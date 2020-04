Transfer Karbownika w toku

Poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r. 15:53 Woytek, źródło: Misja Futbol

Kontrakt Michała Karbownika z Legią Warszawa obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. Niemal przesądzone jest jednak to, że zawodnik wcześniej opuści klub z Łazienkowskiej.



W programie "Misja Futbol" menedżer piłkarza Mariusz Piekarski zapowiedział, że w tym roku na pewno dojdzie do transferu.



- Prowadzone są rozmowy i tempa nie zwalniają. Na pewno padnie rekord Ekstraklasy. Nie jest to kierunek rosyjski ani turecki. Zainteresowanie Michałem jest z bardzo silnych lig i to raczej zespołów z miejsc 1-5 a nie 5-10 - powiedział "Piekario".