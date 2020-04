Kartka z kalendarza: 10 kwietnia

Piątek, 10 kwietnia 2020 r. 09:39 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 10 kwietnia? Pierwszy i jedyny ligowy występ w barwach Legii Stanisław Mielech. W 2005 roku legioniści przegrali po bardzo szalonej końcówce na Cracovii, a 39 lat temu "Wojskowi" przy Łazienkowskiej rywalizowali z Manchesterem United.



Mecze



Sezon 2004/05 Ekstraklasa: Cracovia 1-0 Legia Warszawa

1-0 90+’ Marcin Bojarski



Skład Legii: Artur Boruc - Wojciech Szala, Tomasz Kiełbowicz, Jakub Rzeźniczak, Tomasz Sokołowski II - Marcin Smoliński (66’ Ireneusz Kowalski), Tomasz Sokołowski, Aleksandar Vuković (74’ Dariusz Zjawiński), Łukasz Surma - Marek Saganowski, Piotr Włodarczyk

Trener: Jacek Zieliński



Przed pierwszym gwizdkiem sędziego kibice i piłkarze minutą ciszy i modlitewną zadumą uczcili pamięć zmarłego Ojca Świętego. Fani obydwu zespołów odśpiewali też "Barkę" – ulubioną piosenkę Jana Pawła II. Na znak pokoju w niebo zostały wypuszczone gołębie. W sektorze gości zasiadło 700 fanów ze stolicy, którzy podczas pierwszej połowy nie prowadzili dopingu, a jedynie ładne akcje nagradzali brawami. Taka była prośba spikera do kibiców obu zespołów. Z początku obie ekipy grały dość niefrasobliwie i niedokładnie, co mogło być spowodowane mokrą murawą. Legioniści najlepszą okazję na zdobycie gola mieli tuż przed końcem pierwszej części spotkania. Niestety pojedynek z bramkarzem przegrał Piotr Włodarczyk, który uderzył prosto w golkipera. Po zmianie stron goście wciąż grali niecelnie, a ich ataki ożywiły się dopiero na kwadrans przed końcem meczu. Po dwóch minutach doliczonego czasu gry sędzia wskazał na „wapno”, po tym jak zawodnik Cracovii zagrał piłkę ręką. Do jedenastki podszedł Łukasz Surma, który uderzył bardzo źle. Strzał obronił Marcin Cabaj na półtorej minuty przed końcem był bezbramkowy remis. Kilkadziesiąt sekund później Artur Boruc beznadziejnie wybił futbolówkę, która trafiła pod nogi Marcina Bojarskiego. Ten szybko minął „Borubara” i wpakował piłkę do pustej bramki. Fatalny błąd legionisty! Arbiter nie wznowił już gry, a legioniści w bardzo słabych humorach wracali do stolicy.



















Sezon 1990/91 Puchar Zdobywców Pucharów: Legia Warszawa 1-3 Manchester United

1-0 36’ Jacek Cyzio

1-1 37’ Brian McClair

1-2 54’ Mark Huhges

1-3 67’ Steve Bruce



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Marek Jóźwiak, Leszek Pisz, Jacek Bąk, Arkadiusz Gmur (62’ Andrzej Sazonowicz) - Mirosław Modzelewski, Piotr Czachowski, Krzysztof Iwanicki, Dariusz Czykier - Jacek Cyzio, Wojciech Kowalczyk

Trener: Władysław Stachurski



Był to pierwszy półfinałowy mecz Pucharu Zdobywców Pucharów z „Czerwonymi Diabłami”. Pierwsi gola strzelili legioniści, Jacek Cyzio z ogromnym spokojem i precyzją pokonał Lesa Sealeya. Niestety kilkadziesiąt sekund później po wielkim zamieszaniu w polu karnym „Wojskowych” futbolówkę do siatki wpakował Brian McClair. Zespół z Anglii doprowadził do wyrównania, a tuż przed końcem pierwszej odsłony tego pojedynku czerwoną kartkę ujrzał Marek Jóźwiak. Po zmianie stron nasi rywale wyszli na prowadzenie. W 54. minucie bardzo mocnym strzałem po ziemi popisał się Mark Huhges, futbolówka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. W 67. minucie z najbliższej odległości Zbigniewa Robakiewicza pokonał Steve Bruce. „Wojskowym” zostało oczekiwać na rewanż w Manchesterze.











Sezon 1981/82 Ekstraklasa: Legia Warszawa 5-2 Motor Lubin

1-0 6’ Marek Kusto

1-1 16’ Waldemar Wiater

1-2 68’ Waldemar Wiater

2-2 69’ Marek Kusto

3-2 72’ Edward Załężny

4-2 81’ Andrzej Buncol

5-2 86’ Andrzej Buncol



Skład Legii: Jacek Kazimierski - Adam Topolski, Paweł Janas, Ryszard Milewski, Edward Załężny - Andrzej Buncol, Stefan Majewski (80’ Zbigniew Kakietek), Henryk Miłoszewicz, Janusz Baran - Marek Kusto, Witold Sikorski (62’ Marek Szaniawski)

Trener: Kazimierz Górski



Wydarzenia



10 kwietnia 1927 roku pierwszy i jedyny ligowy mecz w barwach Legii rozegrał 33-letni Stanisław Mielech, współzałożyciel i pomysłodawca nazwy klubu. Było to spotkanie z Polonią Warszawa, które zakończyło się remisem 2-2.



10 kwietnia 1997 pracę w Legii zakończył Władysław Stachurski, a szkoleniowca zastąpił Mirosław Jabłoński. Mirosław Jabłoński przejął fotel trenera z powodu problemów zdrowotnych Władysława Stachurskiego, który już drugi raz obejmował stery warszawiaków.









Urodziny



10 kwietnia 1963 w Warszawie urodził się były pomocnik Legii Krzysztof Iwanicki. Przygodę z piłką zaczynał w klubach warszawskich: Olimpii, Hutniku, Gwardii, a następnie w 1985 trafił do Legii. W barwach „Wojskowych” grał do 1991 roku, w tym czasie rozegrał 187 meczów i zdobył 27 goli. Wraz z legionistami sięgnął po Puchar Polski (1989) i Superpuchar (1990), dodatkowo w 1991 roku grał w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów z Manchesterem United. Po karierze w Legii udał się do Francji, po czym występował w zespołach na Mazowszu. Wszystkiego najlepszego!