Kartka z kalendarza: 4 kwietnia

Dziś zgodnie z kalendarzem legioniści mieli zagrać z Arką Gdynia. Niestety z wiadomych przyczyn do meczu nie dojdzie, jednak w zamian opisujemy Wam spotkania z gdynianami, które odbyły się dokładnie osiem i jedenaście lat temu. Co jeszcze działo się 4 kwietnia na przestrzeli lat?



Mecze



Sezon 2014/15 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Piast Gliwice

1-0 26’ Michał Kucharczyk

2-0 66’ Orlando Sa



Skład Legii: Dusan Kuciak - Bartosz Bereszyński, Jakub Rzeźniczak, Igor Lewczuk, Tomasz Brzyski - Guilherme (77’ Jakub Kosecki), Ivica Vrdoljak, Tomasz Jodłowiec, Michał Kucharczyk, Ondrej Duda (67’ Michał Masłowski) - Orlando Sa (90’ Marek Saganowski)

Trener: Henning Berg



Legioniści objęli prowadzenie w 26. minucie, kiedy to Orlando Sa obsłużył niezłym podaniem Michała Kucharczyka. „Kuchy” sprytnie zmieścił futbolówkę między nogami gliwickiego golkipera. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy szansę na podwyższenie prowadzenia miał Orlando Sa, niestety przestrzelił. Portugalczykowi udało się pokonać Dobrivoja Rusova w 66. minucie. Sa otrzymał świetne prostopadłe podanie od Guilherme, po czym zwycięsko wyszedł z pojedynku z bramkarzem. „Wojskowi” ze spokojem utrzymali prowadzenie do końcowego gwizdka arbitra i utrzymali pozycję lidera Ekstraklasy. Warto dodać, że przed meczem doszło do uroczystości, podczas której odznaczony za 300. mecz w Legii, a 200. w lidze, uhonorowany został Jakub Rzeźniczak. Było to również setne spotkanie z „eLką” na piersi Jakuba Koseckiego.











Sezon 2011/12 Puchar Polski: Arka Gdynia 1-2 Legia Warszawa

1-0 12’ Sławomir Mazurkiewicz

1-1 33’ Ismael Blanco (k)

1-2 74’ Danijel Ljuboja



Skład Legii: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk (72’ Jakub Wawrzyniak), Michał Żewłakow, Dickson Choto, Tomasz Kiełbowicz - Nacho Novo (46’ Rafał Wolski), Jakub Rzeźniczak, Janusz Gol, Miroslav Radović, Michał Żyro - Ismael Blanco (62’ Danijel Ljuboja)

Trener: Maciej Skorża



Był to pierwszy półfinałowy mecz Pucharu Polski. Już w 12. minucie niespodziewanie prowadzenie objęli gospodarze. Sławomir Mazurkiewicz pokonał Dusana Kuciaka bardzo ładnym strzałem z woleja. Następnie to „Wojskowi” mieli swoje szanse. Najpierw golkiper gdynian obronił mocne uderzenie Janusza Gola, a następnie w sytuacji sam na sam przestrzelił Michał Żyro. Wreszcie w 32. minucie nieprzepisowo w polu karnym został zatrzymany Ismael Blanco, a z murawy wyleciał strzelec gola dla Arki Sławomir Mazurkiewicz. Do jedenastki podszedł sam poszkodowany i pokonał Marcina Szalaga. Wynik remisowy utrzymał się do końca pierwszej części meczu. W 74. minucie Tomasz Kiełbowicz świetnie dośrodkował futbolówkę w pole karne z rzutu wolnego, a głową do siatki wpakował ją Danijel Ljuboja. Legioniści wyjechali z Gdyni z dobrym wynikiem przed rewanżem w stolicy.











Sezon 2008/09 Ekstraklasa: Arka Gdynia 0-1 Legia Warszawa

0-1 45’ Takesure Chinyama



Skład Legii: Jan Mucha - Jakub Rzeźniczak, Inaki Astiz, Dickson Choto, Tomasz Kiełbowicz - Piotr Giza, Maciej Rybus (79’ Krzysztof Ostrowski), Maciej Iwański, Tomasz Jarzębowski - Takesure Chinyama (90’ Adrian Paluchowski), Roger Guerreiro (90’ Ariel Borysiuk)

Trener: Jan Urban



Na sektorze w Gdyni zasiadło ok. 250 kibiców Legii, którzy jednak uaktywniali się zaledwie kilka razy podczas meczu. Pierwsza połowa była niezła w wykonaniu legionistów, mieli oni sporą przewagę na boisku. Zagrożenie pod bramką Jana Muchy było znikome i udało nam się objąć skromne prowadzenie. W końcówce pierwszej części głową futbolówkę do bramki, po tym jak dośrodkował ją Tomasz Kiełbowicz, skierował Takesure Chinyama. Niestety po zmianie stron gra „Wojskowych” wyglądała znacznie gorzej. Gdynianie przejęli inicjatywę, jednak nie dali rady pokonać Jana Muchy, który był tego dnia w świetnej dyspozycji. Ostatecznie podopieczni Jana Urbana wywieźli trzy punkty z Trójmiasta, jednak zafundowali kibicom spore nerwy.







Wydarzenia



4 kwietnia 2013 roku kontrakt z Legią rozwiązał Paragwajczyk Jorge Salinas. Zawodnik do warszawskiego klubu trafił z łatką jednego z najbardziej utalentowanych zawodników ligi słowackiej. Pomimo przyzwoitego początku, później nieco obniżył swoje loty. Jego kontrakt został rozwiązany dwa miesiące wcześniej za porozumieniem stron. Podczas blisko dziewięciu miesięcy spędzonych w Legii rozegrał 16 meczów i zdobył jednego gola. Salinas po pobycie w Polsce wrócił do Paragwaju, gdzie gra do teraz. W międzyczasie zaliczył dwuletni epizod w Japonii.







Urodziny



4 kwietnia 1991 we francuskim mieście Courbevoie urodził się stoper warszawskiego klubu William Remy. Piłkarz do stycznia 2018 roku grał we Francji, po czym trafił do Legii. Z "eLką" na piersi wystąpił 45 razy i zdobył 3 gole. W sezonie 2017/18 sięgnął z zespołem po mistrzostwo Polski oraz krajowy puchar. Solenizantowi życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukcesów.