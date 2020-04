Wyprzedaże legijnych gadżetów

Z powodu braku meczów i zamkniętych sklepów, jedyna dzisiaj możliwość zakupu legijnych pamiątek ma miejsce w sklepach internetowych. Zarówno kibicowski sklep "Żyleta", jak i oficjalny FanStore przygotowały przeceny asortymentu. W Żylecie w promocyjnych cenach zakupić można wybrane bluzy (100 zł) oraz koszulki (40 zł). W sprzedaży pojawiły się także nowe modele legijnych maseczek (40 zł) oraz nowy wzór (biały) koszulek "Jesteśmy waszą Stolicą" (70 zł). Legia w oficjalnym sklepie co kilka dni aktualizuje przeceniane produkty, wśród których znaleźć można zarówno ubrania dla dzieci, jak i dorosłych, a także z 50-procentową zniżką zakupić można księgę na 100-lecie klubu. Przecenione gadżety można znaleźć tutaj . Dostawa przy zamówieniu powyżej 50 złotych jest bezpłatna. Koszykarska Legia z kolei przeceniła wydane w tym roku koszulki i bluzy. Za t-shirt zapłacimy obecnie 45 zł, za bluzę 130 zł, a przy zamówieniach, których dokonywać można mailowo, należy doliczyć 20 złotych za przesyłkę. Więcej informacji nt. koszykarskich pamiątek znajdziecie tutaj .

