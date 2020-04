Pomoc legionistów dla kolejnych warszawskich szpitali (akt.)

Kibice Legii cały czas pomagają szpitalom, w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa. Dobrzy Ludzie właściwie każdego dnia wspierają szpitale dziecięce, jak rownież pediatryczny oddział SOR Szpitala Bielańskiego, kolejnymi partiami środków ochronnych. Zbiórka pieniędzy na wsparcie szpitali dziecięcych prowadzona jest tutaj . Ponadto Legijne Bielany prowadzą zbiórkę pieniędzy na wsparcie Szpitala Bielańskiego - zrzutka prowadzona jest tutaj . Dzięki pierwszym wpłatom zakupiono już 1000 maseczek, które w poniedziałek przekazane zostaną do szpitala. Legijne Bródno i Targówek wspierają Szpital Bródnowski - przekazali tysiąc maseczek, 130 opakowań rękawiczek, 60 przyłbic, 264 rolki papieru ręcznikowego, 30 żeli antybakteryjnych, 2 fartuchy oraz 64 zgrzewki wody i 40kg ciast. Zbiórka kibiców na wsparcie dla Szpitala Bródnowskiego cały czas trwa . Fani Legii z Saskiej Kępy przekazali kilka tysięcy maseczek, rękawiczek i ochraniaczy na buty dla szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej. Legioniści przesyłają podziękowania dla sklepu zielarskiego przy Egipskiej 4 za podarowanie kilkuset maseczek na ten cel. Tymczasem inna grupa kibiców Legii, prosząca o anonimowość, przekazała m.in. 1100 maseczek oraz 300 bawełnianych koszulek do szpitala przy Wołoskiej, będącego szpitalem zakaźnym dla m.st. Warszawy.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Otwock - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo My. Pomagajmy dalej odpowiedz

Hoh - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brawo. Duma. odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Hasło "Cześć i chwała bohaterom" nabiera nowego znaczenia. odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl Piłkarze mają przykład. odpowiedz

WSL - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Bezcenna pomoc "LEGIONISCI" !!! odpowiedz

News⚽️Legia - 4 godziny temu, *.188.186 Brawo! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.