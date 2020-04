Koszykarska Legia dziękuje sponsorom za wsparcie

Sekcja koszykówki Legii Warszawa dziękuje sponsorom i partnerom, którzy wspierali naszą sekcję w sezonie 2019/20, który zakończony został na osiem kolejek przed końcem sezonu zasadniczego. Legia została sklasyfikowana na miejscu 14., a jej zawodnik, Michał Michalak został najlepszym strzelcem rozgrywek. W sezonie 2019/20, koszykarze Legii po raz pierwszy od 48 lat wystąpili w europejskich rozgrywkach. Nasz zespół odpadł w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej do fazy grupowej Ligi Mistrzów (2 zwycięstwa, dwie porażki), a następnie wziął udział w fazie grupowej FIBA Europe Cup (1 wygrana, 5 porażek). W 22. meczach Energa Basket Ligi, legioniści zaliczyli pięć zwycięstw, a ponadto rywalizowali w turnieju finałowym Suzuki Pucharu Polski - tutaj legioniści odpadli w 1/4 finału z HydroTruckiem Radom. W sezonie 2019/20 koszykarzy Legii Warszawa wspierali: Partner Strategiczny - marka LOTTO, Partnerzy Główni - Miasto Stołeczne Warszawa i Tramwaje Warszawskie, Sponsor Główny – Fortuna Zakłady Bukmacherskie, Sponsor - Suez, Partnerzy - Dzielnica Bemowo, Adidas, Ele Taxi, Toyota oraz Sponsor Główny Akademii Koszykówki Legii Warszawa - Profbud.

Żmija - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Szkoda kasy na coś takiego... odpowiedz

