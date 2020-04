Vuković: Nie chcę idiotycznych transferów

Piątek, 10 kwietnia 2020 r. 10:05 źródło: sport.tvp.pl

- Spodziewam się przede wszystkim kontynuacji rozgrywek i tego, że sezon w ten czy inny sposób będzie dokończony. Oczywiście nie mam pewności w jaki sposób, w jakim terminie. Jednak jak to nastąpi, będzie trzeba na boisku dalej udowadniać i dalej walczyć o to mistrzostwo. Tak do tego podchodzę - mówi Aleksandar Vuković w rozmowie ze sport.tvp.pl.



- Na pewno lepiej się czuję mając osiem punktów przewagi, niż miałbym mieć kilka punktów straty. To jest dobra przewaga. Ani w momencie kiedy ją tworzyliśmy, ani teraz nie rozmyślamy o niej. Cel to rozwój, bycie lepszym i skupienie się na najbliższym meczu, kiedy będzie ku temu okazja.



- To jak pracujemy w klubie jest drogą, która nas zaprowadzi do tego, że nie będziemy mieli problemu z żadnym kryzysem. Jak zrobimy analizę tego co zostało zrobione od czerwca ubiegłego roku można w prosty sposób dojść do wniosków, że ta drużyna pod sposobem działania jaki nakreśliliśmy jako klub, czyli Radek Kucharski dyrektor sportowy, ja, oczywiście z prezesem Dariuszem Mioduskim, to jest drużyna, która się rozwija, staje się lepsza, a finansowo jest to na zasadach rozsądku. Nie ma bezsensownych transferów, wyrzucania pieniędzy w błoto. Zdarzył się jeden błąd taki wyczuwalny dla nas, nie będę mówił jaki, łatwo zgadnąć. Natomiast wyliczenia są proste. W kasie od czerwca jest dużo więcej zrobione na plus jeżeli chodzi zarówno o finanse, jak i jakość drużyny. Wszystko się zaczyna i kończy na zarządzaniu. Na tym jak pewne rzeczy są robione i budowane. Na pewno koronawirus i każdy kryzys sprawia, że sytuacja jest trudniejsza. Myślę, jednak, że ten kto mądrze pracuje się obroni. Piłka nożna na pewno nie zginie, piłka nożna w odróżnieniu od kilku innych dyscyplin sportowych z łatwością przeżyje. Jest tak ważną częścią życia wielu ludzi na tym świecie, że po okresie odbudowania się, który będzie trzeba przeżyć, wszystko wróci do normy. Spodziewam się, że będzie więcej refleksji i mądrego budowania, chociażby nie przepłacania wszystkiego. Ja każdą złotówkę wydawaną przez Legię traktuje jak swoją w kontekście budowania drużyny. Nie chcę idiotycznych transferów, które tylko są dla nas dużym kosztem i dużym ryzykiem. Zapracowaliśmy jako klub, żeby mieć możliwość nawet przed samym tym kryzysem dokonać transferu rekordowego na terenie Polski. Nie stało się tak dlatego, że ktoś zaczął szastać pieniędzmi. Solidną pracą doprowadzono do takiego stanu, że można część dużych pieniędzy, mądrze wydać.



Cały wywiad możecie przeczytać na sport.tvp.pl.