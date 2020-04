Polski Związek Piłki Nożnej oraz Telewizja Polsat zawarły nową umowę dotyczącą praw telewizyjnych do rozgrywek Pucharu Polski. Na ich mocy Polsat będzie transmitował mecze pucharowe w trzech kolejnych sezonach (2021/22, 2022/23, 2023/24).

Super - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zajebiscie, obejze sobie nastepna runde w 2021 roku. odpowiedz

Kr - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Trudno, co zrobić... odpowiedz

Kuba - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Znowu Solorz zarobi, a nie publiczna. odpowiedz

Grodzisk Maz - 7 godzin temu, *.centertel.pl i przez to muszę za dwa dekodery płacić odpowiedz

Zenek z podlasia ;-) - 8 godzin temu, *.centertel.pl I huk...znowu za iple becelować ;-) odpowiedz

oLaf - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Zenek z podlasia ;-): ja też, cholerny Polsat Sport - powinien być wymóg że od ćwierćfianałów najważniejsze mecze w otwartym zwykłych Polsacie a nie tym cholernym Sport! odpowiedz

