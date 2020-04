Kartka z kalendarza: 3 kwietnia

Co działo się 3 kwietnia na przestrzeni lat? Tego dnia Legia Warszawa rozegrała pierwszy w historii mecz w Polskiej Lidze Piłki Nożnej, która została powołana na początku 1927 roku przez zbuntowane kluby i wbrew woli PZPN. We wcześniejszych latach Legia rozgrywała jedynie mistrzostwa okręgu warszawskiego klasy A.



Kilka lat temu fani zaprezentowali oprawę "Zamach na przeciętność". Tego dnia odbyło się także kilka wyjazdowych meczów w Wielkopolsce, a na jednym z nich pojawiła się pamiętna oprawa przygotowana przez legionistów.



Mecze



Sezon 2018/19 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-0 Jagiellonia Białystok

1-0 37’ Kasper Hamalainen

2-0 42’ Sebastian Szymański

3-0 66’ Andre Martins



Skład Legii: Radosław Cierzniak - Marko Vesović, Artur Jędrzejczyk, William Remy, Luis Rocha (65’ Mateusz Wieteska) - Michał Kucharczyk, Domagoj Antolić, Andre Martins (74’ Paweł Stolarski), Sebastian Szymański (79’ Miroslav Radović), Kasper Hamalainen – Carlitos

Trener: Aleksandar Vuković



Równo rok temu odbył siępierwszy mecz „Wojskowych” po zwolnieniu Ricardo Sa Pinto. Wynik w 31. minucie powinien otworzyć „Kuchy”, jednak nie wykorzystał fenomenalnego podania Carlitosa. Pięć minut później było już 1-0 - Marko Vesović dośrodkował piłkę na głowę Kaspera Hamalainena, który skierował ją do siatki. Tuż przed przerwą Michał Kucharczyk idealnie w tempo, prostopadle zagrał do Sebastiana Szymańskiego, który lekko podciął futbolówkę nad golkiperem. Bramka padła w tracie prezentowania na Żylecie oprawy. Najpierw na dole rozciągnięty został malowany transparent z hasłem "Zamach na przeciętność". Następnie z góry zjechała sektorówka, przedstawiająca kibica w koszulce Legii, który pod marynarką ma przyczepione do ciała materiał wybuchowy w postaci rac. Całość uzupełniły ładnie rozłożone czerwone, białe i zielone chorągiewki, a na koniec - po odliczaniu od 10 do 1 - kilkadziesiąt rac. W 62. minucie piłkę ręką w polu karnym zagrał Domagoj Antolić. Do jedenastki podszedł Guilherme, a jego strzał świetnie obronił Radosław Cierzniak. Po chwili nasze prowadzenie płaskim strzałem podwyższył Andre Martins, któremu futbolówkę fantastycznie wystawił Carlitos. Legioniści pewnie wygrali z Jagiellonią, a na ich grę patrzyło się z przyjemnością. „Wojskowi” sporo podawali z pierwszej piłki oraz szukali ciekawych rozwiązań. Był to zupełnie inny zespół niż ten, który oglądaliśmy za kadencji Ricardo Sa Pinto.



















Sezon 2009/10 Ekstraklasa: Lech Poznań 1-0 Legia Warszawa

1-0 - 78' Semir Stilić



Skład Legii: Jan Mucha - Jakub Rzeźniczak, Inaki Astiz, Pance Kumbev, Tomasz Kiełbowicz - Sebastian Szałachowski, Tomasz Jarzębowski (80’ Marcin Mięciel), Maciej Iwański, Ariel Borysiuk (89’ Piotr Giza), Maciej Rybus (46’ Miroslav Radović) - Bartłomiej Grzelak

Trener: Stefan Białas



W pierwszej połowie zdecydowaną przewagę mieli gospodarze, którzy stworzyli dużo groźnych sytuacji. Wielokrotnie swoim kunsztem bramkarskim popisywał się Jan Mucha lub w ostatniej chwili akcje przerywali legijni stoperzy. Chwilę po zmianie stron Siergiej Kriwiec wpakował piłkę do siatki, jednak na szczęście był na spalonym. Następnie wciąż swoimi świetnymi interwencjami legionistów ratował słowacki golkiper. Niestety w 78. minucie pięknym strzałem z rzutu wolnego Lechowi zwycięstwo zapewnił Semir Stilić. Po tej porażce podopieczni Stefana Białasa do pierwszej Wisły tracili aż osiem punktów. Kibice Legii nie byli obecni na tym meczu.







Sezon 2003/04 Ekstraklasa: Lech Poznań 0-1 Legia Warszawa

0-1 54’ Piotr Włodarczyk



Skład Legii: Artur Boruc - Marek Jóźwiak, Dickson Choto, Jacek Zieliński, Tomasz Sokołowski II - Tomasz Sokołowski, Łukasz Surma, Aleksandar Vuković (89’ Jacek Magiera), Tomasz Jarzębowski - Marek Saganowski (87’ Manuel Pablo Garcia), Piotr Włodarczyk

Trener: Dariusz Kubicki



Stadion Lecha zapełnił się po brzegi. „Wojskowi” otrzymali 1100 wejściówek, które rozeszły się w półtorej godziny. Z pewnością miał na to wpływ fakt, że był to pierwszy od czterech lat wyjazd warszawiaków do Poznania. Na sektorze zebrało się 1500 kibiców z Warszawy, zabrakło nawet miejsca na wywieszenie wszystkich flag. Podczas spotkania sporo działo się pod względem kibicowskim. Na początku meczu legioniści zaprezentowali sektorówkę - "Cały Poznań chórem!" przedstawiającą dyrygenta z szalem Lecha na szyi. Po przerwie została rozwinięta sektorówka prezentująca herb Legii. Na 20 minut przed końcem spotkania w sektorze legionistów ukazało się ponad 1000 flag foliowych, które dopełniały race. Na sam koniec nad naszymi głowami został zaprezentowany transparent 6x20m "Ultrawersytet Warszawski". Na boisku gorąco było już w 3. minucie, kiedy Paweł Kaczorowski trafił w poprzeczkę bramki Legii. Później spotkanie się nieco wyrównało i do przerwy był bezbramkowy remis. W 54. minucie stała się rzecz upragniona przez warszawskich kibiców. Aleksandar Vuković niespodziewanie zagrał do Piotra Włodarczyka, który strzałem nie do obrony pokonał Waldemara Piątka. Po chwili nastała eksplozja radości w sektorze legionistów, dodatkowo rozbłysło kilkanaście rac. Po stracie bramki do ataku ruszyli poznaniacy, ale nie dali dary zdobyć wyorującego trafienia. Dla „Wojskowych” było to szóste zwycięstwo z rzędu.



















Sezon 1998/99 Ekstraklasa: Amica Wronki 0-2 Legia Warszawa

0-1 66’ Marcin Mięciel

0-2 77’ Marcin Mięciel



Skład Legii: Grzegorz Szamotulski - Piotr Mosór, Paweł Skrzypek, Jacek Zieliński, Sebastian Nowak - Jacek Magiera (74’ Sergiusz Wiechowski), Jacek Bednarz (65’ Tomasz Sokołowski), Bartosz Karwan, Dariusz Czykier - Mariusz Śrutwa (58’ Marcin Mięciel), Cezary Kucharski

Trener: Stefan Białas



Sezon 1927 Liga: Legia Warszawa 1-4 Warszawianka

Gol dla Legii: 61' Wacław Przeździecki



Skład Legii: Tadeusz Bednarowicz - Alfred Nowakowski, Teofil Terlecki, Antoni Amirowicz, Stefan Śliwa, Franciszek Wójcik, Józef Ciszewski, Marian Łańko, Karol Krawuś, Wacław Przeździecki, Zdzisław Wąsowicz



"Legia, grając do przerwy ze znaczną przewagą dzięki słabej grze napadu, nie potrafiła jej odpowiednio wyzyskać. Warszawianka gra w tm czasie nerwowo i chaotycznie. Jest też pod każdym względem drużyną gorszą od Legii (...) Legia poza tem, że miała atak jakoś dziwnie niedysponowany, grała również z dużym pechem. Gra prowadzona byłą obustronnie ostro typowo na punkty" - czytamy relację z "Polski Zbrojnej" w Księdze Stulecia Legii Warszawa. Warto dodać, że od 10 minuty legioniści grali w dziesiątkę.

Był to pierwszy historyczny mecz w nowej lidze, utworzonej przez zbuntowane kluby. W lutym 1927 roku PZPN nie zdołał przeprowadzić reform okręgowych rozgrywek, więc większość klubów powołała odrębną Polską Ligę Piłki Nożnej i wystąpiła z PZPN. Władze związku groziły klubom dyskwalifikacją, ale dzięki sprzyjającej prasie nikt się tym nie przejmował. Po kilku miesiącach sporu między PZPN i Ligą związek ostatecznie został brankrutem i poległ - musiał porozumieć się z klubami, bo wcześniej nieugięta FIFA sama rozpoczęła negocjacje z Ligą.