Zbiórka na pomoc Powstańcom Warszawskim

Trwa zbiórka pieniędzy, którą zorganizowała Legia Warszawa wraz z Fundacją Legii, a także Muzeum Powstania Warszawskiego, a celem jest pomoc Bohaterom Powstania Warszawskiego w czasie epidemii koronawirusa. "Bohaterowie walki o wolną i niepodległą Polskę potrzebują naszego wsparcia, szczególnie teraz, w obliczu pandemii zagrażającej przede wszystkim osobom starszym. Zebrana kwota zostania przekazana przez Fundację Legii do rozdysponowania na najbardziej pilne potrzeby (leki, posiłki i żywność)" - informują organizatorzy akcji. Zbiórka prowadzona jest TUTAJ , a na tę chwilę zebrano ponad 23 tysiące złotych. Zachęcamy do pomocy!

