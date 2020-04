Biblioteka legionisty: Polska koszykówka męska 1928-2004

Wtorek, 28 kwietnia 2020 r. 14:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Krzysztof Łaszkiewicz z Inowrocławia przed kilkunastu laty popełnił bardzo ciekawe dzieło dotyczące polskiej koszykówki. Książka zatytułowana "Polska koszykówka męska 1928-2004" to potężna księga, nie tylko ze względu na objętość i gabaryty, ale przede wszystkim wiedzę, jaką poznajemy na jej kartach.



W środku poznajemy historię polskiej ligi, a także przebieg wszystkich rozgrywek do sezonu 2003/04 włącznie. Znajdujemy wyniki wszystkich meczów najwyższej klasy rozgrywkowej, składy ekstraklasowych drużyn, jak również krótki opis dotyczący całego sezonu. Wszystko chronologicznie wraz z tabelą drugiej klasy rozgrywkowej i składem zespołów, które wywalczyły awans. Autor zadbał także o to, by przedstawione były również wyniki turniejów finałowych Pucharu Polski, jak również finałów mistrzostw Polski juniorów. Znajdziemy również klasyfikacje najlepszych strzelców w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz raporty z meczów gwiazd, które przez pewien czas rozgrywane były w naszym kraju.



Koszykarska Legia przez wiele lat była czołowym polskim klubem, zdobywającym medale mistrzostw Polski, a także reprezentującym nasz kraj w europejskich pucharach. W książce znajdziemy wiele wyników naszej drużyny z dawnych lat - brakuje tylko tych, kiedy naszemu klubowi, na pewien czas, przychodziło rywalizować w niższych klasach rozgrywkowych. Dla fanów polskiej koszykówki to lektura więcej niż obowiązkowa.



Tytuł: Polska koszykówka męska 1928-2004

Autor: Krzysztof Łaszkiewicz

Wydawnictwo: Pozkal

Rok wydania: 2004

Liczba stron: 851



