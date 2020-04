Wielkanocny mecz charytatywny dla Powstańców Warszawskich

Czwartek, 9 kwietnia 2020 r. 19:10 Redakcja

W Wielką Sobotę, 11 kwietnia o godz. 17 Legia Warszawa we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundacją Legii zorganizuje wielkanocny mecz charytatywny. Z okazji spotkania będą zbierane środki na pomoc Powstańcom Warszawskim w czasie epidemii COVID-19. Dzięki specjalnej zrzutce kibice będą mogli wesprzeć bohaterów wydarzeń z 1944 roku.



Mecz będzie transmitowany na profilu klubu na Facebooku z dodatkową oprawą antenową. Ponadgodzinne studio z udziałem gości specjalnych, m.in. prezesa klubu Dariusza Mioduskiego, prezes Fundacji Legii Anny Mioduskiej, dyrektora MPW Jana Ołdakowskiego, trenera Aleksandara Vukovicia, piłkarza Legii i reprezentanta Polski Pawła Wszołka, zawodnika Legii eSports Miłosza Bogdanowskiego, rozpocznie się o godz. 17.00. Głównym wydarzeniem będzie esportowy mecz pomiędzy wielkim talentem piłkarskiej Legii Michałem Karbownikiem a mistrzem Polski w FIFA Miłoszem Bogdanowskim.



Zbiórka pieniędzy na pomoc Powstańcom Warszawskim rozpoczęła się już w czwartek - zebrane środki zostaną przekazane przez Fundację Legii do rozdysponowania na najbardziej pilne potrzeby Powstańców (leki, opieka medyczna, posiłki), których wśród nas pozostało zaledwie około tysiąca. Zbiórka będzie trwała do wielkanocnego poniedziałku, 13 marca.



Zrzutka dla Powstańców





- Czas pandemii to trudna próba dla nas wszystkich. Jak wiadomo, osoby starsze znajdują się obecnie w najtrudniejszej sytuacji, nie tylko społecznej, ale często ekonomicznej i cywilizacyjnej. Obowiązkiem największej warszawskiej społeczności skupionej wokół Legii Warszawa jest pomoc tej grupie. Bohaterzy z 1944 roku są dla nas grupą szczególną, więc przy okazji świąt wielkanocnych, szczególnie o nich zadbajmy - mówi Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii.



– Dzięki inicjatywie Legii Warszawa i Muzeum Powstania kibice będą mogli wesprzeć sprawę istotną. Zebrane środki posłużą do sfinansowania najpilniejszych potrzeb Powstańców Warszawskich, którzy nie powinni wychodzić z domu w okresie pandemii – będziemy im mogli kupić ciepłe posiłki i lekarstwa. Każdy z nas może pomóc Powstańcom bez wychodzenia z domu. To gest wobec tych, którzy są zawsze naszymi bohaterami. To od nich uczymy się, co w życiu jest najważniejsze. Pamiętajmy o nich w tym trudnym czasie – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.



Klub zachęca wszystkich kibiców i partnerów biznesowych do wirtualnego, świątecznego spotkania z tej szlachetnej okazji. Promocja wydarzenia będzie prowadzona również w kanałach komunikacji Muzeum Powstania Warszawskiego.