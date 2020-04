Biblioteka legionisty: Nie tylko Legia

Sobota, 25 kwietnia 2020 r. 12:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tytuł książki może nie jest najbardziej trafny, ale lektura książki z serii "Bohaterowie stadionów", napisanej pod koniec lat 80. przez Wojciecha Piekarskiego, jest jak najbardziej godna polecenia. W książce opisani są wybrani sportowcy klubów wojskowych, zaś sam tytuł wskazywać ma, że nie tylko Legia posiadała w swoich szeregach wyjątkowych sportowców.



Faktycznie, w książce znajdujemy opowieści dotyczące wojskowych z Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia czy Gdyni. Nas oczywiście najbardziej interesują te związane z Legią. Pierwszy legijny akcent znajdujemy zresztą na okładce, która przedstawia wspaniałego przed laty zawodnika sekcji jeździeckiej Legii, Jana Kowalczyka. Jemu właśnie poświęcony został pierwszy rozdział zatytułowany "W siodle".



W książce Wojciecha Piekarskiego opisani zostali także zawodnicy Legii reprezentujący nasz klub w innych dyscyplinach, m.in. Wiesław Rudkowski, Zdzisław Krzyszkowiak, Andrzej Trochanowski, Marian Woronin, Marian Foik czy Bogusław Zych. Jedynym piłkarzem Legii przedstawionym na łamach książki jest Jacek Kazimierski, bramkarz Legii, który był rezerwowym w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Krzysztof Kondratowicz z kolei pełnił funkcję kierownika sekcji pływackiej Legii. Ponadto wśród ciekawych historii poznajemy losy biatlonistów, jak i samej sekcji działającej w WKS Legia Zakopane.



"Zakopane to Mekka naszych narciarzy. Tam też działa Wojskowy Klub Sportowy Legia. Powstał w listopadzie 1950 roku. Akces do tego klubu zgłosili słynni narciarze ze Stanisławem Marusarzem na czele. Tu także, kilka lat później, a konkretnie w 1955 roku zameldował się do pełnienia żołnierskiej i sportowej służby Stanisław Zięba. (...) Gdy Stanisław Zięba, wspierany przez Kazimierza Malczewskiego i Stanisłąwa Stryczulę zaczynał w 1958 roku budować polski biatlon najsilniejszym, właściwie, jedynym w kraju ośrodkiem, była zakopiańska Legia. Dwuboiści od początku mają swoją bazę w Ośrodku Szkolenia Sportowego Wojska Polskiego w Kirach. Nazwa ośrodka sugeruje sportowy kompleks z prawdziwego zdarzenia, tymczasem jest to skromny, choć zadbany obiekt" - czytamy w rozdziale "Biatlonowe załamanie".



Tytuł: Nie tylko Legia

Autor: Wojciech Piekarski

Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza

Rok wydania: 1987

Liczba stron: 166



