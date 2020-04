Kartka z kalendarza: 11 kwietnia

Sobota, 11 kwietnia 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 11 kwietnia? Legioniści wygrali z Arką i zameldowali się w finale Pucharu Polski. Dodatkowo "Wojskowi" wysoko ograli Cracovię.



Mecze



Sezon 2014/15 Ekstraklasa: Lechia Gdańsk 1-0 Legia Warszawa

1-0 86’ Maciej Makuszewski



Skład Legii: Dusan Kuciak - Bartosz Bereszyński, Igor Lewczuk, Jakub Rzeźniczak, Tomasz Brzyski - Guilherme (85’ Michał Żyro), Tomasz Jodłowiec, Ivica Vrdoljak (52’ Dominik Furman), Ondrej Duda, Michał Kucharczyk - Orlando Sa

Trener: Henning Berg



Na meczu zameldowało się rekordowe 36 500 kibiców Lechii, za to fanów z Warszawy przyjechało nad morze 1500. Z początku żadna z ekip nie miała stuprocentowych sytuacji. W 39. minucie za faul Ondreja Dudy na Grzegorzu Wojtkowiaku sędzia bez wahania i zastanowienia ukarał Słowaka czerwoną kartką. Po zmianie stron bardziej ochoczo do ataków ruszyli grający w przewadze gdańszczanie. W 73. minucie akcje „Wojskowych” strzałem kończył Jakub Rzeźniczak, jednak z bliskiej odległości przestrzelił. „Rzeźnik” mocno ucierpiał w całej akcji zderzając się z interweniującym Mateuszem Bąkiem. Następnie świetną szanse na zdobycie bramki miał Antonio Colak, jednak jeszcze lepiej interweniował Dusan Kuciak. W 81. minucie głową futbolówkę w bramce umieścił Antonio Colak, pomimo radości gospodarzy sędzia cofnął gola, bo dopatrzył się faulu. Pięć minut później poprawną bramkę zdobył Maciej Makuszewski, który strzałem głową pokonał słowackiego bramkarza.











Sezon 2011/12 Puchar Polski: Legia Warszawa 2-1 Arka Gdynia

1-0 24’ Nacho Novo

1-1 51’ Piotr Kuklis

2-1 89’ Janusz Gol



Skład Legii: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk, Dickson Choto, Michał Żewłakow (18’ Michał Kucharczyk, 55’ Miroslav Radović), Jakub Wawrzyniak - Nacho Novo, Janusz Gol, Ivica Vrdoljak, Jakub Rzeźniczak, Michał Żyro - Ismael Blanco (65’ Danijel Ljuboja)

Trener: Maciej Skorża



W pierwszym meczu legioniści ograli gdynian 2-1, a więc w stolicy mogli sobie pozwolić nawet na remis. W 24. minucie wynik po podaniu Ismaela Blanco otworzył Nacho Novo, dla którego była to pierwsza, a zarazem ostatnia bramka w barwach Legii. Po wyjściu na prowadzenie gra warszawiaków bardzo się uspokoiła. Po zmianie stron ambitnie zaczęła grać Arka, co poskutkowało golem Piotra Kuklisa w 51. minucie. Z biegiem czasu coraz częściej do głosu zaczęli dochodzić gracze z trójmiasta. Ostatecznie to legioniści zwyciężyli, po strzale Janusza Gola. „Wojskowi” zameldowali się w finale Pucharu Polski, gdzie czekał na nich Ruch Chorzów.











Sezon 2008/09 Ekstraklasa: Legia Warszawa 4-0 Cracovia

1-0 20’ Takesure Chinyama

2-0 28’ Maciej Rybus

3-0 31’ Piotr Giza

4-0 89’ Inaki Astiz



Skład Legii: Jan Mucha - Jakub Rzeźniczak, Inaki Astiz, Dickson Choto (78’ Pance Kumbev), Tomasz Kiełbowicz - Piotr Giza (73’ Miroslav Radović), Maciej Rybus, Tomasz Jarzębowski (67’ Ariel Borysiuk), Roger Guerreiro - Takesure Chinyama, Maciej Iwański

Trener: Jan Urban



Od pierwszych minut to legioniści zagrażali bramce krakowian. Swego dopięli w 20. minucie, kiedy Takesure Chinyama popisał się ogromnym spokojem w polu karnym i bardzo mocnym strzałem zapewnił prowadzenie „Wojskowym”. Osiem minut później skutecznym uderzeniem z kilkunastu metrów popisał się Maciej Rybus, było 2-0! Po chwili futbolówkę w pole karne dośrodkował Jakub Rzeźniczak, a do bramki z najbliższej odległości wpakował ją Piotr Giza. Po zmianie stron Cracovia zaczęła lepiej grać w obronie oraz ambitniej w ofensywie, jednak nie dali rady przedostać się przez warszawską defensywę. W 89. minucie wynik ustalił Inaki Astiz, który świetnie wykończył dośrodkowanie Macieja Rybusa.











Sezon 1999/00 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-2 Amica Wronki

0-1 20’ Grzegorz Król

1-1 41’ Marcin Mięciel

2-1 47’ Marcin Mięciel

3-1 77’ Bartosz Karwan

3-2 89’ Grzegorz Król



Skład Legii: Bogusław Wyparło - Rafał Siadaczka, Tomasz Jarzębowski, Jacek Zieliński, Maciej Murawski - Sylwester Czereszewski, Bartosz Karwan, Jacek Bednarz, Tomasz Mazurkiewicz (75’ Dariusz Solnica) - Tomasz Sokołowski, Marcin Mięciel

Trener: Franciszek Smuda