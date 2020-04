Kartka z kalendarza: 14 kwietnia

Co działo się 14 kwietnia? Dwa lata temu legioniści przegrali u siebie z Zagłębiem Lubin i posadę trenera stracił Romeo Jozak. Z kolei w 1957 roku kibice obejrzeli szalony mecz z Gwardią Warszawa, w którym padło aż siedem bramek.



Mecze



Sezon 2017/18 Ekstraklasa: Legia Warszawa 0-1 Zagłębie Lubin

0-1 64’ Filip Starzyński



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk (74’ Cristian Pasquato), William Remy, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Chris Philipps, Domagoj Antolić, Kasper Hamalainen (57’ Michał Kucharczyk), Marko Vesović, Sebastian Szymański - Jarosław Niezgoda

Trener: Romeo Jozak



Z początku oba zespoły miały swoje sytuacje. Najpierw w pojedynku z Arkiem Malarzem golkipera nie pokonał Jakub Mares, a kilka minut później strzał głową ”Jędzy” instynktownie obronił Dominik Hładun. Do przerwy obie ekipy miał swoje szanse, ale kulała skuteczność. Po zmianie stron najgroźniejszą sytuację w tym spotkaniu miał Kasper Hamalainen. Finowi na piąty metr piłkę wystawił Jarek Niezgoda, a ”Hama najpierw trafił w golkipera, za to futbolówka przy jego drugiej próbie poszybowała nad poprzeczką. Niestety w 63. minucie lubinianie wyszli z szybką kontrą. Filip Starzyński dostał podanie od Jakuba Maresa i mocnym strzałem zdobył gola. W 86. minucie ”Kuchy” nieźle opanował piłkę, ale ta po jego strzale wylądowała na słupku. Legioniści zagrali fatalnie, a ogromną frustracje odczuwało się wśród kibiców. "Chyba już najwyższa pora, zwolnić tego amatora", "Chu...wo gracie, bo wy trenera nie macie" oraz "Chcemy trenera, a nie Jozaka frajera" - niosło się z trybun. To było ostatnie spotkanie legionistów pod wodzą Romeo Jozaka.











Sezon 2011/12 Ekstraklasa: Widzew Łódź 1-1 Legia Warszawa

0-1 22’ Michał Kucharczyk

1-1 39’ Radosław Matusiak (k)



Skład Legii: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk, Inaki Astiz, Dickson Choto, Jakub Wawrzyniak - Nacho Novo (46’ Michał Żyro), Janusz Gol, Miroslav Radović, Ivica Vrdoljak (82’ Ismael Blanco), Michał Kucharczyk (71’ Rafał Wolski) - Danijel Ljuboja

Trener: Maciej Skorża



Od pierwszego gwizdka arbitra obie ekipy miały trochę problemów z konstruowaniem składnych akcji ofensywnych, ponieważ murawa na stadionie w Łodzi pozostawiała wiele do życzenia. Na szczęście to legioniści wyszli na prowadzenie. Ivia Vrdoljak posłał piłkę do Michała Kucharczyka, który stając oko w oko z Maciejem Mielcarzam pewnie go pokonał. Kilkanaście minut później szarżującego Marcina Kaczmarka nieprzepisowo zatrzymał Iniaki Astiz, a sędzia wskazał na „wapno”. Do jedenastki podszedł Radosław Matusiak i wyrównał. Po zmianie stron obie ekipy zmniejszyły tempo gry, przez co nie działo się już za wiele. Pomimo remisu Legia utrzymała się na fotelu lidera.











Sezon 2006/07 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-0 Arka Gdynia

1-0 3’ Miroslav Radović

2-0 74’ Maciej Korzym

3-0 82’ Bartłomiej Grzelak (k)



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Grzegorz Bronowicki, Dickson Choto, Wojciech Szala, Tomasz Kiełbowicz - Łukasz Surma, Miroslav Radović, Marcin Smoliński (77’ Piotr Bronowicki), Roger Guerreiro (60’ Aleksandar Vuković) - Bartłomiej Grzelak, Dawid Janczyk (71’ Maciej Korzym)

Trener: Jacek Zieliński



Nie minęło 180 sekund, gdy w polu karnym na 3. metrze znalazł się niepilnowany Miroslav Radović. Serb otrzymał podanie z prawego skrzydła i pewnie pokonał Norberta Witkowskiego. Później legioniści mieli swoje szanse, jednak do przerwy musieliśmy się zadowolić skromnym prowadzeniem. Rywale również starali się atakować, jednak ich akcje nie należały do składnych. W 69. minucie na murawie pojawił się ten, który pięć minut później strzelił drugiego gola. Wtedy to Marcin Smoliński dośrodkował w pole karne, wprost pod nogi Macieja Korzyma. Ten nie zastanawiał się za długo i pewnym strzałem podwyższył wynik. W 85. minucie sfaulowany został ”Rado”, który tego dnia rozgrywał fenomenalne zawody. Do jedenastki podszedł Bartłomiej Grzelak i postawił kropkę nad „i”. Był to pierwszy, a zarazem wygrany mecz „Wojskowych” za kadencji Jacka Zielińskiego.













Sezon 1957 Liga: Legia Warszawa 4-3 Gwardia Warszawa

1-0 - 6' Longin Janeczek

1-1 - 8' Bolesław Lewadnowski

2-1 - 26' Stefan Żmudzki

3-1 - 30' Henryk Kempny

3-2 - 50' Stanisław Hachorek (k.)

3-3 - 55' Krzysztof Baszkiewicz

4-3 - 62' Marceli Strzykalski



Skład Legii: Henryk Stroniarz- Henryk Grzybowski, Horst Mahseli, Jerzy Słaboszowski, Jerzy Woźniak, Marceli Strzykalski, Edmund Zientara, Stefan Żmudzki, Czesław Ciupa, Henryk Kempny, Longin Janeczek



Trener: Ryszard Koncewicz



Sezon 1929 Liga: Pogoń Lwów 0-2 Legia Warszawa

0-1 - 18' Witold Wypijewski

0-2 - 22' Witold Wypijewski



Skład Legii: Stanisław Skwarczyński - Henryk Martyna

Franciszek Cebulak, Józef Ziemian, Marian Schaller, Marian Łańko

Witold Wypijewski, Zygmunt Steuermann, Alfred Nowakowski, Mieczysław Pońsko, Józef Nawrot

Trener: Elemer Kovacs





Wydarzenia



14 kwietnia 2018 roku zwolniony z posady trenera został Romeo Jozak. Chorwat pracował w Warszawie siedem miesięcy, podczas których poprowadził klub w 27 meczach, przegrywając 8 z nich. Stery w zespole po Jozaku przejął jego asystent Dean Klafurić.







Urodziny



14 kwietnia 1972 w Warszawie urodził się były snajper „Wojskowych” Wojciech Kowalczyk. Od początku swojej kariery grał w klubach warszawskich, po czym w 1990 roku podpisał kontrakt z Legią. Wystąpił między innymi meczu 1/4 finału Pucharu Zdobywców Pucharów z Sampdorią 20 marca 1991, w którym zdobył dwie bramki, zapewniając Legii awans do półfinału. Następnie w 1994 roku opuścił Warszawę i wyjechał do Hiszpanii. Do Legii wrócił w 2001 roku, jednak po roku wyjechał na Cypr. W sumie z „eLką” na piersi wystąpił 151 razy i zdobył 54 gole. Wraz z „Wojskowymi” sięgał czterokrotnie po mistrzostwo Polski (1993, 1994, 1995, 2002), raz po krajowy puchar (1994) i raz po Superpuchar (1994). „Kowal” wystąpił 39 razy z orzełkiem na piersi i zdobył 11 goli. W 1992 roku wraz z drużyną sięgnął po srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie.