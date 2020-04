Legia chce płacić zawodnikom 20 tys. zł brutto

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że zarząd Legii prowadzi rozmowy z piłkarzami na temat obniżenia wypłat, ale nie doszło do porozumienia. Kolejne dni nie przyniosły w tym temacie rozstrzygnięcia, ale poznajemy coraz więcej szczegółów. Przegląd Sportowy poinformował, że klub chce płacić maksymalnie 20 tysięcy złotych miesięcznie brutto. W praktyce oznacza to dla większości dużo większą obniżkę niż zarekomendowane przez radę nadzorczą Ekstraklasy 50 procent. "Z pozostałych 50 procent należnej zawodnikom kwoty klub chce płacić maksymalnie 20 tys. zł miesięcznie. Brutto. Resztę „zamrozić” z gwarancją wypłaty, kiedy sytuacja się unormuje. " - informuje przegladsportowy.pl . Piłkarze zgadzają się obniżyć kontrakty, ale nie na aż tak dużą redukcję. Większość zawodników zarabia dużo więcej niż 40 tys. zł miesięcznie i w wielu przypadkach obniżka mogłaby wynieść nawet 80% kontraktu. Przykład: Jeżeli zawodnik zarabia 100 tys. zł miesięcznie, to 50 tys. zł zostałoby obcięte, a 30 tys. zł z pozostałych 50 tys. zł "zamrożone". "Piłkarze tłumaczą, że z powodu wcześniejszych inwestycji, mających na celu zabezpieczenie przyszłości, raty kredytowe znacznie przekraczają kwotę zaproponowaną przez Legię" - pisze "PS". Dalsze negocjacje mają być prowadzone we wtorek.

Komentarze (65)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lukas - 40 minut temu, *.chello.pl Czy zawodnicy trenują w klubie? Czy grają mecze? Czy biorą udział w akcjach marketingowych klubu? Bo jeśli dobrze rozumiem siedzą w domu i nie trenują. W związku z tym za co ma być wypłacane wynagrodzenie powyżej 20k? Tak swoją droga to jest zabawne ze szeregowy Kowalski ma podpisać aneks na minimalna albo won z pracy a tutaj jeszcze 20k nie pasuje za nic nie robienie. Jeśli to kruczek prawny to po pandemii należy go naprawić by w przyszłości nie było takich kwiatków. odpowiedz

Zlb82 - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Teraz wychodzi gdzie loczek doprowadził Nasz klub. Jest taka lipa że... brak słów. Grajki zgodziłyby się na obniżki, ale zamrażać? Jest baaardzo źle! odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A ja im się nie dziwię. Nie przypominam sobie, żeby ekstraklasa rekomendowała zamrażarki, lodówki, czy inny agd. Miała być obniżka 50% i o taką uchwałę płakał Mioduski do gazet. Fajnie jest się napinać w necie, ale prawda jest taka, że ta uchwała żadnego mrożenia nie przewidywała. Jak się umawia na 50%, to 50% i tyle. Dogadali by się już dawno, gdyby nie ta cała zamrażarka. Można sobie założyć, że latem ktoś odejdzie. Jaką ma gwarancję, że Mioduski otworzy zamrażarkę i wypłaci to co mu się należy z kontraktu? Ja tu nikogo nie chcę bronić, czy nie bronić, ale uważam, że przyda się jakieś umiarkowanie w ocenie tego wszystkiego, a nie hejt z góry na dół. odpowiedz

zduneq - 39 minut temu, *.play-internet.pl @Arek:

Pewnie, lepiej zgarnąć za nic nie robienie pełna pulę i uwalić klub bo "biednych" piłkarzy nie stać na życie przez 3-4miesiace gzie latami zarabiali 30-40 koła/miesiąc. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Na serio dziwicie się, że piłkarze walczą o swoje z kontraktów ? Tutaj beda normalne targi - prezes bedzie chciał jak najwięcej urwać, przenieść na inny okres, a piłkarze dostać jak najwięcej. Sytuacje są różne, jedni mają kontrakty długie, inni krótkie, dla jednych to ostatni porządny kontrakt etc. To samo będą chcieli urwać sponsorzy. Jak nie jestem fanem Mioduskiego tak teraz ma okazję się wykazać, aby klub nie zatonał. A co do samych piłkarzy 20k na przeżycie wystarczy, ja potrafię zrozumieć, że niektórzy inwestuja nawet 50-60% swoich dochodów, z drugiej strony banki też już zawieszają kredyty. Do tego piłkarze bardzo czesto dostaja wypłaty nieregularnie - nie powinno to mieć miejsca, ale taka specyfika tej branży. Nie pozostaje nic innego jak się dogadać z korzyścia dla wszystkich. odpowiedz

Saska Kępa (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Koronawirus zweryfikował dwie kwestie: to, że Pan Mioduski nawijał wszystkim makaron na uszy, że buduje klub z wizją i lepszą przyszłością. Minęło raptem kilka tygodni od zawieszenia gier i okazuje się, że klub finansowo ledwo zipi. Koronawirus obnażył brutalną i bolesną prawdę. Co do produktów piłkarskopodobnych, to nie ma się co rozpisywać. Wielokrotnie o nich pisałem, a ich obecna postawa tylko potwierdziła to, co wiele razy pisałem. I tylko naszej Legii, klubu z taką tradycją i historią żal... odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Tym gwiazdeczkom to sie nawet nie nalezy 2000 zl! ktory pilkarz biezrze cos na raty??? odpowiedz

zduneq - 36 minut temu, *.play-internet.pl @Kristof:

Taki który kupuje 3 apartamenty nad morzem, 3 w górach i 3 mieszkania w Warszawie. odpowiedz

in - 2 godziny temu, *.ckmediator.pl po 2000 pln i won z tymi szmaciarzami

odpowiedz

775 - 3 godziny temu, *.orange.pl Tacy biznesmeni a nie potrafią zrozumieć, że podcinają gałąź na której siedzą. Niech klub im zapłaci 100% a za miesiąc zbankrutuje i wszyscy polecą na bruk, zostając z niczym. Co więcej takich klubów w Europie będzie dużo, nie ma co się łudzić na łatwe znalezienie nowego pracodawcy, na rynku transferowym podaż znacznie przewyższy popyt. Dodajmy do tego, że nikt nie wie jak długo potrwa przerwa, czy nowy sezon ruszy zgodnie z terminarzem, czy będzie można grać z kibicami na stadionie, jakie będą propozycje finansowe sponsorów i tak dalej. Kluby, jak wszystkie firmy, będą musiały od nowa założyć budżety roczne i zredefiniować strategie długofalowe i w tej sytuacji piłkarze powinni robić co można aby zabezpieczyć działanie klubu bo to po prostu ich interes. Swoją drogą, to skoro wielu z nich ma tak wysokie zobowiązania związane z kredytami inwestycyjnymi to zapewne inwestują w nieruchomości, jeśli tak, to z pewnością posiadają też dochody z wynajmu tych nieruchomości które pokrywają, lub są zbliżone do rat kredytu. odpowiedz

MartinMix - 4 godziny temu, *.63.110 Legia w obecnej sytuacji traci najwięcej ze wszystkich drużyn w Polsce - renegocjacje umów sposorskich, brak wpływów z biletów, sprzedaży gadżetów - za loże i karnety klub będzie musiał zwracać kasę. Trzeba też pamiętać, że Legia płaci zawodnikom zdecydowanie najwięcej. Miesięczne utrzymanie klubu to około 10 mln zł a teraz nawet więcej bo Legia buduje jeszcze bazę treningową. Jak widać po komentarzach kibice zupełnie nie zdają sobie sprawy w jakiej sytuacji jest klub.

Ps. Pieniądze z transferów poszły na spłatę starych długów. Teraz klub będzie miał nowe długi. Niestety taka jest teraz rzeczywistość. odpowiedz

Antek - 4 godziny temu, *.rr.com To Kibice Im placa pokazali prawdziwe oblicze odpowiedz

Jarosłaf Jurczag - 5 godzin temu, *.chello.pl Niestety prezes D. Mioduski bez koronawirusa ledwo wiązał koniec z końcem, a obecna pandemia pogrąża klub w jeszcze większych długach. Pracownicy klubowi rok rocznie są zwalniani celem obniżania kosztów z powodu braku e. pucharów i przeszacowania budżetu. Dziś klub nie ma żadnej poduszki finansowej, stąd grupowe zwolnienia w klubie wśród pracowników różnych szczebli. Niestety obecna sytuacja doprowadzi do kolejnych zwolnień, chyba, że ludzie zaczną pracować za 2000 brutto. Pracownicy biurowi powinni solidarnie z pilkarzami obciąć pensje o 50 %, a kolejne 30 % zamrozić. Cała Legia zawsze razem. Szkoda, że nie ma już Sz. MIlilczanowskiego, on by ten kryzys uratował. W pół roku zwolnił dziesiątki osób w klubie, później zwolnił tych których zatrudnił, a na końcu sam został zwolniony. Mioduski miał nosa do niego, takich ludzi brakuje dziś w klubie. Przebojowych, bezpardonowych, szczerych i stawiających dobro klubu ponad wszystko i wszystkich. odpowiedz

Cult⚽️Legia and Friends Forever - 5 godzin temu, *.188.151 @Jarosłaf Jurczag: Wiele wypowiedzi i opinni kibicòw w czasie tak trudnym dla nas wszystkich,warto bespośrednio przekazywać na twitter do prezesa,on musi poczytać...cała Legia razem! odpowiedz

Adi - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Kto nigdy nie miał firmy lub nie zarabiał takich pieniedzy nie zrozumie piłkarzy co tu wiecej pisać odpowiedz

Abcd - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Adi: nie zgodzę się.

Kto ma głowę na karku i potrafi mądrze dysponować swoimi finansami nie ma takich problemów. Akurat ludziom którzy prowadzą swoje firmy można współczuć. Jakie Ci piłkarze mają zobowiązania oprócz spłat swoich domów, apartamentów, aut? Pewnie rozliczają się ze swoimi kontrahentami, muszą opłacić swoich pracowników, zapłacić czynsze za wynajmowane lokale itp. Rzeczywiście można chłopakom współczuć. odpowiedz

Adi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Abcd: masz wiecej kasy wiecej inwestujesz bo nie trzymasz pod poduszką.kariera pilkarza jest krotka kazdy chce zabezpieczyć te pieniadze na poczet swojej rodziny wiec inwestuje np w nieruchomości.zaciagasz kredyt ma 5 mln bo masz takie gwarancję finansowe bo zarabiasz 100 tys.Tetaz zarabiasz 20 tys a bank co na to? odpowiedz

Abcd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Adi: można by tu dużo gdybać, jeżeli kupuje się nieruchomość za 5 mln to nie po to by ją fotografować tylko po to by generowała przychody, zarabiała co najmniej na siebie. Oczywiście można też prowadzić w nich różnego rodzaju biznes i tutaj po części mogę próbować zrozumieć, że ten biznes jest wstrzymany i tu pojawiają się koszta, jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że po prostu walczą o swoje klepnięte w kontrakcie pieniądze i nie mają zamiaru się tutaj nadzwyczaj solidaryzować. Nie mam pojęcia w co chłopaki tak inwestują, chyba w bitcoiny. Dla mnie nie są to złote interesy jeśli ich sytuacja po okrojeniu pensji staje się nagle taka krytyczna. Miejmy nadzieję, że dojdą do porozumienia a my nie będziemy musieli robić zbiórki na każdego z osobna by mieli co do garnuszka włożyć. odpowiedz

oLaf - 6 godzin temu, *.vectranet.pl to są nędzne piłkarzyny !!! nie pracują i 50% z np. 140 000zł (w tym część odroczona, ale dostaną) to dla nich mało!!! By popracowali w szpitalu teraz za 3000zł to by szybko zrozumieli co 98% Polaków czuje!! odpowiedz

bum - 6 godzin temu, *.135.90 Mioduski haha i jego bezwstydna chciwosc... k... te 50 procent to ja rozumiem ale 80??? Poebalo tego goscia. Powtarzam ze za jakis czas zaden porzadny pilkarz nie bedzie chcial tu grac... Klub ma coraz gorsa renome odpowiedz

MartinMix - 4 godziny temu, *.63.110 @bum: ale o co Ci chodzi? Przecież te 25% to ma być zamrożone a nie umorzone/obcięte. odpowiedz

Zlb82 - 48 minut temu, *.t-mobile.pl @bum: Mordo on nie ma wyboru, stoi pod ścianą. Teraz wychodzi jakie farmazony wszystkim żenił jak to u Nas kolorowo!!! Oj źle będzie. Aby tylko za upadkiem sportowym nie posypała się reszta!!! Pamiętajcie Bracia... ZA LEGIE PÓJDĘ W KAŻDY CZAS, CZY CZAS DOBRY CZY CZAS ZŁY... odpowiedz

Juri - 6 godzin temu, *.inetia.pl Fortuna odpowiedz

Bydlę nie ham - 6 godzin temu, *.3s.pl Jest szansa że tak zostanie?

Do tego premie:

Za 90 minut

Za gola

Za czyste konto

Za zwycięstwo 3 bramkami

Itd.

Jest szansa wtedy za podniesienie tej zepsutej kasty... odpowiedz

Quic - 7 godzin temu, *.chello.pl Miesiąc przestoju a nasz przemądrzaly prezesi nie ma już kasy. To są piłkarskie jaja. Ja rozumiem że liga nie gra i piłkarze nie pracują. Ale żeby pracodawca po takim krótkim czasie, nie był wypłacalny i skamlał o obniżenie wypłat dla zawodników, dramat nie Prezes odpowiedz

Ciecia osoba w Państwie - 6 godzin temu, *.chello.pl @Quic: Kasę to on ma, tylko jak zwykle próbuje jak najwięcej z tej sytuacji wydoić dla siebie. odpowiedz

j - 7 godzin temu, *.chello.pl Na co zaciąga kredyt człowiek, który zarabia 100 tys. złotych MIESIĘCZNIE? Przecież to jakiś pic na wodę. odpowiedz

Md - 6 godzin temu, *.supermedia.pl @j: skoro tak uwazasz to znaczy ze nigdy takich pieniedzy nie miales i nigdy miec nie bedziesz. odpowiedz

oLaf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Md: nie bądz złośliwy - nawet jak kupi willę za 3 mln zł to spłącić ją może na luzie w 5 lat (uwzględniając premie etc.).



Nie masz pojęcia o czym mówisz - problem jest tylko wtedy gdy się chodzi do kasyna (vide młódy Kosecki 30 000zł w 1 dzień) lub ciągnie kokę. I tu jest problem naszych piłkarzy. odpowiedz

Abcd - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @oLaf: otóż to. Proboje znaleźć wytłumaczenie dla piłkarzy bo zawsze staram się podchodzić do wszystkiego obiektywnie ale niestety słabo to wszystko wygląda. odpowiedz

gazza - 7 godzin temu, *.inetia.pl Skoro nie pracują to nie powinni dostawać ani grosza !

Piłkarzyki - pajacyki ! odpowiedz

nie poddawać się - 8 godzin temu, *.209.144 Piłkarze nie dajcie się !!!! Należy się wam , a do Pana Panie Mioduski chciał Pan zdominować całą ligę,być potentatem skupować wszystkich najlepszych zawodników w Polsce a tu jeden miesiąc i już jesteście bankrutami. Polski Bayern śmiechu warte. A do wszystkich którym z Was zgodziłby się na obniżkę płac na 20 tys zarabiając 100 albo i wiecej tys. odpowiedz

1410 - 8 godzin temu, *.vectranet.pl @nie poddawać się:

Dla ciebie liczy się dobro klubu czy kopaczy? Załadujesz mi mieszkańcem pewnego dużego miasta na zachodzie naszego kraju, mającego ciągoty do DDRu odpowiedz

:) - 6 godzin temu, *.plus.pl @nie poddawać się: ale ty pajac jesteś odpowiedz

Roma - 9 godzin temu, *.plus.pl A tyle się naczytałem tutaj, jaki to biznesmen z naszego prezesa, jaką świetlaną ma wizję budowy wielkiej Legii. Wystarczył miesiąc bez dochodów i już brak pieniędzy na wywiązanie się z zawartych umów? Najpierw "żebranie" u Bońka, teraz rezygnacja przez piłkarzy ( z których przecież żyje ) z połowy dochodów to za mało. Rozumiem jakby się to działo po 3 miesiącach bezczynności, ale już po miesiącu? odpowiedz

Peter - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Biedaki, ja na postojowym zarobię maks 1700 zł. I nie płaczę, tylko cieszę się że będę miał gdzie wrócić jak się tej syf skończy. Tysiące Polaków nie ma już do czego... odpowiedz

Darek - 8 godzin temu, *.137.131 @Peter: zgadzam się, 100 % racja odpowiedz

BIE(L)ANY - 7 godzin temu, *.jmdi.pl @Peter: RACJA W 100% odpowiedz

skrzat - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl @Peter: Popieram.Kryzys dotyka wszystkich bez wyjatku.Co maja powiedziec ludzie ktorzy maja hipoteke.Jak te kopacze sie prowadzą ze nie mają pieniędzy.....MASAKRA odpowiedz

News⚽️Legia - 9 godzin temu, *.188.151 Obecna ekipa Vuka nie daje gwarancji gry w lidze czèpionòw,to dobry momènt aby Miodek postawił vabank na młodzież z akademii ,teraz albo nigdy !i tylko wychowankowie! odpowiedz

KLanik - 7 godzin temu, *.chello.pl @News⚽️Legia: Dokładnie, tylko młodzi zdolni wychowankowie. Pozbyć się zagranicznego szrotu, którego nikt nie chce. 20 tysięcy zarobków w kryzysie i oni nie chcą grać? Pożegnać się z kiepskimi gwiazdorkami. odpowiedz

Yaya Banana do Legii - 9 godzin temu, *.inetia.pl Kupić Yaya Banana. Świetny obrońca i łatwo bedzie go wyciągnąć z Grecji bo tam kryzys odpowiedz

Muchito - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Yaya Banana do Legii: a na jaką pozycję jest ten cały Jaja Banana ? odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.tpnet.pl @Muchito: Każda! To taki kozak jest ten banana ze i na bramce i w ataku zagra. odpowiedz

;) - 8 godzin temu, *.centertel.pl @L: hahaha nie wiem czy poważnie się tak nazywa ale ciężko mi sobie wyobrazić go w naszej drużynie .... kto strzelił bramkę ? Banana ! odpowiedz

Marian - 9 godzin temu, *.centertel.pl Dawać ich wszystkich na sie pomaga i problem rozwiązany odpowiedz

Sim - 9 godzin temu, *.btireland.net A do tej pory co robili z pieniedzmi??? Zyli od wypłaty do wypłaty??? Poza tym w obecnej sytuacji nie widze problemu jesli ktos ma jakies zobowiazania kredytowe czy leasingowe niech negocjuje nowe warunki spłaty, wiadomo że nikt im tego nie podaruje ale z odroczeniem płatności nie widze problemu, tak jak Legia chce to uregulować w późniejszym terminie. Niech spostawia sie w sytuacji tych ktorzy zostali zwolnieni badz czekaja na zwolnienie, nie wydaje mi sie zeby zarabiali jak piłkarze i pewnie dla wiekszosci to było jedyne zródło dochodu. CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM???? Żałosne piz.y odpowiedz

Adek - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Sim: przy dzisiejszej inflacji i ogolnej wartości PLN nie kalkuluje się odkładanie na konto oszczędnościowe czy lokaty.. zdecydowanie lepiej wychodzi inwestowanie np w nieruchomości, i nie dziw się że sporo osób tak robi, co mi po lokacie z której wyciągnę parę groszy jak w momencie zakończenia siła nabywczą będzie taka sama lub niższa jak przed założeniem. Niestety ktoś kto nie myśli przyszłościowo nie ogarnie tego... odpowiedz

Sim - 3 godziny temu, *.btireland.net @Adek: Przeczytałes calość nie tylko tylko pierwsze dwa zdania? Za duzo do ogarniecia? odpowiedz

Elquatro - 9 godzin temu, *.chello.pl Obradović: ''to ja ci dorzuce 5000 brutto i sam se rób" odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 9 godzin temu, *.btcentralplus.com Mioduski i Zarzad tez 20,000 brutto ??....... odpowiedz

Sim - 9 godzin temu, *.btireland.net @MIODUSKI OUT !!!!!: czytaj ze rozumieniem...Mioduski nie pobiera pieniedzy tepaku odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com @Sim: A zarzad tepaku ?? Chyba wiesz debilu co to jest zarzad ??!! odpowiedz

Sim - 3 godziny temu, *.btireland.net @MIODUSKI OUT !!!!: jednak tepak....Napisales Mioduski i Zarzad...to napisalem Ci tepaku ze Mioduki nie bierze o zarzadzie nic nie wspominalem....ogarniasz? odpowiedz

:) - 9 godzin temu, *.chello.pl to już przetańczył te 8 baniek euro? odpowiedz

Meteor - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Przy takich zarobkach po co im kredyty; żeby tylko sobie historię kredytową wyrobić ? Samemu sobie w takiej sytuacji można sporo klopsu odłożyć na apartamenty, domy czy co tam sobie powymyślali. Przecież, zawód piłkarza nie jest aż taki pewny - ,,dzisiaj" gra, za pół roku może być już bez klubu - i pytanie co wtedy z kredytem :D. Normalną pracą tyle nie zarobi na raty :D odpowiedz

Abcd - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl ... Tych ogromnych pieniędzy. Nie pisze z żadnej zazdrosci/zawiści ale tak to jest jak malolat bez doświadczenia życiowego nagle zarabia kolosalne pieniądze. Leasingi, krecha na apartament no i się żyje jak "gościu" chyba, że przyjdzie kryzysowa sytuacja jak w tej chwili i zaczynają się problemy. odpowiedz

hooper983 - 10 godzin temu, *.as13285.net Nie jedyni placa kredyty, pajce bez jaj. odpowiedz

T - 10 godzin temu, *.chello.pl Najwyższy czas na to by wprowadzić pułap zarobków tak jak w USA

Albo zrobić ta ligę pół zawodowa odpowiedz

Abcd - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Myślę, że większość nie zdaje sobie sprawy, że nie będą wiecznie zarabiać tych odpowiedz

L - 10 godzin temu, *.a2mobile.pl Wstydu nie mają ,jak kluby padną zostaną na lodzie . Piłkarzyki zrozumcie to odpowiedz

ŁZRV - 10 godzin temu, *.chello.pl No patrzcie jacy z tych naszych kopaczy-bogaczy biznesmeni! Każdy odbył chyba weekendowy kurs inwestowania w przyszłość. odpowiedz

zz - 9 godzin temu, *.chello.pl @ŁZRV: te "inwestycje w przyszłość" to u większości pewnie leasingi drogich samochodów, ewentualnie kredyty mieszkaniowe, ale tu raczej u tych starszych i ci, o ile mają dwie szare komórki to jakiś zapas środków mają.



Mimo wszystko, przy całej mojej pogardzie dla kopaczy i tego co sobą reprezentują, to wymóg obcięcia o 50% jest racjonalny. To co proponuje Legia racjonalne nie jest niestety. Im więcej się zarabia, tym więcej się wydaje. Jeżeli jesteś jeszcze młodym gościem bez szkoły, co to i za bystry nie jest, jak to wielu piłkarzy, to tym bardziej żyjesz na pokaz. Dlatego nagły spadek dochodów jest bolesny dla nich. Z drugiej strony - dla kogo nie jest bolesny, bo nawet jeżeli gospodarujesz odpowiedzialnie, to i tak cię taka systuacja może zastać w różnym momencie twojego życia.

Sprawa jest naprawdę prosta - chcą zatrzymać zawodników, to powinni iść w kierunku 50%. Chcą, żeby skład im się posypał - niech forusją swój plan... odpowiedz

noirot - 10 godzin temu, *.209.144 odjechali lidze na kilka lat biedaki nawet za luty nie zapłacili odpowiedz

Radom L - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Biedaki odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.