trzeba odkładać na emeryturke - kariera pilkarza nie trwa wiecznie. Niech prezes wezmie postojowe od rządu, a nie od nas piłkarzy. odpowiedz

Luki - 7 godzin temu, *.centertel.pl @JEDZA: kogo to gówno obchodzi co ty masz odpowiedz

zosi3k - 02.04.2020 / 16:13, *.virginm.net ZOBACZCIE JAK SIE ZACHOWAL FABIANSKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BRAC Z NIEGO PRZYKLAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Mioduski - 02.04.2020 / 16:03, *.chello.pl Zwolnij prezesa

Mioduski

Zwolnij prezesa refren/zwrotka x4 odpowiedz

Czaro11 - 02.04.2020 / 17:48, *.chello.pl @Mioduski: Prezes nie pobiera pensji w Legii, zwalniac go nie ma po co. odpowiedz

Mr Koperta ze Szczecina - 02.04.2020 / 19:48, *.chello.pl @Czaro11: Jest po co, przez niego same długi Legia ma!!!! odpowiedz

jo - 14 godzin temu, *.tpnet.pl @Mioduski: wy tak serio ??? Chcecie zwolnić właściciela będącego jednocześnie prezesem ??? Zróbcie sobie testy bo chyba gorączkujecie i to bardzo mocno. odpowiedz

News⚽️Legia and Friends Forever ! - 02.04.2020 / 15:50, *.188.187 To jedyna szansa aby pozbyć sie słabych z wysokimi kontraktami a zostawić dobrych i młodych Polskich piłkarzy,czas przewietrzyć zarzád i szatnie!Mr Mioduski! odpowiedz

Marian - 02.04.2020 / 15:49, *.chello.pl Czy piłkarze przeżyją jakoś bez kasy przez kilka miesięcy?Wiadomo my zwykli ludzie śpimy na kasie,100 tyś co miesiąc,jest z czego żyć,a piłkarze.... odpowiedz

Brat - 02.04.2020 / 15:35, *.chello.pl Piłkarzyki, nie wstyd Wam??!! Zarabiacie po 100 tys miesięcznie i więcej a nie chcecie zejść z zarobków ani trochę i uratować tym samym przed zwolnieniem z pracy zwykłych pracowników administracyjnych Klubu, sprzątaczki itd, którzy pewnie nie mają nawet 1/20 tego co Wy łachudry!!

Zwykła banda najemników, która tylko zamierza doić Legię! Będziemy o tym pamiętać! odpowiedz

Z - 02.04.2020 / 15:46, *.virginm.net @Brat: ciekawe czy ty bys zszedl ze swojej pensji np w magazynie zeby uratowac ciecia co otwiera szlaban odpowiedz

Brat - 02.04.2020 / 15:51, *.chello.pl @Z: człowieku, o czym Ty mówisz? To są goście, którzy zarabiają po 100 tys zł i więcej miesięcznie z gwarancją tego, że jak się pandemia skończy to dalej będą zarabiali chore pieniądze dla przeciętnego zjadacza chleba. Co im się stanie jak jeden z drugim odpuszczą sobie chociaz 30% na 3 miesiące dzięki czemu być może uratują pracę ludziom, którym bez tej pracy świat się zawali?? Pomyśl trochę! odpowiedz

Z - 02.04.2020 / 16:00, *.virginm.net @Brat: czlowieku Ty pomysl, mogles zostac pilkarzem, kazdy ma rowne szanse na starcie, pewnie wolales pic alpagi a teraz robic fizycznie i jeczysz jak baba, oni poszli w futbol,wynegocjowali takie umowy i tyle zarabiaja na ile sie postarali,to nie komuna gdzie wszyscy maja po rowno, walczyliscie o kapitaluzm i wolny rynek a teraz jeczycie, tylko rezolutni w kapitaluzmie do czegos dochodza wiec skoncz pierdzielic swoje zale gosciu, ja tez malo zarabiam ale nie wieszam psow na kopaczach bo sami doszli do tego co maja, tez mogles gdybys chcial odpowiedz

Drupol - 02.04.2020 / 16:06, *.plus.pl @Z: ale dostają tak dużą kasę za grę, nie za siedzenie w domu. odpowiedz

Zyczliwy - 02.04.2020 / 16:35, *.chello.pl @Z: Nie ma dwóch takich samych osób, tym bardziej nikt nie ma równego statu. Każdy startuje z innej pozycji i zostaje przez geny obdarzony w inny sposób. Pomyśl proszę zanim napiszesz. Pozdrawiam. odpowiedz

PRAWDA - 02.04.2020 / 17:32, *.vectranet.pl @Z: Mamy kolego socjalizm a nie kapitalizm

... A to już trochę zmienia postać rzeczy. odpowiedz

Kuba - 02.04.2020 / 17:37, *.t-mobile.pl @Brat: Każdy człowiek żyje na takim poziomie, na jaki go stać. Stan posiadania determinuje życiowe poczynania. Co ma zrobić młody sportowiec, gdy nagle dostaje kilkakrotnie razy większą kasę niż jego przeciętny kolega? odpowiedz

BIE(L)ANY - 02.04.2020 / 21:12, *.plus.pl @Z: Wiesz co to jest wynagrodzenie postojowe w zakładach pracy? Jak nie ma produkcji, mogą Cię wysłać na urlop postojowy płatny 60% podstawy wynagrodzenia.

Tak samo powinno być w tym przypadku, nie grają, nie trenują czyli nie świadczą usług na rzecz klubu. Sytuacja jest nadzwyczajna, nie ma winy ani klubu, ani zawodnika. Nie zmienia to faktu, że piłkarze nie wykonują pracy. odpowiedz

dino - 02.04.2020 / 21:19, *.vtelecom.pl @Z:

W dzisiejszych czasach kazdy musi liczyc sie z utrata zarobkow badz redukcja zatrudnienia. Tu chodzi o to, ze pilkarze zarabiaja kosmiczne pieniadze, a o zadnej obnizce nie chca widocznie slyszec. odpowiedz

Ja i tylko ja - 8 godzin temu, *.virginm.net @Z: już widzę gościu jak u ciebie w firmie Boss ogłasza spodkania indywidualne z nim w sprawie obniżenia zarobków ( ciekawe jak byś się zachował po takim spodkaniu ) a na nim info że albo rybki albo akwarium czyli zgadzacie się na obniżkę pensji albo on zamyka drzwi interes ! odpowiedz

:) - 02.04.2020 / 15:31, *.chello.pl Powtórka z lat 90, powrót do młodości!!!! odpowiedz

coachbiedronka - 02.04.2020 / 14:44, *.stimo.net Zvonimir Kozluj wolny brac go nie spij prezes ,brac go taki zawodnik jest legii potrzebny odpowiedz

Miodulski - 02.04.2020 / 15:43, *.virginm.net @coachbiedronka: po co skoro Legia tnie koszty,a po drugie dogra sezon i wygra lige tym co ma, jak awansuja do pucharow i zarobia to wtedy cos sie kupi odpowiedz

Gore89 - 02.04.2020 / 14:39, *.t-mobile.pl A tarcza antykryzysowa! Prezesie nie zwalniaj odpowiedz

jo - 02.04.2020 / 15:46, *.tpnet.pl @Gore89: ty wierzysz w te rządowe bzdury. Tarcza to jest pudrowanie pryszcza. Zejdź dziecko na ziemię. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 02.04.2020 / 14:34, *.centertel.pl Kożulji wolny zawodnik, prezesie działaj to jest kawał piłkarza, tym bardziej że po sezonie żegnamy się z Antoliciem. Działajmy póki nie jest za późno bo to okazja. odpowiedz

As - 02.04.2020 / 14:17, *.chello.pl Czy naprawdę konieczne było zwolnienie tych 20 osób? Jakie to były stanowiska? odpowiedz

777 - 02.04.2020 / 14:29, *.chello.pl @As: Miejmy nadzieję, że wśród nich są prezes i kilku wiceprezesów odpowiedz

Mrok - 02.04.2020 / 15:00, *.chello.pl @As: Wg Mioduskiego tam pracuje 500 osób, 20 to dla higieny i motywacji powinno się wymieniać raz na pół roku. odpowiedz

Ja - 02.04.2020 / 20:10, *.vectranet.pl @Mrok: więc życzę Ci żeby ciebie zwalniali co pół roku tak dla higieny az dojdziesz do 50 i już nikt cię nie zatrudni odpowiedz

Mrok - 10 godzin temu, *.chello.pl @Ja : Nie chodzi o zwalnianie "bo trzeba" ale o to aby mieć w zespole najlepszych. Ci zwalniani tez mają wtedy motywację aby się rozwijać bo będą mieli łatwiej. Ja już jestem po 50-tce, nie pękam tylko inwestuję w siebie i mimo stabilnej pracy co najmniej raz w roku jakieś szkolenie do CV mogę dopisać :) odpowiedz

Kle - 02.04.2020 / 14:06, *.vectranet.pl Myślę, że jakby zgodzili się zamrozić dużą część pensji, a szybkość wypłaty zamrożonych środków determinowałyby wyniki to byłoby najlepsze rozwiązanie.

1) piłkarz stratny nie będzie, przecież będzie miał obiecane pieniądze, jak dostanie je później to może je mądrzej zagospodaruje

2) piłkarz będzie miał pieniądze na życie, na pewno coś odkładają, a teraz to małe szanse, by robili jakiejolwiek grube inwestycje

3) nie trzeba będzie ciąć etatów tych, którzy w tle pracują na sukces klubu odpowiedz

Pawel - 02.04.2020 / 13:53, *.orange.pl Cala Legia zawsze razem, szczegolnie w sytuacji pandemii. odpowiedz

MK - 02.04.2020 / 20:44, *.vectranet.pl @Pawel: Brawo odpowiedz

samarytanin - 02.04.2020 / 13:31, *.t-mobile.pl szkoda mi kopaczy, nie mogliby im chociaż płacić 20 koła za walenie na Fifie w play station? przecież oni nic innego poza kopaniem i wydawaniem hajsu nie potrafią. odpowiedz

KOP w KOD - 02.04.2020 / 13:08, *.tpnet.pl Piłkarze niech nie robią scen. Wszyscy tracimy na COVID. Niech wezmą przykład z Messiego który zgodził sie na obniżke pensji o 70%. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 02.04.2020 / 13:24, *.btcentralplus.com @KOP w KOD: Tylko ze Messi zarabia 1,000,000 juro TYGODNIOWO wiec teraz biedak jakos musi zyc zarabiajac TYLKO 300,000 juro TYGODNIOWO !!!!!! odpowiedz

kibic - 02.04.2020 / 13:56, *.in-addr.arpa @MIODUSKI OUT !!!!!:

tylko, ze jego wydatki, to 500'000 juro tygodniowo, bo z niego żyje ze 100 osób, ochrona, kucharze itd...

zarabiasz 5000, wydajesz 5000

zarabiasz 100000, wydajesz z 80000 odpowiedz

As - 02.04.2020 / 14:19, *.chello.pl @KOP w KOD: a nie słyszałeś jakie są tarcia w Barcelonie? Zarząd musiał błagać piłkarzy żeby zeszli z pensji. A podobno to więcej niż, klub... odpowiedz

:) - 02.04.2020 / 15:29, *.chello.pl @As: no dokończ, dokończ cwaniaczku!!! odpowiedz

maniek78 - 02.04.2020 / 13:06, *.centertel.pl Piłkarze mogliby oddać trochę swoich pensji dla pracowników wtedy nie musiałoby być zwolnień.Pokazaliby że zindentyfikuja się z tymi ludzmi.Jak przez kilka miesięcy nie potrafią przeżyć bez większej kasy to coś tu jest nie tak. odpowiedz

Józefowianin - 02.04.2020 / 12:58, *.centertel.pl Piłkarze powinni zarabiać,najwięcej podnosząc ją za wygrane mecze,wtedy grają jak ktoś dostaje, za grzanie ławy to zajmuje miesce i doi klub.Napradwe nie stać naszych zawodników,żeby te dwadzieścia osób nie zwolnili. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 02.04.2020 / 12:55, *.btcentralplus.com LEGIA NIGDY NIE ZGINIE !! odpowiedz

LegiaPołudnie - 02.04.2020 / 12:16, *.net.pl Najwyżej zagramy wychowankami. Każdy kryzys jest okazją wdrożenia nowych rozwiązań! odpowiedz

Kuba - 02.04.2020 / 15:52, *.t-mobile.pl @LegiaPołudnie: Chciałbym, żeby obecna sytuacja oczyściła kluby z piłkarzy, dla których ważna jest tylko kasa. Marzy mi się, żeby w poszczególnych ligach krajowych grało więcej wychowanków niż obcokrajowców, tak jak to było w zeszłym wieku, zanim pojawiły się międzynarodowe transfery. W klubach Polskich graliby Polacy, we Francuskich - Francuzi, Niemieckich - Niemcy, itd... Futbol klubowy w Europie i na świecie wiele by na tym zyskał, według mnie. odpowiedz

On L - 02.04.2020 / 17:35, *.25.51 @Kuba: wychowankowie ci sie marza? Ok, ale wtedt przygotuj sie ze amika co roku bedzie zgarniala MP. Bo raczej nie my z naszymi mlodymi... odpowiedz

Miodulski MUSI ODEJŚĆ - 02.04.2020 / 12:09, *.chello.pl Pierwszy w kolejce do zwolnienia szkodnik Miodulski, czy jego obejmą cięcia? odpowiedz

. - 02.04.2020 / 12:17, *.swisscom.ch @Miodulski MUSI ODEJŚĆ : idioto gdyby nie

Mioduski klub nie miałby środków na funkcjonowanie no chyba ze Ty wyłożysz pieniądze odpowiedz

Cesio - 02.04.2020 / 12:48, *.com.pl @Miodulski MUSI ODEJŚĆ :

Przestań się ośmieszać ,albo wypad odpowiedz

- 02.04.2020 / 14:58, *.plus.pl @Miodulski MUSI ODEJŚĆ : Ty pajacu a Ty co robiłeś dla Legii po za mąceniem , ja zarabialem 3000 teraz bez premii dostanę z 2300 i co muszę żyć a piłkarze jak im obecna na 3 miesiące to jak to mówią z głodu się jeszcze nikt nie zesral. odpowiedz

BIE(L)ANY - 23 godziny temu, *.plus.pl @Miodulski MUSI ODEJŚĆ : Kto to jest Miodulski? odpowiedz

wrt - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @BIE(L)ANY : Miodulski to pszczelarz który w przerwie rozgrywek wynajął miejsce na murawie i 6 pasiek tam wstawił żeby pszczółki okoliczne kwiaty zapylały. odpowiedz

PND - 02.04.2020 / 12:05, *.94.134 Jak zwykle ból dupy polaczkow cebulaczków, że piłkarz dużo zarabia, kto Wam bronił zostać piłkarzem? Zarabiają tyle ile sobie wynegocjują i mnie nie dziwi, że chcą stracić jak najmniej, piłkarzem jest się najczęsciej do 35 roku życia, potem raczej nie idziesz na kasę do lidla ;) odpowiedz

Artic - 02.04.2020 / 12:53, *.t-mobile.pl @PND: Pilkarzu albo jestes zona pilkarza lub kims z rodzinki do rzeczy: Nikt ci nie karze lazic po centrach hadlowych i kupowac torebki dla kobity po 2tys.albo jeansy dla siebie po 1tys.Nie musisz tez jezdzic wypasionym audi wystarczy opelek albo fordzik a teraz placz i lament bo kasiore obetna i trza bedzie za 10tys.zyc ludzie musza miech w miech zyc za 2tys.a emeryci za jeszcze mniej JESTESCIE ODERWANI OD RZECZYWISTOSCI WSTRETNI SAMOLUBNI KOPACZE! A jak kariera trwa do 35lat to trzeba odkladac a nie wydawac na to co napisalem powyzej. odpowiedz

Junak - 02.04.2020 / 13:36, *.centertel.pl @PND: wszyscy dostaja po tylku. Korona im z glowy nie spadnie jak beda dostawali 50% hajsu przez jakis czas, tak jak szarzy ludzie. odpowiedz

Artic - 02.04.2020 / 14:39, *.t-mobile.pl @PND: Ja nie zyje za 2tys. Raczej nie narzekam na brak funduszy ale jak slysze ze jakis kopacz ma problem zeby przezyc przez pare miechow np.za 10 tys. To rece opadaja ! odpowiedz

Bbk - 02.04.2020 / 17:45, *.amazonaws.com @Artic: tobie proponuje po cieciach presiadz sie z fordzika do trabanta i nieplacz ze ci w biedronce z 1500 zeszli na 800 mogles oszczedzac przez ostatnie lata tak idac twoim tokiem rozumowania odpowiedz

Bbk - 02.04.2020 / 17:49, *.amazonaws.com @PND: ale mogli by miec gest i zejsc z pensji samowilnie by naprzyklad wstawic soe za tymi pracownikami zwolnionymi , zwykly ludzki gest na tyle ile moga i powinno to wyjsc od nich z szatni odpowiedz

Artic - 02.04.2020 / 17:57, *.t-mobile.pl @Bbk: pier...barany bedziesz wygrany! zyja jak krolowie a teraz placz bo im kontrakty chca pozmiejaszc wstyd!! odpowiedz

PND - 22 godziny temu, *.chello.pl @Artic: gościu jestem magazynierem zarabiam średnio ok 3,5 koła odpowiedz

Maciej - 11 godzin temu, *.centertel.pl @Artic: rozpierdzielają kase po kasynach a teraz nagle na emeryture zbierają.a i tak jak wrocą na boisko, ustawią 3/4 meczy dla hajsu sprzedajne dziwki odpowiedz

Roberto - 02.04.2020 / 12:02, *.161.29 Właśnie to jest najgorsze! Dziad transy - zatrudniają pracowników na zlecenia umowy, płacą śmieszne pieniądze i najlepiej wtedy wyrzucić na zbity pysk pracownika bo przecież wirus. Proszę bardzo, strajkują przedsiębiorcy, jadą ulicami Krakowa biznesmeni autami po 80 tys zł w górę, domy, nieruchomości po ponad milion i on ma prawo jęczeć, że jest ciężko i jego dotyka bieda. W Legii? Bardzo podobnie... Jak niżej pisał kolega, w Barcy piłkarze się starają, żeby przysłowiowy ciec który zarabia miesięcznie tyle co Messi na godzinę i on musi utrzymać rodzinę. Tu gwiazdeczki, tylko lansik i kaske, bo nie mają wypłacanych pesji. Ile rodzin, pracowników zakłady chciałoby żyć, żeby pojexhsc 2x w roku na wakacje, no dobra... 1x na wakacje za granicę. O tych ludziach się nie mówi. Polska pilka i wszystkie kluby to jeden wielki szajs. Pan M. Jest stratny, to najlepiej ludiz na bruk wypieprzyć. Jeszcze szanowałem Kubę Rzeźniczaka, ale w tym co napisał, kilka tyg. Temu że przez pandemie nie dostanie premii.... Opadają mi ręce. Weźcie się w garść Piłkarzyki! Pokażcie klasę chociażby na okres pandemii, prezesi tak samo! A na pewno do Was to wróci x2. odpowiedz

Hdh - 02.04.2020 / 12:46, *.centertel.pl @Roberto: kto ma prawo jęczeć ? „Biznesmeni” co żyją ponad stan? Myśli się na zapas i zabezpiecza jeśli można, a skoro oni maja hajs na raty za fury Po 80tys. I więcej to mogli wziąć tańszy samochód ,a resztę odkładać na trudne czasy. Rozumiem jak ktoś 2000zl zarabia to może nie mieć z czego odłożyć. „Biznesmen” musi się pokazać co to nie on. Życie ponad stan. Może zaczną myśleć niektórzy po takim kopie w dupe odpowiedz

Faken - 02.04.2020 / 15:56, *.virginm.net @Roberto: za komuny zle, kapitalizm i wolny rynek tez zly, to po co bylo tak o niego walczyc zeby teraz swoje zale wylewac, ludzie zdecydujcie sie, macie co chcieliscie, nieobrotni walczyli o o system w ktorym trzeba byc obrotnym zeby cos miec a teraz jecza jak to zle, trzeba bylo siedziec na cieplych panstwowych posadkach gdzie wszyscy byli rowni odpowiedz

Heh - 02.04.2020 / 17:01, *.centertel.pl @Pilok: masz 80tys luzem żeby mówić,ze mało? Na kredyt to dają „wszystkim” tylko potem ból ,ze płacić trzeba . Nie obrażaj gamoniu , jak się chce żyć ponad stan to tak jest odpowiedz

Heh - 02.04.2020 / 17:04, *.centertel.pl @Pilok: masz luzem 80000zl ? Nie sztuka kupić na kredyt... odpowiedz

BIE(L)ANY - 23 godziny temu, *.plus.pl @Heh: To ciekawe skąd wziąć na swoje 4 kąty? Z pensji odłożysz? Bez kredytu nie ma szans kupić mieszkania czy domu. No chyba, że dostałeś od tatusia co ma firmę, albo w spadku po dziadkach. odpowiedz

Nienormalny - 20 godzin temu, *.virginm.net @BIE(L)ANY : albo nauczyles sie jezyka bo nie byles leniwy,wyjechales zagranice i zarobiles,postawiles dom lub kupiles mieszkanie (jak ja). Zapomniales o takiej opcji kolego. Kazdy ma takie same szanse na dobry start tylko troche wysilku a nie wieczne jeczenie.... odpowiedz

Hehe - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl @BIE(L)ANY : mówię kolego o samochodach ,a nie o mieszkaniach, a to dwie różne rzeczy. Zamiast kupować audi i Jęczeć ,ze nie ma się na ratę to było kupić forda. Życie ponad stan ! odpowiedz

L - 02.04.2020 / 11:59, *.orange.pl Przecież piłkarze nie zgodzą się zarabiać głodowych 10 czy 20 tysięcy złotych miesięcznie. odpowiedz

Magda - 02.04.2020 / 11:56, *.vectranet.pl Pracowników "biurowych" już wywalali w zeszłym roku..... odpowiedz

realista - 02.04.2020 / 11:52, *.orange.pl jak ktorys z pajaców się nie zgodzi na obniżkę, to wypier...ć dyscyplinarnie z klubu. panienki zarabiają takie pieniądze za takie gówno jak grają to jest niepojęte. odpowiedz

Henio Gagarina 14 - 02.04.2020 / 11:57, *.kompex.pl @realista: otóż to. Jak ono mogą narzekać jak ludzie zarabiają po 2k i maja przeżyć a Ci z 40-50 czy 80k nie chcą zejść płaczki. odpowiedz

Krzeszczu - 02.04.2020 / 11:47, *.tele2.se Wszyscy pilkarze Barcelony zgodzili sie na 70% obnizenia zarobkow tylko po to zeby nikt z zatrudnionych w klubie nie musial przecodzic ciec. Tzn zeby nadal dostawali pelne wynagrodzenie.



Pilkarze Juventusu nie dostana wyplat za marzec, kwiecien, maj i czerwiec (jasli mnie pamiec nie myli).



Czyli ze mozna. Jesli sie tylko chce odpowiedz

oLaf - 02.04.2020 / 12:14, *.vectranet.pl @Krzeszczu: dla tych: szacunek. Dla naszych piłkarzy (a wielu zarabia po 100 - 160 000zł miesięcznie!!! ) - nie kompromitujcie się, zależy Wam tylko na pieniądzach, k... jedne. odpowiedz

Kedar1985 - 02.04.2020 / 11:38, *.tpnet.pl Już w dużej części firm dochodzi do takich rozwiązań. Albo akceptujesz obniżkę 50% albo out. Co za czasy :( odpowiedz

Bogusław Kibicowski - 02.04.2020 / 11:26, *.amazonaws.com moja propozycja to zamrozić 50 % wynagrodzeń i wypłacić kiedy skończymy sezon na 1 miejscu odpowiedz

BIE(L)ANY - 23 godziny temu, *.plus.pl @Bogusław Kibicowski: Lepiej po awansie do fazy grupowej pucharów, może wtedy się wezmą do roboty. odpowiedz

jajebie... - 02.04.2020 / 11:26, *.orange.pl Grajki i zarząd mieliby odrobinę honoru i przy ich zarobkach odpuścić ze 3 pensje odpowiedz

Nienapasieni - 02.04.2020 / 11:23, *.200.34 kopacze do boju!!! odpowiedz

71 - 02.04.2020 / 11:20, *.tpnet.pl Jak tam te necocjacje z piłkarzami odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 02.04.2020 / 11:18, *.btcentralplus.com A obcięcie pensji dla Mioduskiego i jego rodziny i kumpli w Zarzadzie ?? Przynajmniej 50% !! odpowiedz

Alan - 02.04.2020 / 10:48, *.t-mobile.pl Jak zawodnicy są tacy nieugieci to moze niech grają i wypełniają swoje obowiązki zobaczymy czy im równiez Niestraszny Wirus ani nawet Ebola...... odpowiedz

