PZPN zmienił przepisy dotyczące zadłużenia wobec piłkarzy

Czwartek, 9 kwietnia 2020 r. 19:40 Woytek, źródło: twitter.com/IPS_Sport

W środę Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia stosowania części postanowień dotyczących prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu przez piłkarza z wini klubu.



Do tej pory przepisy pozwalały zawodnikom na rozwiązanie kontraktu, jeżeli klub spóźniał się z zapłatą wynagrodzenia przez 2 miesiące. Teraz ten okres został wydłużony do 4 miesięcy. Przepisy mają obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku.



Ponadto zawieszenie dotychczasowego przepisu nie dotyczy sytuacji, jeżeli zaległości klubu względem zawodnika obejmują brak wypłaty wynagrodzenia za luty 2020 lub wcześniejsze miesiące.



Według think-tanku Instytut Prawa Sportowego "z dużą dozą prawdopodobieństwa należy przyjąć, że uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN będzie uznawana przez organy jurysdykcyjne FIFA i CAS za bezskuteczną w odniesieniu do zawodników zagranicznych, jako sprzeczną z art. 14bis RSTP (regulacje FIFA)".