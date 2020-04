Biblioteka legionisty: Niezapomniane przeżycia

Wspaniała kariera sportowa Zdzisława Krzyszkowiaka została opisana w książce "Kariera z kolcami", którą przedstawiliśmy przed paroma laty . O tym wybitnym lekkoatlecie powstała jeszcze jedna, choć znacznie skromniejsza publikacja, a mianowicie 56-stronicowe wydawnictwo zatytułowane "Niezapomniane przeżycia". Poznajemy w nim postać Krzyszkowiaka bardziej od strony prywatnej. W tej niezwykle skromnej publikacji możemy poznać przede wszystkim dzieciństwo przyszłego medalisty igrzysk olimpijskich. Dowiadujemy się m.in., że Krzyszkowiak w młodości był bardzo poważnie chory. Rekonwalescencja trwała cały rok. "Straciłem pamięć i nie poznawałem nikogo. Choroba bardzo wyniszczyła mój organizm. Rodzice byli przestraszeni, ponieważ rozpoznawałem tylko mamę" - opisuje w niej Krzyszkowiak. W książce dowiadujemy się, że treningi biegowe Krzyszkowiak zaczął dość przypadkowo - bez żadnego sprzętu, zwyczajnie towarzysząc koledze. Jako że od samego początku wykazywał ponadprzeciętne możliwości, możemy dowiedzieć się, jak w pierwszych startach uwagę na niego zwracali zawodnicy z większych miejscowości, kiedy startował w Ostródzie, czy Olsztynie. "Pojechałem na własny koszt i zapisałem się do biegu. W starych pożyczonych tenisówkach, w niereprezentacyjnych dresach wyglądałem jak kopciuszek" - opisuje swój pierwszy start w zawodach w Olsztynie. Książka ciekawa, ale publikacja to nader skromna, której lektura zajmie nie więcej niż godzinę. Tytuł: Niezapomniane przeżycia Autor: Zdzisław Krzyszkowiak Wydawnictwo: Heliodor Rok wydania: 1998 Liczba stron: 56 Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

potu biegania w krótkich szortach - 6 godzin temu, *.vectranet.pl niby jakie? mon rekrutacja odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl @potu biegania w krótkich szortach: takie sa skutki mieszania łychy z koką odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.