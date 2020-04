Karbownik łączony z Realem Betis

Na antenie RDC menadżer Mariusz Piekarski powiedział, że rozmowy z hiszpańskimi klubami z miejsc 1-4 na temat transferu Michała Karbownika popsuła epidemia. Teraz według hiszpańskich mediów mocno zainteresowana piłkarzem Legii jest Real Betis. O chęci sprowadzenia młodego Polaka przez dwunastą drużynę La Liga poinformowała na okładce gazeta Estadio Deportivo. Rozmowy z Realem Betis są bardziej konkretne niż te prowadzone z Sevillą. Legia liczyła, że na sprzedaży "Karbo" zarobią od 8 do 10 milionów euro. Aktualnie hiszpańscy dziennikarze podają, że kwota może się zamknąć w 7 milionach euro.

:) - 1 minutę temu, *.chello.pl Dobra niech se idzie, byle bez kitu o wartościach i słodkiego pierdzenia o Legii. odpowiedz

Kuba - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Myślałem, że po tej sesji zdjęciowej z HempGru, Michał mentalnie na dobre zwiąże się z Legią. Niestety, myliłem się, jest do kupienia jak każdy. odpowiedz

Wawrzyn - 28 minut temu, *.vectranet.pl @Kuba: Jezeli teraz ma ok 3 tys. euro miesiecznie, to po transferze taka bedzie jego dniowka. Rzeczywiscie ma chlopak dylemat :) odpowiedz

Mack - 18 minut temu, *.mm.pl @Wawrzyn: Karbownik nie chce odchodzić z Legii. On sam czuje, że to za wcześnie i z Legią jeszcze nic nie osiągnął. Niestety decyzje nie zależą od niego. odpowiedz

Wawrzyn - 12 minut temu, *.vectranet.pl @Mack: A skad wiesz? Gdyby sie uparl, to by zostal. Nikt nie zarznie kury znoszacej zlote jaja :)

Poza tym Betis to mocny sredniak ligi hiszpanskiej. Bez zmiany zarzadzania polska pilka klubowa jeszcze dlugo bedziemy jako liga zadupiem. odpowiedz

Ft - 1 godzinę temu, *.com.pl Kasa dobra jak za chłopaka, który jest przede wszystkim perspektywiczny, ale niewiele osiągnął z drużyną. Obawiam się jednak, że to za duży przeskok, chłopak się nie przebije i będzie ławka, trybuny, wypożyczenie do niższej ligi itp. odpowiedz

Pomidor - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gonić ogórka za taką kasę ! odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legionista nie ma co odpowiedz

Wawrzyn - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kasa dobra. Chlopak gral krotko i na wiecej nie ma ochoty. Takie realia.

Zastanawiac tylko moze, gdzie ida te pieniadze. W ciagle zadluzenie ciezko uwierzyc. Klub pokroju Legii to nie przyslowiowy warzywniak czy inny maly biznes, ze caly czas tylko straty wykazuje.

Niestety Mioduski to nie poziom Legi na poziomie. Do tego potrzebny ktos z wiekszymi zasobami, z wizja i czasem. A tu chyba woli 20 mln w rok niz 200 po 5 latach. Z

odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to rzeczywiście przejdzie do potęgi... Śmiech na sali. odpowiedz

Wawrzyn - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Gienek: Piatek tez przechodzil do potegi. Gdyby Karbownik mial takie wejscie, to pewnie nie zalowalby zmiany. Jednak mocny sredniak ligi hiszpanskiej to wieksze mozliwosci niz nasza Legia. Niestety przy takim zarzadzaniu polska pilka klubowa zawsze bedziemy zadupiem. odpowiedz

Syjon85 - 2 godziny temu, *.plus.pl Wiem, że kasa jest potrzebna i również potrzebna by była gdyby nie było epidemii i całych tych strat. Jednak wystarczyło by poczekać, gdyż Karbo daje gwarancję, że w przyszłości nikt nie odważy się wspomnieć o 7 mln w kontekście transferu tego zawodnika, gdyż takie "małe" pieniądze nie były by jak policzek wymierzony w stronę klubu. odpowiedz

Tomek (L) - 2 godziny temu, *.amazonaws.com 7 mln EUR za mało za Karbo... odpowiedz

Pio - 2 godziny temu, *.plus.pl @Tomek (L): a co zrobisz skoro karbo i piekarski mają ciśnienie na transfer i w lato jest ostatnia szansa na zarobek bo nie chcą przedłużyć umowy odpowiedz

adams - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pio: dokładnie, lato to ostatni dzwonek zeby zarobić. 7 mln + bonusy wydaje się ok. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @adams: macie rację - za rok pójdzie za darmo (to dopiero Piekario by wysmażył sobie prowizję!!!) to teraz 7 mln Euro to .... nie ma co się zastanawiać, sprzedawać!!!! odpowiedz

