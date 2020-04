Kartka z kalendarza: 5 kwietnia

Niedziela, 5 kwietnia 2020 r. 09:44 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 5 kwietnia? Wspinamy udane dla legionistów derby Warszawy, podczas których z kartonów została utworzona syrenka warszawska oraz panorama stolicy. Oraz trzy gole w dogrywce w 1/4 finau Pucharu Polski w 1995 roku.



Mecze



Sezon 2002/03 Ekstraklasa: Legia Warszawa 0-0 Górnik Zabrze



Skład Legii: Zoran Mijanović – Tomasz Jarzębowski, Jacek Zieliński, Marek Jóźwiak, Łukasz Surma - Adam Majewski (80’ Jacek Magiera), Tomasz Kiełbowicz, Aleksandar Vuković (60’ Marek Saganowski), Ajazdin Nuhi (71’ Tomasz Sokołowski) – Stanko Svitlica, Cezary Kucharski

Trener: Dragomir Okuka



Mecze obu zespołów od zawsze elektryzowały kibicowskie środowisko. Przy Łazienkowskiej pojawiło się 9 tys. fanów jednak nie została zaprezentowana żadna oprawa. Było to spowodowane protestem przeciw animozjom międzyklubowym, które kilka dni wcześniej doprowadziły do śmierci jednego kibica we Wrocławiu. W bramce Legii z powodu skręconej kostki nie mógł zagrać Artur Boruc. Kontuzja pierwszego golkipera pozwoliła na debiut serbskiego bramkarza Zorana Mijanovicia. W pierwszej części meczu zdecydowaną przewagę mieli legioniści, jednak nie zdołali tego potwierdzić golem. Najlepszą sytuację na zdobycie bramki miał w 38. minucie Aleksanadar Vuković, jednak przegrał pojedynek z golkiperem zabrzan. W drugiej części meczu „Wojskowi” wciąż atakowali, a Górnik liczył na kontrataki. Goście trafili nawet w słupek bramki legionistów. Ostatecznie warszawiacy nie dali rady przebić się przez zabrzański mur i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Szkoda, bo gdyby podopieczni Dragomira Okuki wygrali wskoczyliby na pozycję lidera Ekstraklasy.







Sezon 2001/02 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-0 Polonia Warszawa

1-0 33’ Sylwester Czereszewski

2-0 79’ Tomasz Sokołowski

3-0 90’ Stanko Svitlica



Skład Legii: Radostin Stanew - Tomasz Sokołowski, Siarhiej Amieljanczuk, Marek Jóźwiak, Jacek Zieliński - Maciej Murawski, Jacek Magiera (84’ Adam Majewski), Tomasz Kiełbowicz, Aleksandar Vuković - Cezary Kucharski, Sylwester Czereszewski (88’ Stanko Svitlica)

Trener: Dragomir Okuka



Stadion na derby Warszawy zapełnił się po ostatnie miejsce. Na wyjście piłkarzy na trybunie została ułożona kartoniada, przedstawiająca syrenkę warszawską wraz z panoramą miasta. Podczas meczu pojawiła się również Wielka Flaga, a po bramkach pirotechnika i fajerwerki. Do 25. minuty wydawało się, że lekką przewagę mieli poloniści. Pomimo to w 33. minucie to „Wojskowi” wyszli na prowadzenie. Słabym piąstkowaniem popisał się Andrzej Krzyształowicz, co szybko wykorzystał Sylwester Czereszewski, który przelobował golkipera. Wielka radość na boisku oraz trybunach! Po zmianie stron o wiele lepiej prezentowali się „Wojskowi”, co potwierdzili golem w 79. minucie. Fenomenalnym strzałem z dystansu popisał się Tomasz Sokołowski, a golkiper „Czarnych Koszul” nie miał najmniejszych szans przy uderzeniu legionisty. Sokołowski „zdjął pajęczynę” z bramki rywala. Kropkę nad „i” w 90. minucie postawił Stanko Svitlica, który płaskim uderzeniem pokonał golkipera.



Sezon 1994/95 Puchar Polski: Legia Warszawa 4-1 (pd.) Raków Częstochowa

1-0 - 48' Grzegorz Wędzyński

1-1 - 52' Jan Spychalski

2-1 - 98' Grzegorz Lewandowski

3-1 - 112' Tomasz Unton

4-1 - 118' Piotr Mosór



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Krzysztof Ratajczyk, Jacek Zieliński, Marek Jóźwiak, Grzegorz Lewandowski, Zbigniew Mandziejewicz (65' Piotr Mosór), Jacek Bednarz, Leszek Pisz (75' Tomasz Unton), Grzegorz Wędzyński, Jerzy Podbrożny, Marcin Mięciel

Trener: Paweł Janas















Urodziny



5 kwietnia 1962 roku w Lwówku Śląskim urodził się były piłkarz Legii Zbigniew Mandziejewicz. Obrońca trafił do „Wojskowych” w 1993 roku po dziesięcioletniej przygodzie ze Śląskiem Wrocław. W warszawskim klubie grał przez trzy lata, podczas których rozegrał 104 mecze i zdobył 10 bramek. Sięgał dwukrotnie po mistrzostwo Polski (1994 i 1995) oraz dwukrotnie po krajowy Puchar (1994 i 1995). Wraz z Legią zagrał w 1996 roku w pamiętnej Lidze Mistrzów. Po pobycie w stolicy zawodnik wyjechał do Austrii, po czym występował w polskich klubach.



5 kwietnia 1985 roku w Warszawie urodził się były piłkarz Legii Marcin Smoliński. Grę w Legii rozpoczął w sezonie 2004/05, a na Łazienkowską trafił prosto z GKP Targówek. Z "Wojskowymi" wywalczył jeden tytuł mistrza Polski i raz sięgnął po Puchar Polski. W sumie zagrał w 103 spotkaniach, w których strzelił 10 goli.



Wszystkiego najlepszego!