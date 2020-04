37. urodziny Cierzniaka

37. urodziny świętuje dziś Radosław Cierzniak . Do Legii dołączył w marcu 2016 roku, a zadebiutował kilka miesięcy później w spotkaniu 2. rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów z HSK Zrinjski Mostar, zmieniając w przerwie Arkadiusza Malarza. Cierzniak z "eLką" na piersi rozegrał 33 mecze. Trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski (2016, 2017, 2018) i dwukrotnie po krajowy puchar (2016, 2018). Z okazji urodzin życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i sportowym.

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zdrówka, najlepszego! Zobaczymy jak sobie poradzi w Pucharze z Miedzią, bo pewnie trener go wystawi. A w przyszłości kto wie, może znowu będzie numerem jeden, jak odejdzie młody Radek. odpowiedz

Paweł - 58 minut temu, *.t-mobile.pl @Kuba: Też tak coś sądzę że może przez jakiś czas znowu zostać nr 1. Muzyka lub Miszty na chwilę obecną jakoś ,,nie widzę" jako pierwszego bramkarza.



No dla brakarzy czas w karierze jest łaskawszy i piłkarsko starszy piłkarz na tej pozycji może grać jeszcze na dobrym poziomie ;)

odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl i w czerwcu baj baj cierzniaku odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.centertel.pl On ma bronić w nowym sezonie??? odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Luk: oczywiscie, na bramce w klubie explosion wał miedzyszyński odpowiedz

